Эпидемия COVID-19 показала, что никто не готов жертвовать собственными интересами ради общеевропейских. А европейская солидарность оказалась не более чем лозунгом

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил хорошую новость: темпы распространения коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции замедлились. Но при этом Гебреисус предупредил, что поспешная отмена ограничений может привести ко второй волне пандемии. Коронавирус в Европе: «масочный режим», мафия против коронавируса, папа римский не появился на Пасху © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала интервью немецкому изданию Bild. Разговор опубликовали 11 апреля. Чиновник рассказала о влиянии коронавируса на политическую составляющую Европейского союза: «Вначале был очень высокий риск, что это разорвёт Евросоюз. Солидарности не хватало, все просто смотрели на свои проблемы, границы закрывались без согласования. Сегодня воля пройти через это вместе вернулась. Есть решения, которые были невероятны ещё полгода тому назад. Это повышает чувство общности и уверенности».

В целом она положительно оценила меры, принятые большинством стран. В ближайшие дни Еврокомиссия представит рекомендации по выходу из чрезвычайных мер, но в них не будут фигурировать конкретные сроки, потому что государства находятся на разных этапах эпидемии.

Позитивная информация — вот чего сейчас все хотят. Но говорить и об отступлении COVID-19, и о преодолении политических разногласий в ЕС пока слишком рано. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме 10 апреля, сказала, что европейские страны оказались не готовы к пандемии — система здравоохранения наиболее пострадавших из них продемонстрировала неспособность реагировать в режиме чрезвычайной ситуации. А кризис поставил под удар экономику ЕС и систему социальных гарантий.

Одни выигрывают, другие страдают

Среди европейских государств больше всего от эпидемии пострадала Италия. И не только потому, что там наибольшее количество летальных исходов (19 899 человек, а в мире страна занимает второе место по этому показателю, уступая лишь США). Когда в стране с каждым днём становилось всё больше и больше заболевших, а собственных ресурсов на борьбу с коронавирусом не хватало, Рим обратился за помощью к руководству Европейского союза в надежде на поддержку от остальных 26 государств и европейскую солидарность.

Но результат получился прямо противоположным: итальянцев оставили наедине с их проблемами, хотя локализовать их и свести на нет COVID-19 было бы в интересах всех, чтобы инфекция не распространялась дальше.

В Италии и без того были сильны националистические настроения. На парламентских выборах 2018 года победили партии евроскептиков «Лига» и «Движение «Пять звёзд». Да, они отказались от идеи выхода из ЕС, сказав, что время для этого неподходящее, и добиваться отмены антироссийских санкций не стали, хотя обещали, но политический спектр Италии вправо всё-таки сместился.

Ярким примером стал бывший министр экономического развития страны (в кабинете Маттео Ренци в 2016-2018 годах) Карло Календа. На выборы в Европарламент он шёл с лозунгом необходимости сохранения членства Италии в ЕС, а теперь говорит: «Это экзистенциальная угроза, я уже не уверен, что мы сумеем её побороть. Моя партия — одна из самых проевропейских партий в Италии, но сейчас я едва ли не каждый день получаю письма от однопартийцев, которые спрашивают меня: «Зачем нам оставаться в ЕС? Это бессмысленно!» В Италии сейчас происходят очень серьёзные перемены. Тысячи еврооптимистов переходят на эту позицию».

Растёт доля евроскептиков и среди населения в целом, как показал опрос агентства Tecnè, количество респондентов, которые считают, что членство в ЕС вредит Италии, увеличилось более чем в полтора раза с ноября 2018-го к марту 2020 года — с 47% до 67%.

Уже когда критика действий Брюсселя из Италии стала всё жёстче и громче, Урсула фон дер Ляйен принесла извинения стране и пообещала помочь преодолеть последствия пандемии, но Рим эти заявления не успокоили, а, наоборот, ещё больше раззадорили.

«Она (фон дер Ляйен — ред.) могла бы сделать это и раньше. Мы получили от Европы только слова, дым и ноль конкретной помощи», — написал в Twitter бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

В свою очередь лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявил: «Евросоюз перешёл от ничегонеделания к попыткам извлечь выгоду из наших трудностей. Кое-кто пытается использовать коронавирус в своих целях. Идёт игра на ослабление Италии и скупку её стратегических активов». Вирус под контролем, но это не точно. Почему в Германии высокая заболеваемость COVID-19, но низкая смертность © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Безусловно, от карантина потеряли все, прежде всего из-за приостановки транспортного сообщения, промышленного производств, банкротства предприятий малого и среднего бизнеса. Но кто-то теряет больше, а кто-то меньше.

