По состоянию на 20:00 12 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 808,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 111,7 тыс. человек скончались, свыше 414,5 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на седьмом месте с результатом немногим более 83,5 тыс. заболевших. Сегодня ее потеснила с шестого Великобритания, которая выявила уже 84,2 тыс. зараженных.

На пятом месте Германия со 125,9 тыс. больных, на четвертом — Франция, где 129,6 тыс. инфицированных, на третьем — Италия, где коронавирус подхватили 152,2 тыс. человек.

Второе место в мире и первое в Европе занимает Испания с результатом 166 тыс.

По числу выявленных зараженных лидируют США с большим отрывом — у них обнаружено более 535,3 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 21,4 тыс. человек, или 4%, однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 12,79%, 19,8 тыс. человек.

В Испании пока от COVID-2019 умерло около 16,9 тыс., во Франции — более 13,8 тыс. человек, в Великобритании — 10,6 тыс. человек, в Иране — более 4,4 тыс., В Бельгии 3,6 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Германии — более 2,9 тыс.

Россия: деньги и душа

В России по состоянию на 12 апреля зафиксировано 15 802 случая заболевания, 132 заразившихся умерло, 1293 выздоровело. Смертность составляет 0,84%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

Издание приводит мнения экспертов, согласно которым из-за мер по борьбе с коронавирусом к июню экономика и доходы россиян могут упасть примерно на 18%, но затем начнется постепенное восстановление.

Данный прогноз составлялся исходя из сценария "ценовой войны" на нефтяном рынке и был составлен до последних переговоров ОПЕК+, однако авторы исследования учли и влияние карантинных мер, отмечает РБК.

Оптимистичный сценарий по итогам года предполагает, что ВВП страны сократится на 3,8%, но в 2021 году экономика быстро восстановится на 4-4,8%.

Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач полагает, что для такого развития ситуации властям необходимо предпринять антикризисные меры по поддержке малого бизнеса.

Однако не только деньгами богата Россия. Карантин — повод задуматься о духовном, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он направил поздравления с Пасхой главам инославных церквей, которые празднуют Воскресение Христово 12 апреля, и призвал их помогать тем, кто находится в опасности из-за распространения COVID-19.

«Будем совместными усилиями утверждать в обществе непреходящие нравственные ценности, помогать тем, кто страдает от несправедливости, подвергается преследованиям или опасности от распространения коронавирусной инфекции», — написал предстоятель Русской православной церкви в письме, опубликованном в воскресенье на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Он пожелал главам церквей душевной и телесной крепости и божия содействия в совершаемом ими высоком служении, а их пастве — мира и благополучия.

Тем временем на Украине: вакцина на миллион

На Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.

Однако, как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, коронавирус приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения.

Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.

«Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени», — приводит слова Ляшко пресс-служба Минздрава.

В ближайшее время ведомство ожидает существенный рост числа выявленных случаев коронавируса, добавил Ляшко.

На этом фоне удивительным выглядит тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский не желает принимать помощь от некоторыха государств — судя по всему, из идеологических соображений.

Зеленский проигнорировал обращения властей и общественников города Черновцы о помощи, хотя для бюджета страны эта помощь была бы бесплатной, рассказал журналист Андрей Манчук.

Он отмечает, что Черновцы являются одним из центров коронавирусной эпидемии в Украине, в городе ввели полный карантин, закрыли даже заправки и продуктовые магазины.

При этом еще 25 марта в Офис президента Украины Владимира Зеленского поступило обращение от первого омбудсмена Украины Нины Карпачевой, предложившей помощь со стороны кубинских и китайских медиков, рассказал Андрей Манчук.

3 апреля последовало аналогичное обращение от мэра Черновцов Алексея Каспрука. Он выразил готовность разместить бригаду кубинских медиков, организовать для этого все необходимые условия.

Однако для этого нужно было, чтобы глава государства отправил официальные запросы в Китай и на Кубу.

«Оба обращения были приняты, но за этим не последовало никаких действий. Думаю, по вполне понятным причинам чисто политического характера. Хотя это помогло бы спасти много жизней», — отметил Андрей Манчук.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии, однако сегодня рост числа жертв стал самым низким за три недели — скончался 431 зараженный число жертв достигло 19 899, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

По данным итальянских властей, наибольшее число скончавшихся от коронавируса было зафиксировано 27 марта, когда умерло 969 человек.

Это вселяет определенный оптимизм, однако ученые из Гонконга предупреждают: расслабляться рано.

Они полагают, что COVID-19 может продуцировать в три раза большее число патогенов, чем штамм вируса, вызвавшего вспышку пневмонии SARS, более того, новый коронавирус лучше «прячется», пишет РИА Новости 12 апреля.

Исследователи ознакомились с образцами легочных тканей шести зараженных коронавирусной инфекцией. Удалось выяснить, что вирус COVID-19 генерировал в 3,2 раза больше патогенов, чем вирус SARS за 48 часов. При этом новый коронавирус вызывал более медленные иммунные и воспалительные реакции, тем самым усложняя свое обнаружение.

«Вирус похож на ниндзя, который размножается внутри организма при пониженных уровнях интерферонов и воспалительной реакции», — сказал один из специалистов.

Отсутствие симптомов болезни или только легкие симптомы осложняют сдерживание коронавируса во всем мире.

«Практически не представляется возможным сдержать вирус до июля», — пояснил профессор Юэн Квок-Ун из Университета Гонконга (HKU), возглавивший исследование.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица