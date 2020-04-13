Пятёрка европейских стран-лидеров по количеству инфицированных остаётся неизменной: Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. В Италии в борьбу с последствиями пандемии включилась мафия

Число скончавшихся от последствий коронавируса в Европе превысило 76 тысяч человек. При этом более 80 процентов всех летальных исходов пришлись на Италию, Испанию, Францию и Великобританию.

В Испании, которая занимает первое место в Европе по количеству зараженных коронавирусом, вновь сильно выросло число смертей от него. За последние сутки скончались 619 человек, что на 109 больше, чем днём ранее. Общее число летальных случаев превысило 17 тысяч, а всего в стране насчитывается более 166 тысяч инфицированных.

По подсчётам аналитиков, только из-за пропущенных туристами пасхальных каникул убытки Испании превысят 30 млрд евро. Если пандемию коронавируса не удастся победить к лету, потери удвоятся. «Коронавирусный» кризис стал серьезным ударом для экономики Испании, которая сильно зависит от туризма и оборота в сфере услуг, а оба этих сектора сейчас парализованы. Доходы от туризма в стране составляют 14% ВВП, в этой сфере заняты 12% населения (около 5 млн человек). Также власти Испании опасаются долгого периода восстановления после кризиса. Они переживают, что туристы из Франции, Германии, Великобритании и стран Северной Европы (это ключевые въездные рынки для страны) будут избегать Испании, поскольку пандемия там намного серьезнее, чем у них дома. В прошлом году Испанию посетило 84 млн туристов. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 13 апреля часть испанских компаний начнёт работать после двухнедельного простоя. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, в этот день добровольцы начнут раздавать маски в метро и на вокзалах, поскольку ожидается значительное увеличение пассажиропотока.

За последние 24 часа резкое падение уровня смертности, связанной с коронавирусом, зарегистрировано в Италии, занимающей второе место в Европе по количеству инфицированных (156 363 человека). В соответствии с данными Департамента гражданской защиты Италии на 12 апреля, за прошедшие сутки от Covid-19 погиб 431 человек. Это самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. С тех пор смертность ни разу не опускалась ниже показателя 540 человек в сутки. Общее количество погибших в Италии за время эпидемии — 19 899 человек, это первый показатель в Европе.

Крайне важна также положительная тенденция в статистике Ломбардии, где за минувшие сутки от коронавируса умерло только 110 человек. Начиная с 15 марта в этом регионе, ставшем эпицентром эпидемии в Италии, ни разу не было менее 200 летальных случаев в день.

При этом ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Италии будут действовать как минимум до 3 мая. Об этом вечером 10 апреля сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте. «Решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что всё начнется сначала», — пояснил Конте. По его словам, с 3 мая власти планируют приступить к постепенному восстановлению производства и торговли. Конте отметил, что при благоприятном развитии ситуации с пандемией производства могут начать работу и раньше. Однако, по словам Конте, власти Италии не ожидают, что вирус к началу мая удастся побороть полностью. «Мы не можем ждать, чтобы вирус исчез. Необходима хорошо подготовленная программа, основанная на советах экспертов и нормах обеспечения безопасности на рабочем месте», — сказал он. Италия SOS: вся наша надежда только на Россию - видео ©

Свою программу борьбы с последствиями пандемии коронавируса в Италии развернула… мафия. Её представители доставляют товары первой необходимости для итальянцев, которые сильно пострадали от карантинных ограничений в бедных южных регионах — Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии, где процветает «теневая экономика». Министр внутренних дел Италии Лучиана Ламоргезе ранее заявила, что «мафия может воспользоваться растущей бедностью, вербуя людей в свою организацию», или просто усилит свое влияние, раздавая бесплатные пакеты с макаронами, водой, мукой и молоком.

А вот один из самых известных сербских мафиози Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране наркоторговцем и «сербским Аль Капоне и Эскобаром», не смог защитить от коронавируса даже себя: 12 апреля он умер от него в одной из больниц Сербии, где с конца марта находился в тяжёлом состоянии.

С начала эпидемии коронавируса во Франции от него скончались 14 393 человек, общее количество подтверждённых случаев превышает 132 тысячи (третье место в Европе). За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в больницах Франции скончалось 310 человек, сообщения о смерти еще 251 человека поступили из домов престарелых. В то же время министерство здравоохранения Франции сообщило, что за последние 24 часа в реанимацию поступило меньше пациентов, снижение этого показателя отмечается уже четвертый день подряд. Ныне в тяжелом состоянии в отделениях реанимации по всей стране находятся 6845 человек. «Из числа госпитализированных в реанимацию 34% составляют пациенты моложе 60 лет, 94 человека — младше 30 лет», — отмечают в Минздраве Франции.