Эксперты информационного агентства Bloomberg пришли к выводу, что выйти из кризиса наиболее болезненно смогут те страны, у которых хватит денег, чтобы накачать свои национальные корпорации инвестициями (что вполне логично), а после завершения эпидемии самым влиятельным членом ЕС станет Германия. По мнению авторов исследования, после финансовых вливаний компании ФРГ начнут агрессивную экспансию на рынки других европейских стран, поскольку у них возможности для такой материальной поддержки своего бизнеса нет, а это даст большие конкурентные преимущества немецкой экономике.

Среди членов Евросоюза Германия всегда была экономическим локомотивом, но в последние годы утратила своё политическое лидерство, уступив пальму первенства французскому президенту Эммануэлю Макрону. Не исключено, что пандемия поможет Берлину восстановить свой авторитет, потому что для преодоления последствий, как ни крути, понадобятся деньги. А они есть у немцев, и в вопросе распределения финансовых субсидий союза последнее слово будет за ними.

Мягкая сила оказалась сильнее

Бездействие руководства ЕС в отношении наиболее пострадавших от коронавируса государств-членов открыло дорогу для других крупных игроков. Руку помощи Риму, а также другим получившим отказ от Брюсселя протянули Москва и Пекин. Они направили и гуманитарный груз, и своих специалистов, за что итальянцы искренне благодарны, а злопыхатели поспешили обвинить Россию и Китай в попытке использовать сложную ситуацию для укрепления своих позиций на мировой арене.

Так, итальянская газета La Stampa написала, ссылаясь на неназванные высокопоставленные источники, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с COVID-19 совершенно бесполезны или малополезны. Российская сторона, естественно, молчать не стала: официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков назвал публикацию низкопробным русофобским фейком и добавил, что издание не брезгует использовать выдумки на основе рекомендаций ещё не истлевших учебников по антисоветской пропаганде и в одном из случаев ссылается на какого-то "отставного фельдфебеля несбывшихся побед".

Отреагировал на обвинения и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. В интервью телекомпании BBC он заявил: «Сам намёк на это глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление итальянского правительства. Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии — это большое оскорбление и не только меня, но и Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией. Об этом абсолютно никогда не просили и никогда об этом даже не думали».

Рим всегда выступал за более тесное сотрудничество с Москвой, но сильная зависимость от финансовой помощи ЕС не позволяла идти наперекор консолидированной позиции. Россия же неоднократно подчёркивала, что не она хлопнула дверью и что готова к диалогу с со всеми на равных условиях. Нынешняя ситуация стала отличной возможностью подтвердить свои слова делом. К тому же выгоднее изучить коронавирус за пределами своей страны, чтобы быть во всеоружии в борьбе с ним и не допустить ещё большего распространения у себя. Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

К сожалению, мнение о корыстности побуждений России разделяет и руководство ЕС. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете La Repubblica сказал: «Совершенно очевидно, что Китай и Россия стремятся увеличить своё влияние на глобальном уровне. Логично, что для этого они используют и санитарный кризис, применяя все свои возможности. Эта стратегия построена на демонстрации того, что определённые политические системы эффективнее наших в борьбе с пандемией. Крупные державы, такие как Китай и Россия, при помощи СМИ увеличивают эффект от своей помощи, наращивая свою геополитическую роль в мире, в том числе за счёт создания общественного мнения».

Только вот людей не обманешь, они не слепые и видят, кто привёз маски, антисептики, аппараты искусственной вентиляции лёгких, когда это было нужно. Они по велению души вывешивали российские флаги на балконах, рисовали флаги двух стран рядом.

Оправдаться за действия Брюсселя со страниц другого авторитетного мирового издания Financial Times попытался бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, до 30 ноября 2019 года руководивший Европейским советом. В самом начале интервью он сразу подчеркнул, что помощь Евросоюза наиболее пострадавшим от коронавируса странам намного больше, чем помощь Китая и России.

Он утверждает, что в политике восприятие может быть важнее самого факта, этим и объясняется, кто помог больше, а кто — меньше. Тем не менее, политик не стал делать вид, что проблем нет. Он признал, что сейчас ситуация намного хуже, чем была в дни финансового кризиса 2008 года, причём не только с точки зрения экономики, но и политики.

«Надеюсь, всё ещё можно исправить, но в любом случае ущерб репутации нанесён огромный. Мы должны спасти Италию, Испанию и остальную Европу и не бояться экстраординарных мер, потому что сейчас сложилась чрезвычайная ситуация», — заявил Туск.

Европейский союз, несмотря на накопившиеся разногласия, конечно, не распадётся в ближайшей перспективе. Но отношения внутри него однозначно изменятся. Коронавирус показал, что никакой европейской солидарности не существует, и каждому нужно учиться жить самостоятельно, даже сохраняя статус члена ЕС.