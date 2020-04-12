Несмотря на то что обмены пленными и удерживаемыми лицами с 2014 года происходят между ЛДНР и Украиной более-менее регулярно, в тюрьмах последней удерживаются еще порядка трех сотен граждан ДНР и ЛНР

Неожиданно в прессе появилась информация, что на следующей неделе между Украиной и ЛДНР произойдет очередной обмен удерживаемыми лицами. Ее изданию Украина.ру подтвердили официальные лица, как в ДНР, так и в ЛНР.

Также информацию подтверждает и Офис Владимира Зеленского.

Точная дата обмена пока неизвестна, а место, где он будет проходить, держится в секрете. Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, объяснила корреспонденту издания Украина.ру, что это делается сугубо по причинам безопасности, — стороны хотят избежать возможных провокаций.

По словам Морозовой, Киев и Донецк с Луганском хотели бы произвести обмен еще до пасхальных праздников, то есть до 19 апреля, чтобы дать людям возможность встретить Пасху в кругу семьи.

По информации Родиона Мирошника, представителя ЛНР на переговорах в Минске, с которым также переговорила Украина.ру, это может произойти еще раньше — до 17 апреля.

«Формула обмена могла быть гораздо больше, о чем договаривались ещё 11 марта, Украина на месяц затянула согласование даже этих списков. Республики были готовы и предлагали провести обмен ещё 29 марта», — сообщил Мирошник.

Напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР прошел в 2019 году буквально накануне Нового года. Тогда 29 декабря Украина передала ЛДНР 123 человека, а ЛДНР Украине — 77.

Какое количество передадут стороны друг другу?

Дарья Морозова говорит, что ДНР готова передать Украине 9 человек, а Украина — ДНР 11. По данным Мирошника, Киев передаст Луганску 8 человек, а заберет 11.

Таким образом, Украина передает ЛДНР 19 человек, а ЛДНР Украине — 20 человек.

Морозова объяснила, кем являются люди, которые будут переданы республикам. «Это граждане ДНР, которые в 2016-2018 были задержаны. Кто-то выехал за пенсией, кто-то участвовал в подготовке референдума в 2014 году, кто-то кормил ополченцев на блокпостах».

Почему именно такое количество людей будет обменено?

«У нас обмен проходит по формуле «всех установленных на всех установленных», — поясняет Морозова. — Когда в 2019 году был последний обмен, то украинская сторона этих граждан еще не подтвердила. Она не предоставила информацию: задержаны они или нет.

Они еще не считались установленными. Однако мы знали, где они содержатся и по каким статьям сидят. У нас были все процессуальные документы. Тем не менее, официально через Минск они подтверждены не были. Соответственно не попали в обмен 2019 года.

На данный момент стороны подтвердили определенное количество людей, что и помогло договориться об обмене».

Сколько еще удерживает Украина?

Несмотря на то, что обмены пленными и удерживаемыми лицами с 2014 года происходят между ЛДНР и Украиной более-менее регулярно, в тюрьмах последней удерживаются еще порядка трех сотен граждан ДНР и ЛНР.

Так, по информации Мирошника, Луганск заявляет примерно о 200 удерживаемых лицах, а по информации Морозовой, речь идет примерно о 120 гражданах ДНР.

«В списках, которые передали наши омбудсмены Киеву, значится ещё около 200 фамилий. Этих людей необходимо верифицировать и вернуть домой.

Но по каждому человеку в списке представители Киева создают трудности по подтверждению и верификации, и потому процесс так затягивается. Ну и пока не прекращены военные действия, списки этих людей могут только увеличиваться», — рассказывает Мирошник.

«ДНР разыскивает на территории Украины, если не ошибаюсь, порядка 120 человек. Правда, украинская сторона пока не подтвердила, что они находятся у нее», — посетовала Дарья Морозова.