Обращаясь ко всем гражданам России, президент РФ Владимир Путин упомянул печенегов и половцев. Эти давние соседи русских княжеств упоминались и в летописях, и в гораздо более поздних исторических романах. Об их вкусах мы и расскажем в рубрике «Литературная кулинария»

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и губернаторами обратился к россиянам.

«Дорогие друзья. Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заявил Путин во время обращения.

Эти слова взорвали российский сектор интернета, породив волну шуток и мемов. Некоторые посчитали, что Путин невольно процитировал исторический анекдот — речь, которую приписывают знаменитому адвокату конца ΧΙΧ — начала ХХ века Фёдору Плевако.

«Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…», — говорил Плевако, защищая обвиняемую в похищении чайника старушку. «Нечестивые сыроядцы». Что ели захватчики Киева © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

А особо дотошные раскопали речь Путина десятилетней давности.

«У нас много было проблем в стране во все времена — и печенеги Россию терзали, и половцы, и рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. Конечно, сейчас тоже испытание, оно не носит глобального характера — это не какое-то нашествие, но это испытание и, конечно, мы его преодолеем, если будем работать слаженно, консолидировано и эффективно», — говорил Путин в июле 2010 года о беспрецедентных природных пожарах.

Как бы то ни было, но упомянутые Путиным печенеги и половцы действительно оставили глубокий след в русской истории. Достаточно сказать, что именно походу на половцев посвящен такой памятник древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве». Упоминали половцев и печенегов и в летописях, и в появившихся многие столетия спустя исторических романах.

«Друзья» зожников и фитоняшек

Романы трилогии «Нашествие монголов» Василия Яна стали одними из самых популярных исторических романов в СССР. За первых из них — «Чингиз-хан», рассказывающий о начале монгольского нашествия, Ян получил Сталинскую премию. Роман был напечатан за четыре месяца до начала Второй мировой войны, а его продолжение — «Батый» — вышло в сокращенном варианте за месяц до начала Великой Отечественной войны. В «Чингиз-хане» рассказывается среди прочего и о половцах.

«Я у них дней двенадцать жил; для ихнего хана набивал на телеги железные скобы и на колеса ободья. Ничего люди! По-ихнему говорить научился, зовут они себя «команами». У меня остались среди них побратаны, кардаши… Весной в степи хорошо. Трава выше человека. Быка с рогами не видно. Весной у табунщиков много молока, они делают из овечьего молока сыр, а из кобыльего — хмельной кумыс. Весной все половцы ходят веселые, у костров песни поют и пляшут…» — рассказывал о половецких обычаях один из героев романа Лихарь Кудряш.

Автор романа — выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета Василий Ян (Янчевецкий) хорошо знал предмет, о котором писал. Он был знаком с бытом кочевых народов, а его брат Дмитрий был востоковедом. Да и сказывалось хорошее историческое образование.

О рационе половцев мы можем узнать из средневековых источников. Львовская «запрещенка». Роль шашлыка в современной украинской литературе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Кумания — это земля, которая граничит с Блакией (Болгарией. — Ред.), и вам расскажу сейчас, что за народ эти куманы. Это дикий народ, который не пашет, не сеет, у которого нет ни хижин, ни домов, а имеют они только войлочные палатки, где они рождаются, а живут они молоком, сыром и мясом», — писал пикардийский рыцарь Робер де Клари, который принимал участие в Четвертом крестовом походе.

До него о рационе половцев сообщал посещавший Киев и Крым за несколько лет до начала Четвертого крестового похода чешский раввин Петахия Регенсбургский.

«Хлеба не едят в этой земле, а только рис и просо, сваренные в молоке, а также молоко и сыр. Что касается мяса, то куски его кедары (так Петахия называл половцев. — Ред.) кладут под седло лошади, гонят ее до пота, и когда мясо согреется, они его так и едят»», — писал Петахия.

Он пересек половецкую степь в 70-е годы ΧΙΙ века и мог воочию наблюдать, как питались половцы.

Тем, кто не может ознакомиться с записями Петахии и Робера де Клари, можно порекомендовать замечательную книгу киевского историка Петра Толочко «Кочевые народы степей и Киевская Русь», где собраны эти и другие свидетельства о половцах, а также о другом упомянутом Путине народе — печенегах.

«По духу Святослав был сродни тем же печенегам, поскольку вел, по существу, кочевой образ жизни. Летопись отмечает, что он ходил легко, как пардус, воза и котла с собой не брал, питался кониной, зажаренной на углях, спал не в шатре, а на открытом воздухе, подложив под голову седло. Такими были, замечает летописец, и все его храбрые воины», — намекает Толочко на рацион печенегов.

Именно печенеги и убили князя Святослава в марте 972 года у порогов Днепра. А из черепа князя сделали чашу, из которой пил печенежский хан. Этот сюжет нашел отражение в русской литературе.

«Мстислав отстегнул застежки, приподнял крышку и снял шелковую подушечку, сохранявшую содержимое. Внутри ларца, как в гнезде из пуха, сидел верх человеческого черепа. Черновато-серая кость была обделана серебром по краю. Печенежская застольная чаша! Не прикасаясь, князь поднял глаза и посмотрел на хана. Тот трижды кивнул, отвечая на немой вопрос, и закрыл глаза, чтоб оставить внука наедине со священными для него останками деда», — описывал в романе «Русь Великая» Валентин Иванов подарок печенежского хана Тугена тмутараканскому князю Мстиславу — внуку Святослава и сыну Владимира Крестителя.

Подытоживая, можно сделать вывод, что рацион печенегов и половцев был бы по нутру современным сторонникам ЗОЖ — здорового образа жизни и «фитоняшкам» — поклонницам фитнеса, следящим за своей фигурой.

Может, такой рацион стал одним из факторов, который расположил к половцам современную украинскую молодежь.

Сила и удаль половецкая

Издание Украина.ру уже рассказывало о Максиме Прохорчуке — реконструкторе из Николаева, который занимается исследованием индивидуального рациона питания воинов древности. Не мог Прохорчук пройти мимо и половецкой темы, выпустив свой обзор, посвященный рациону питания.

В этом обзоре не обойден и вопрос выпивки у половцев. Те, как и их враги — печенеги, — выпить могли и любили. Пили сброженное кобылье молоко — кумыс.

Кроме того, в обзоре показано блюдо, приготовить под силу каждому: рис с мясом, сваренный в молоке. Есть лишь одна трудность — молоко нужно брать не коровье, а овечье или козье, если говорить об относительно доступных продуктах. Любимое блюдо украинского защитника летучих мышей, которое довело казаков до Крыма © changeua.com

Остается лишь добавить, что были у половцев и города. Один из них располагался на территории современной Украины — это Шарукань, который в русских летописях называли еще и Осенев. Точно местоположение города неизвестно, однако многие историки сходятся на том, что был он неподалеку от современного Харькова.

Поэтому неудивительно, что один из харьковских клубов, занимающихся историческим средневековым боем и исторической реконструкцией, называется «Шарухань». В ноябре 2019 года клубу исполнилось 15 лет. Отделения клуба появились в Киеве, Чернигове и Северодонецке, а бойцы «Шарухани» представляют Украину в том числе и на таком прославленном международном турнире по ИСБ, как «Битва наций», а также на других мировых состязаниях. В общем, есть на Украине и те, для кого орда — не бранное, а очень даже доброе слово, а половец — не враг, а пример для подражания.