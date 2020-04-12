По состоянию на 12:30 12 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 786,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 108,9 тыс. человек скончались, свыше 406,1 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на шестом месте с результатом немногим более 83,4 тыс. заболевших, пропустив вперед Германию со 125,4 тыс. зараженных, Францию с 129,6 тыс. инфицированных, Италию, где 152,2 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 163 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 533,3 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 20,5 тыс. человек, или 3,9% однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 12,79%, 19,4 тыс. человек.

В Испании пока около 16,6 тыс., во Франции — более 13,8 тыс. человек, в Великобритании — 9,8 тыс. человек, в Иране — почти 4,4 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 2,6 тыс.

Россия: врачи советуют не расслабляться

В России по состоянию на 12 апреля зафиксировано 15 792 случая заболевания, 132 заразившихся умерло, 1293 выздоровело. Смертность составляет 0,84%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Между тем в стране активизировались мошенники, пытающиеся нажиться на эпидемии. Так, МВД РФ предупреждает о ложных SMS-сообщениях, предлагающих оплатить штраф за нарушение карантина.

«МВД России опровергает: В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS —сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности!» — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

Соответствующее обращение премьеру Мишустину направил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, пишет RT.

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — приводит слова парламентария телеканал.

Ну а пока врачи советуют гражданам не расслабляться — особенно курильщикам.

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин в эфире радио Sputnik опроверг утверждения о пользе никотина в борьбе с коронавирусом.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», — сказал Левшин.

Тем временем на Украине: полет «Мечты»

На Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.

Ситуация не выглядит пугающей, однако США спешно вывозят своих граждан из относительно благополучной страны на родину, где эпидемия развернулась с особенным размахом.

На Украине Государственный департамент США и посольство США организовали специальный чартерный рейс для американских граждан для их возвращения домой.

Вылет запланирован на 15 апреля из аэропорта «Борисполь», все места уже заполнены. Кто не успел, может написать по электронной почте запрос, и он попадет в следующую волну эвакуации.

Также отмечается, что путешествие будет не бесплатным, однако платить за перелет пассажирам придется только по возвращению в США.

Ну а украинский авиагигант Ан-225 «Мрия» вылетел в первый коммерческий рейс с 2018 года, и все благодаря коронавирусу.

Самолет зафрахтован для доставки медицинских товаров из КНР в Польшу. Это 7 млн медицинских масок, несколько сотен тысяч защитных костюмов и защитных щитов.

Ситуация в мире: в США — стихийное бедствие



Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии, однако по числу умерших страну опередили США.

Вскоре после того, как это стало известно, президент США Дональд Трамп объявил по всей стране режим стихийного бедствия из-за эпидемии коронавируса.

Такое случилось впервые в истории США. Стихийное бедствие объявили в 50 американских штатах. Последним стал Вайоминг.

Его губернатор Марк Гордон сказал, что данный режим поможет мобилизовать ресурсы. Местная власть и общественные организации получат финансовую помощь.

Тем временем российские военные в Италии продезинфицировали дома престарелых в трех коммунах Ломбардии

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Коста-Вальпино, Совере, Ловере», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Российские специалисты ведут работы не только на Апеннинах. На 25 медицинских объектах в столице Сербии и ближайших населенных пунктах также работают военные из РФ.

«Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тысяч квадратных метров и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

В субботу, 11 марта, была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник Белграда, где ведется диагностика пациентов с подозрением на коронавирус.

отметил, что

Однако эксперты отмечают, что пик эпидемии еще не пройден. Если развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то до переломного момента еще минимум две недели, рассказал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

«Если вы хотите, чтобы я дал прогноз, когда наступит точка перелома пандемии в мире, то для меня это сделать значительно сложнее, чем по ситуации в Китае. Почему? Потому что в других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — приводит его слова РИА Новости.

Чжун Наньшань пояснил, что в отличие от того, что было во время пандемии 1918 года, сейчас меры правительства играют очень важную роль, если принимаемы меры жесткие, то эпидемия пойдет на спад.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица