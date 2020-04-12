Нынешняя пандемия коронавируса, намертво остановившая весь мировой футбол, дала повод вспомнить, что вспышки всякой заразы уже неоднократно вмешивались в спортивные состязания. Какую роль в судьбе одесского «Черноморца» сыграла холера 1970 года, в интервью изданию «Спорт-экспресс» вспомнил известный украинский тренер Семен Альтман

Малоизвестными в советское время событиями холерного карантина лета 1970 года в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресс» Игорем Рабинером поделился бывший тогда голкипером «Черноморца» Семен Альтман.

В разгар лета 1970 года сразу в нескольких областях СССР обнаружили холерную палочку. Инфекция была обнаружена и в Одессе — одном из крупнейших советских портовых и курортных центров.

Масштаб угрозы был настолько серьезен, что руководство страны с помощью армейских частей на 49 дней наглухо зарыло этот южный город. Одним из заложников холерного карантина стал футбольных клуб «Черноморец», выступавший тогда в высшей лиге союзного чемпионата.

Семену Иосифовичу нынче уже 73, и за его плечами яркая карьера игрока и не менее громкие успехи на тренерском поприще. Стоит отметить, что в 1990 году от стал наставником московского «Динамо», приняв тренерскую эстафету от ушедшего в сборную СССР Анатолия Бышовца, которому он до того помогал.

И его работа с бело-голубыми увенчалась союзной бронзой. После, уже в чемпионате Украины Альтман повторил «бронзовый» успех в 2002-м с донецким «Металлургом» и в 2006-м с одесским «Черноморцем».

Многие специалисты склоняются к мнению, что громкий успех украинской сборной Олега Блохина в том же 2006-м был в немалой части его заслугой.

Но в том далеком 1970 году Семен Иосифович был голкипером главной одесской команды. Как вспоминает Альтман, 6 августа главный тренер «Черноморца» Сергей Шапошников и другие руководители собрали команду и объявили, что в Одессе найдена холера, играть в ближайшее время команда не будет и, более того, из города нельзя выезжать и в него въезжать.

Между тем футболисты продолжили тренироваться, но теперь уже почти без достаточной мотивации.

«Не было возможности даже общаться с ближайшими родственниками — и вообще всеми, кто за периметром. Все, кто эту обсервацию проходит, должны находиться на закрытой территории, постоянно проходить медицинские обследования, питаться только едой, которую там предоставляют. В силу нашей футбольной специфики нам организовали обсервацию на Центральном стадионе Черноморского пароходства —домашней арене клуба. Покидать территорию запрещалось, и даже жен с детьми и других родственников мы могли видеть только через забор», — вспоминает Альтман.

Жили футболисты все это время в гостинице при стадионе. Но никакой изоляции по отдельности у игроков не существовало — жили в номерах по несколько человек. И занятия шли в обычном режиме.

Стоит напомнить, что тогда холера было обнаружена еще в нескольких городах кроме Одессы, пострадали Керчь, Астрахань и Батуми.

Семен Иосифович вспоминает: «Нам сказали, что холерную палочку обнаружили в море. Но как произошло на самом деле — мне сложно сказать. Настоящие данные не разглашались, да мы особо и не допытывались — повторяю, были поглощены футболом. Эта ситуация, конечно, нас взволновала, но скорее в связи с тем, сколько времени мы не сможем играть и когда вернемся в чемпионат СССР.

Сказать, что у нас возникал какой-то ужас перед этой болезнью, — преувеличение. Мы и официального числа погибших и заболевших не знали — даже не информация, а слухи распространялись через сарафанное радио. В Одессу тогда, как и в любое лето, приехало очень много отдыхающих из других городов. Но заперты оказались и они.

Помню, что за это время Одессу вычистили, вымыли. Когда происходит такая беда, народ объединяется на борьбу с ней. Так случилось и тогда. До и во время обсервации город соблюдал все гигиенические нормы, к которым в другое время мог относиться проще. Что общего у времени той эпидемии с этой — акцент делался на тщательном мытье рук. А вот маски во время холеры не носили».

Но футболистов это тоже не очень сильно заботило. «Пока мы находились в городе, нас намного больше интересовало, когда сможем играть. Ведь в течение всего времени до отъезда в Киев не провели ни одного контрольного матча. Одесса-то закрыта!» — уточнил Альтман.

В таком карантинном режиме «Черноморец» провел до двух недель. После этого объявили, что мы должны пройти двухнедельную обсервацию, после чего выехать в Киев, где команда сыграет «домашние» встречи.

В Киеве клуб поселили на старой базе «Динамо» в Нивках — сами киевляне незадолго до того переехали в Конча-Заспу. Условно домашние матчи проходили на Центральном стадионе Киева, который ранее носил имя Никиты Хрущева. Были хорошие матчи, но, например, из-за дубля Юрия Авруцкого обидно уступили 1:2 московскому «Динамо» (с Юрием Семиным в составе. — Прим автора), ведя 1:0 после гола Валеры Поркуяна. На том матче собралось 20 тысяч зрителей — совсем неплохо для встречи фактически на нейтральном поле.

Между тем вынужденный сбой подготовки не лучшим образом сказался на итоговом результате одесского «Черноморца» в том чемпионате Союза.

«Все это выбило нас из колеи, и хотя первый матч в Киеве мы выиграли, но сильно сбившийся график в итоге привел к вылету в первую лигу. Хотя сказались там и интриги, и скандалы, и… чрезмерно высокая конкуренция. На каждое место претендовали по два почти равных футболиста, и некоторые считают, что это разобщило коллектив. Высшую лигу в том году покидали три команды, и третье с конца место занял как раз «Черноморец», уступив «Зениту» лишь очко», — подчеркнул Семен Альтман.

Хотя был и утешительный приз в виде уже полноценной домашней победы над фаворитом чемпионата киевским «Динамо»

«19 сентября 1970 года встречались дома с киевским «Динамо» и обыграли его мощный основной состав с Рудаковым, Мунтяном, Бышовцем, Хмельницким и другими звездами — 3:2. А за день до этого я, уже восстановившись после травмы, выходил за дубль, и 17-летний Олег Блохин забил мне гол».

Так неожиданно для одесского «Черноморца» заканчивался чемпионат СССР 1970 года, в ход которого вмешалась эпидемия холеры.