Из-за карантина опустели не только украинские школы, но и интернаты. Около 42 тысяч детей, которые кто по инвалидности, кто по причине отсутствия должного родительского ухода и воспитания находились на государственном попечении, были отправлены домой

В те же в семьи, которые были признаны неблагополучными и небезопасными для воспитания ребенка. Такое решение властей обеспокоило правозащитные и благотворительные организации в Украине, в том числе международные.

Советник по вопросам защиты прав детей «СОС Детские деревни Украины» Лариса Жигун написала на своей странице в ФБ: «Оказалось, что часть этих детей из семей, где родители совершенно не приспособлены к воспитанию и уходу за ребенком и не способны обеспечить достойные условия пребывания дома во время карантина. Речь идет о таких базовых условиях, как обеспечение онлайн обучения, питания, хорошего отношения к ребенку. Часть этих родителей — это родители не просто в кризисе, а это родители с низким родительским потенциалом. Что имеется в виду: семьи алкоголиков, например, которые ведут себя жестоко со своими детьми».

Обеспокоенность здоровьем и жизнью детей из интерната выразили и ЮНИСЕФ Украина. Правозащитники подготовили открытое письмо к Кабинету Министров Украины и профильным министерствам (соцполитики и образования). В документе речь идет о том, что недопустимо подвергать риску 42 тысячи детей, которые были возвращены без подготовительных мер в неблагополучные семьи. В частности, не была проведена работа, где детям будет находится опасно для жизни, где родители не способны будут ребенка прокормить или обеспечить должный уход по инвалидности. Более того, отправив детей из интерната власти не подготовили их социальное сопровождение: у социальных работников нет ни транспорта, ни средств индивидуальной защиты, ни связи, чтобы эффективно присматривать за подопечными. По сути детей вернули в ту среду, которая была признана опасной и вредной. Издевательства над детьми на Украине хотят прекратить при помощи молока © 4s Milk / flickr

«В сегодняшних критических условиях администрации интернатных учреждений и должностные лица Министерства образования и науки Украины отказались от ответственности за безопасность и благополучие детей и без подготовки должным образом условий и специалистов социальной работы отправили детей в опасные условия. Эта ситуация является убедительным примером неэффективности и ненадежности институциональной системы ухода за детьми в целом, ведь несмотря на наличие специалистов и ресурсов она не способна обеспечить детей уходом и защитой в критический момент»,- написали правозащитники международных организаций по защите прав детей к украинским властям. А также потребовали создать комиссию и выяснить, кем и на каких основаниях было принято решение, которое подвергло 42 тысячи детей на потенциальный риск жестокого обращения. Беда страны. В ООН высчитали, во сколько Украине обходится домашнее насилие © CC0, Pixabay

Лариса Жигун обратила внимание на еще одну деталь: «Интересно еще и то, что отправив детей из институций домой, средства на содержание 42 тысяч детей были освобождены (ежегодно на содержание интернатов выделяется 12 млрд гривен — ред.). Однако, почему не были направлены на обеспечение социальных работников, чтобы те могли осуществлять социальное сопровождение семей, не понятно».

«Если сейчас эти дети будут проигнорированы, то масштаб кризиса после карантина будет измеряться не только экономическими показателями, но и судьбами детей,- предупреждает Лариса Жигун.