Согласно оценкам Имперского колледжа Лондона, только во второй половине марта введённый во Франции карантин позволил избежать 2500 смертей от коронавируса. «Каждые 8 минут вы спасаете жизнь. Оставайтесь дома», — призвал в субботу граждан Франции президент страны Эмманюэль Макрон в Twitter. Ранее ту же фразу произносили министр здравоохранения Франции Оливье Веран и руководитель Главного управления здравоохранения французского Минздрава Жером Саломон. Этот подсчёт исходит из числа в 2500 спасённых за время действия карантина людей, однако стоит отметить, что сами британские учёные приводят её как некий средний показатель, разброс их оценок составляет от 1000 до 4800 жизней. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Великобритания, которая ныне занимает четвёртое место в Европе по количеству смертей от коронавируса (10 612 человек), может стать европейской страной, которая наиболее серьезно пострадает от пандемии коронавируса. Так считают эксперты одного из крупнейших в мире благотворительных фондов Wellcome Trust, который финансирует медицинско-биологические исследования. Директор фонда Джереми Фаррар, консультирующий британское правительство, призвал учиться на сделанных ошибках и наладить массовое производство и применение тестов, которые должны дать выиграть время для переоснащения системы здравоохранения.

Он считает, что Великобританию ждет вторая и третья волна заболеваний, которые удастся смягчить только созданием прививки и массовой вакцинацией, на что потребуется не меньше года. «Я продолжаю надеяться, что мы все это совершим в течение двенадцати месяцев, но это, конечно, беспрецедентно амбициозная цель», — заявил директор фонда в воскресенье, 12 апреля, в интервью медиакомпании BBC.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заболевший коронавирусом, был выписан из больницы. Об этом сообщил представитель британского правительства, отметив, что премьер очень благодарен персоналу госпиталя Святого Томаса, где он находился на лечении. Джонсону не рекомендовано сразу приступать к работе, он продолжит выздоровление в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Накануне политик распространил заявление, в котором лично поблагодарил медперсонал клиники, которому он, по собственным словам, «обязан жизнью».

Днём ранее британская королева Елизавета II впервые за время своего правления обратилась к подданным перед празднованием Пасхи. Она отметила, что, хотя для многих в этом году празднование покажется необычным, «Пасха нам сейчас нужна как никогда». Главный посыл пасхального послания королевы — «Коронавирус нас не победит!» Ныне в Великобритании коронавирусом заражено более 84 тысяч человек, это пятый показатель в Европе. При этом вот уже несколько дней эта страна является лидером по смертности от новой инфекции, а в пятницу и субботу тут умерло более 900 человек в сутки.

На четвёртом месте по количеству инфицированных в Европе находится Германия — тут подтверждено более 127 тысяч случаев заболевания. При этом смертность от коронавируса в Германии значительно ниже, чем во всех остальных европейских странах: от новой болезни умерло 2996 человек.

Федеральное правительство Германии обеспокоено настроем населения в условиях жёстких ограничений, действующих в стране из-за пандемии. «Самое позднее после Пасхи можно ожидать возникновения «усталости от изоляции», — прогнозируется в стратегическом документе Министерства внутренних дел, выдержки из которого привела газета Tagesspiegel. Отчёт посвящен «психологическим и социальным» эффектам, связанным с кризисом из-за новой вирусной инфекции. Можно ожидать, что нынешний высокий уровень одобрения правительственных мер будет «массово» уменьшаться, и их необходимость, целесообразность и правовая обоснованность будут «явно» поставлены под сомнение обществом, считают в МВД ФРГ.

Однако пока большинство жителей Германии выступает за обязательное ношение медицинских масок, следует из данных соцопроса института YouGov. Треть респондентов поддерживают их ношение в супермаркетах по образцу Австрии, а еще 21 процент считает, что маски следует носить в любых общественных местах. Пока в Германии ношение масок является обязательным в магазинах и общественном транспорте города Йена, а также на продуктовых рынках Дрездена и Галле. При этом полицейские заранее проинформировали покупателей и продавцов на рынках, а также раздавали бесплатные маски.

