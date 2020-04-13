В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в украинской столице, Кабинет министров запретил появляться в украинской столице в общественных местах группами, состоящими из более чем двух человек. За нахождение вне дома без медицинской маски - штраф

Нельзя гулять в парках (но выгуливать собак в парковой зоне и быть при этом без маски — можно), запрещены занятия спортом на спортплощадках и массовые мероприятия, собирающие более 10 человек (кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и подобных).

Гражданина могут остановить органы правопорядка и проверить документы, так как за выезд в другие районы города без конкретной цели могут выписать штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Поэтому важно ходить с паспортом, иначе заберут в райотдел на пару часов до выяснения личности. А пожилые люди старше 60 лет находятся в группе риска и должны оставаться дома (но так, к слову, не получается, потому что вместо них никто не купит им продукты, лекарства и необходимые им повседневные предметы и вещи).

Победа уже не та

И я снова прогулялся по Киеву, проверив, как действуют на людей запретительные меры. Ведь на этой неделе погода теплее, чем на прошлой. Температура снова упала в пятницу, но до этого я успел обойти не только культовое место левого берега Днепра, а и заехать на правый — в центр города.

Постановление об усилении карантина было опубликовано 2 апреля. И, к примеру, супермаркеты подготовились к этому. По крайней мере, в сети «Фора» можно купить медицинскую маску за 12 гривен, а кассиры и охранники (это уже практически во всех маркетах различных сетей) вынуждены были поверх масок надеть специальные пластиковые шлемы — по типу газосварочных, только прозрачных. Можно только себе представить, как им в такой экипировке трудно работать.

Так, взяв на всякий случай две маски и прикупив легкий перекус в дорогу, я направился в парк Победы (кстати, не перекрытый, в отличие от Мариинского парка и Парка Славы в центре города). Он берет свое начало у гостиницы «Братислава», до нее от станции метро «Дарница» метров триста. Ничего особенного здесь не было. Первая часть парка включала в себя Курган бессмертия и бронетехнику, ну и всякие веревочные трассы с препятствиями разной сложности. Зеленая зона была продлена дальше вдоль созданного специально под парк озерца. По обе его стороны сделали уютные пешие дорожки, современные детские площадки и освещение. Плюс всякие мобильные кафешки, разбросанные по всему парку. Понятно, закрытые. Туалет, кстати, тоже заперт.

Я прошел всю территорию вдоль и поперек, сложилось впечатление, что все здесь было уныло и скучно. Кроме редких велосипедистов, запуганные люди ходили чуть ли не строго по двое и почти все — в масках. Но если было видно, что три и больше человека вместе — это родственники или семья из папы, мамы и ребенка/детей, и патруль из нацгвардейцев, полисменов и «Муниципальной варты» (эти ходили отдельно от нацгвардейцев и копов, видимо, разделились по секторам) их не трогал. Впрочем, таких компаний было мало. Было как-то уж очень тихо для почти семейного парка.

Смотрим только с горки

Следующим пунктом для ревизии был назначен любимый киевлянами Подол. Как туда добраться с левого берега в отсутствии общественного транспорта? Сперва я начал просматривать объявление в Telegram-канале «Киев-попутчик», но на нужное время водителя, который бы ехал в том направлении, все никак не было. На мое объявление реакции не последовало, но и ждать больше не было времени. Тогда я вызвал такси одной популярной интернет-службы. За первую поездку мне полагалась скидка, так что я заплатил 50% от полной стоимости такого неблизкого маршрута.

Высадился я на Почтовой площади, на улице Петра Сагайдачного. По ней шел до Андреевского спуска и выше, в сторону Крещатика. Все то же самое — редкие пешеходы в масках. Но в этот раз я решил не идти на главную улицу столицы, а свернуть на Владимирскую горку у самой Андреевской церкви. Здесь уже было интереснее: все-таки были группки людей по трое-четверо, которые наслаждались красивейшим видом с подольских холмов на Днепр и противоположный берег реки. Извилистая дорожка привела меня к пешеходно-велосипедному «мосту Кличко».

Здесь я тоже ожидал увидеть побольше людей, но нет. Только велосипедисты время от времени сновали туда сюда. Я как раз попал на закатное время, но никто не фотографировал этот прекрасный вид и не делал селфи на его фоне, как это обычно происходит в мирное время.

Остаток пути я прошел пешком — через улицы Грушевского, Мазепы к Киево-Печерской Лавре, оттуда — к музею Великой Отечественной войны, вниз к мосту Патона и через него уже к себе домой. Хотя вечер и был слегка прохладный, но не холодный, пешеходы мне по дороге почти не встретились.

Запуганные пешеходы и бегуны

Что можно сказать, подытоживая? Людей явно запугали штрафами. Например, немало бегунов делают пробежку в маске, даже когда был поздний вечер и они были на улице практически одни. Но это же издевательство над собой, даже при ходьбе в маске трудно дышать. С велосипедистами то же самое. А в прогуливающихся парочках я подметил такое: парень в маске, а девушка — нет. Или наоборот. И разговаривают они, как ни в чем не бывало. Но, по-моему, уж лучше потерпеть до конца карантина дома, чем идти на такое свидание.

В то же время, чем дальше от центра, тем больше людей. Набережные не так полны отдыхающими, но все же они есть. Спортплощадки в отдаленных районах и в моем лично кое-где опечатаны, а кое-где — нет. Более того, я видел не раз, как на искусственном поле при школе парни играют в футбол. Правда, вот кофе, который наливали до последнего прямо в круглосуточном мини-маркете возле остановки общественного транспорта, уже не делают. Лавочка уж очень открыто, демонстративно работала.

Правозащитники работают

У меня же при себе, само собой, имелся паспорт. Однако ни разу на улице я не надел на лицо медсредство защиты. Да, я рисковал, но хотел посмотреть: а выпишут ли мне штраф? Во-первых, в хирургической маске, как я уже сказал, трудно дышать, становится жарко. Во-вторых, сам замглавы Минздрава Виктор Ляшко сказал, что ее следует носить только при признаках ОРВИ. Коих у меня не было. Так что ни один страж правопорядка меня не притормозил. Но если бы притормозил, как бы он доказал, что я — не болен? Разве что на «стеклянном мосту» дружинник «Муниципальной варты» сказал мне, что «обязательно нужно носить маску».

И я подозреваю, почему меня не останавливали. Потому что, во-первых, украинцев государство должно бесплатно обеспечить масками (скажем, в магазине или на заправке при входе выдать средство медзащиты), хотя в реальности этого не происходит.

Во-вторых, адвокаты активно разъясняют в Интернете людям их права. Так, суды начали отменять штрафы в связи с их незаконностью и отправляют на доработку протоколы об административном нарушении. А протоколов накопилось с 500.

Поэтому копы, скорее всего, понимают, что могут нарваться на дотошных граждан, чтящих свои гражданские права.