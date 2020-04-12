Людей, демонстративно игнорирующих эпидемию, много во всех странах, и мотивы у них разные. Однако их можно проанализировать и даже систематизировать

Первая группа — инфантилы. Это те самые люди без медицинских масок, которые во время эпидемии заполняют пляжи, гуляют по набережным, побежали в парки жарить шашлыки и на рынки за свежей клубничкой в первую неделю самоизоляции, словно ничего и не происходит. Принцип их мышления достаточно прост и незатейлив, как у детей малых: «Зачем думать о неприятном? Это же расстраивает!», «Авось как-нибудь да пронесет», «Чему быть, того не миновать, а на улицу хочется — и шашлычка тоже».

Строго говоря, они не отрицают эпидемию, просто они живут эмоциональным порывом и стараются вытеснять любые неприятные им мысли на обочину сознания. Это тот же самый тип людей, который берет в банке кредит на совершенно ненужную ему вещь, а потом не думает, как его оплачивать, пока из отдела взыскания не оборвут телефон.

Вторая группа — люди с не очень невысоким интеллектом. Это те, кто искренне не понимает разницу между коронавирусом и гриппом (впрочем, вряд ли они смогут объяснить, и что такое грипп), поэтому считают нынешнюю эпидемию просто «новым сезонным штаммом гриппа»», а от гриппа лечатся по старинке, как от простуды, — чесноком, лимоном и имбирем. Да-да, это из-за них взвинтили цены на эти продукты. «Китайский» грипп: паника, политика, экономика © AP, Ahn Young-joon

Во время «перестройки» для многих в СССР неожиданным открытием стало, что выросшие в эпоху научно-технического процесса молодые образованные люди верят в сглаз и порчу, заряжают банки воды во время выступлений Чумака по телевизору и т.д. А дело в том, что сам по себе научно-технический прогресс не влечет за собой и прогресс знаний у всех членов общества.

Люди просто используют достижения научно-технического процесса, не понимая при этом даже в теории, как все эти новые гаджеты работают. 90% населения любой страны — не творцы, а потребители уже готового продукта. Отсюда и готовность, как мы видим даже в Британии, сжигать вышки 5G, если кто-то в интернете скажет, что они «распространяют коронавирус». Хотя как могут вышки мобильной связи в принципе распространять вирус?

То, что во время эпидемии мир XXI века неожиданно стал напоминать Средневековье с его «охотой на ведьм». Страх происходит от непонимания сути того, с чем мы сталкиваемся.

Третья группа людейЮ отрицающих необходимость носить маску — сторонники конспирологических теорий заговоров. Вариантов этих теорий много — одни верят, что никакого COVID-2019 вообще не существует, а на самом деле «это все раздули медики и журналисты» (или, например, власти, чтобы установить диктатуру), или, например, что вирус есть, но создан искусственно и запущен как биологическое оружие для подрыва экономики каких-то определенных стран (эта теория была особенно популярна, пока эпидемия ограничивалась Китаем), и т.д.

Опять-таки это все не ново — ранее многие люди отрицали существование СПИД/ВИЧ или считали его искусственно выведенным вирусом. Многочисленные по всему миру «борцы с прививками как заговором медицинских корпораций» тоже из этой серии.

Среди поклонников таких теорий немало весьма даже умных и успешных в жизни людей — впрочем, как и немало малообразованных, неуспешных и с низким интеллектом. Дело в том, что привлекательность конспирологических теорий состоит в неверии той картине мира, которую преподносят нам официальные СМИ. Одни не верят ей просто потому, что мир слишком сложен для изучения и проще все объяснить заговором (например, евреев, масонов или теперь "вирусологов"), а другие не верят потому, что слишком хорошо знают, что часто за этой картинкой скрываются кулуарные интриги и «договорняки» сильных мира сего.

В отличие от предыдущих типов людей, которые не затрудняют себя роскошью думать, поклонники конспирологических теорий думают, пытаясь пристроить теорию к имеющимся фактам. Ведь в одном случае перед нами просто отрицание, а в другом искренняя вера в другую картину мира, которую надо и создавать, и поддерживать какими-то аргументами.

Другое дело, что их логика иррациональна и не принимает никакие рациональные аргументы. Такой тип мышления хорошо описал писатель Артур Кестлер, в начале 1930-х годов активист Компартии Германии: «Первый и главный результат воздействия на меня марксизма я могу описать только так: сам того не заметив, я перешел из открытого интеллектуального пространства в замкнутую логическую систему. Марксизм — это закрытая система (как и фрейдизм, и католичество), то есть это, во-первых, некий универсальный метод, притязающий на объяснение всех на свете явлений и на решение всех пугающих человечество проблем; далее, закрытая система не модифицируется в соответствии со вновь обнаруженными фактами, а вырабатывает достаточно эластичные средства для нейтрализации этих фактов и с помощью высокоразвитой казуистики подчиняет их заданной схеме; и, в-третьих, как только вы вступаете в магический круг замкнутой системы, вы лишаетесь почвы для самостоятельного диалога с ней».

«Последний пункт заслуживает пояснения, — пишет Кестлер. — К примеру, попав в замкнутую систему фрейдизма, вы уже не можете усомниться в существовании «комплекса кастрации», поскольку в ответ вы услышите, что все ваши доводы представляют собой всего-навсего рационализацию подсознательного сопротивления, обусловленного как раз наличием у вас этого самого комплекса. Вы попадаете в порочный круг, откуда логика не выведет. Точно так же, если, будучи марксистом, вы спросите, с какой стати Ленин двинул в 1920 году войска на Польшу, вам ответят, что в ваших рассуждениях видны пережитки мелкобуржуазного сознания. Словом, закрытая система исключает всякую возможность объективной дискуссии, прибегая к двум взаимосвязанным уловкам: во-первых, с помощью определенной схоластической процедуры она лишает факты научной ценности, а во-вторых, любой спор она переводит с объективного уровня на субъективный, выискивая за доводами противника скрытый психологический мотив».

Точно так же и здесь, если вы приведете стороннику теории о том, что коронавируса нет, ссылки на научные исследования китайских, американских и иных ученых, представитель этого типа населения скажет: «Конечно, все это лишь подтверждает, что вся эта паника вокруг якобы эпидемии — международный заговор врачей».

Конспирологическая теория очень часто отрицает политическое устройство современного общества, предлагая взамен идею о заговоре влиятельных лиц (тут уж в ассортименте, каких именно), держащих в своих руках управление миром. Отсюда и поиск мотивов этих самых «тайных хозяев мира» в любом развитии событий вокруг.