В Литве тотальный «масочный режим» уже начал действовать — с минувшей пятницы жителям страны запрещено появляться в общественных местах без средств защиты на лице. До сих пор ношение масок носило лишь рекомендательный характер. Теперь за нарушение правил карантина физическим лицам грозят штрафы от 500 до 1000 евро, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 6000 евро. Кроме того, с 20:00 в пятницу в Литве вступил в силу запрет на перемещение жителей в другие города, которые не являются их местом жительства. Это ограничение будет действовать до 20:00 понедельника. Ранее правительство Литвы продлило карантин в стране до 27 апреля. Ныне общее количество инфицированных коронавирусом в Литве составляет 1053 человека, подтверждено 23 случая смерти пациентов.

А полиция в Австрии с 11 апреля начала штрафовать лиц, которые в общественных местах не используют медицинские или самодельные маски, а также шарфы и банданы, чтобы прикрывать нос и рот в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Размер штрафа составит около 25 евро. Тем, кто появится в местах, запрещённых для посещения в период пандемии, придется заплатить 50 евро. Ныне в Австрии зафиксировано почти 14 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерло от него 350 человек.

С 12 апреля в общественных местах Болгарии также необходимо надевать маски или закрывать рот и нос иным способом, требование действует до 26 апреля. По официальным данным, коронавирус в Болгарии выявлен у 675 человек, 29 больных скончались.

Ранее о введении в Польше с 16 апреля «масочного режима» объявило правительство этой страны. При этом власти Польши продолжают подготовку к президентским выборам, первый тур которых намечен на 10 мая. Правящая партия «Право и справедливость» добилась принятия в Сейме законопроекта, согласно которому выборы пройдут по почте. Партия утверждает, что это надежный и безопасный способ голосования во время пандемии коронавируса, однако согласно опросу, проведённому для издания Rzeczpospolita, только 28,2% поляков готовы принять участие в «почтовом голосовании». 47,8% ответили «нет», 24% не имеют мнения по этому поводу. Ныне в Польше зафиксировано 6674 случаев заболевания коронавирусом, 232 человека умерли от него.

Традиционные шествия в честь Пасхи, одного из самых главных праздников католической Польши, были отменены из-за введенных в стране санитарно-эпидемических ограничений. Одним из таких ограничений стала возможность участия в литургии не более 5 человек (кроме священнослужителей), при этом люди должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Впрочем, шествие не может проводиться, так как оно приравнивается к массовому собранию граждан.

Однако в Страстную субботу 11 апреля, накануне празднования католиками Воскресения Христова, многие поляки освятили пасхальные корзины, не нарушая введённых ограничений — правда, это происходило в кварталах малоэтажной застройки. Люди выходили из домов и располагались на тротуарах у ворот, сохраняя необходимую дистанцию и не нарушая запретов, а священник ехал в автомобиле по улице и кропил корзины святой водой.

Пасхальная же служба в соборе Святого Петра в Ватикане прошла 12 апреля без прихожан, за закрытыми дверями, и транслировалась в интернете, а также многими телеканалами. При этом папа римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») не с балкона Апостольского дворца, как это принято на протяжении столетий, а в соборе. Понтифик почтил память жертв пандемии коронавируса, которая, по его словам, подвергла все человечество тяжёлому испытанию, и призвал все страны мира к сплоченности. В речи предстоятеля римско-католической церкви также прозвучал призыв в связи с пандемией освободить от долгов самые бедные страны мира и смягчить все международные санкции. Он отметил, что страны Евросоюза оказались перед «эпохальной задачей», требующей проявления солидарности и, возможно, поиска новых путей развития.

А в пустом Миланском соборе в пасхальное воскресенье выступил знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли. Концерт транслировался онлайн на его Youtube-канале, его просмотрели более двух миллионов человек. По словам певца, это выступление должно стать «посланием любви, исцеления и надежды».

Однако заявления европейских топ-чиновников пока не вселяют особой надежды. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не советует европейцам делать бронирования для летнего отпуска. В интервью газете Bild am Sonntag она заявила: «Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август». Кроме того, глава Еврокомиссии ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введённые из-за коронавируса, сохранятся как минимум до конца 2020-го, а возможно — и в следующем году.

«Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество — это угнетение. Но это касается жизни», — сказала Урсула фон дер Ляйен. По оценке главы Еврокомиссии, вакцина от коронавируса может стать доступной в конце года. При этом специалисты немецкого Федерального института лекарственных средств и изделий медицинского назначения считают, что первые медикаменты для лечения COVID-19 могут быть зарегистрированы уже в этом году. Как сообщил в интервью для субботнего номера газеты Bonner General-Anzeiger руководитель института Карл Бройх, в течение ближайших недель специалистами будут получены результаты соответствующих клинических исследований.