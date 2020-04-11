В пятницу, 10 апреля, экс-нардепу от партии «Народный фронт», скандальной участнице беспорядков на Майдане Татьяне Черновол вручили подозрение в убийстве человека. Перед этим у Черновол провели обыск, изъяв несколько единиц оружия. В защиту Черновол выступил один из самых влиятельных людей на Украине — глава МВД Арсен Аваков

Бывший народный депутат Татьяна Черновол — один из лидеров Майдана 2014 года. В пятницу, 10 апреля, ей вручили подозрение в убийстве человека — инженера офиса Партии регионов Владимира Захарова. Он погиб 18 февраля 2014 года во время штурма здания, который вдохновляла и которым отчасти руководила Черновол. Видео, доказывающие ее участие в происходящем, неоднократно выкладывались в интернет.

Одно из этих видео и обнародовало Госбюро расследований, проводившее обыски у Черновол.

Сама Черновол после обыска призналась в поджоге офиса ПР, но отказалась признавать свою вину за гибель Захарова.

Издание Украина.ру опросило украинских и российских экспертов по поводу дела Черновол и узнало, означает ли это коренное изменение государственной идеологии в отношении Майдана.

«Таня допрыгалась»

Опрошенные эксперты не удивлены тем, что в отношении Черновол возбудили дело.

«Эти дела не возбуждались шесть лет именно потому, что на это были политические причины. Естественно, что при власти Порошенко правоохранительные органы могли бы хоть как-то прикоснуться к этой теме. Поэтому как раз неудивительно, что дело возбудили именно сейчас», — рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Константин Бондаренко.

В то же время он обратил внимание на то, что пока что дело ведет не Генпрокуратура, а ГБР. При этом Бондаренко хотелось бы, чтобы дело Черновол было не единственным, а стало частью «комплекса мер по выявлению истины и установлению справедливости в отношении тех, кто совершил преступления и во время событий на Майдане, и после».

«Новый закон об амнистии однозначно необходим, поскольку действующий закон является тормозом на пути к установлению справедливости», — подчеркнул Бондаренко, указывая на существующую амнистию для «майдановцев». Вадим Карасев: Дело Черновол станет тестом на способность властей разобраться с событиями на Майдане

В свою очередь политолог Вадим Карасев указал на тот факт, что Черновол была одним из вождей Майдана, поэтому ее дело — довольно резонансное.

«Это такой вождь революции, вождь Майдана. Это в любом случае резонанс. В отличие от какого-нибудь Бубенчика (львовский активист Евромайдана, которого подозревают в убийстве правоохранителей на Майдане. — Ред.). У нее есть определенный статус <…> События 18 февраля 2014 года стали спусковым крючком для последующих событий. Это как раз начало развязки, и эта развязка была в доме на Липской, где погиб не участник Майдана или милиционер, а обычный служащий. Если действительно Госбюрорасследований собирается это доказать, то доказать это будет легче, чем, например, перестрелку на площади или какой-то другой случай», — отметил он в комментарии изданию Украина.ру.

А вот российский политолог Ростислав Ищенко указал на тот факт, что Черновол связана с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, и дело в отношении нее может быть сигналом последнему. Да и в целом Черновол успела печально «прославиться» своей неумной активностью.

«Просто Таня надоела кому-то своей активностью, и ей решили наступить немножко на хвост. Она ведь девушка вредная: за заборы лазит, языком треплет, людей обижает достойных. Ее активность ведь Януковичем не завершилась, и не с Януковича, кстати, началась. Поэтому она и сейчас доставляет, в частности, оппонентам Петра Порошенко достаточно много неприятных минут. Не могу сказать, чтобы это нельзя было пережить, но сейчас еще так звезды сложились, что самого Петра Алексеевича поминают незлым тихим словом, и все спрашивают у Зеленского, когда же он его посадит. Так что тут, с одной стороны, можно и Петра Алексеевича не трогать, и продемонстрировать свою готовность выяснять, что произошло на Майдане. Зеленский же обещал начать расследование по делам Майдана — вот, пожалуйста, расследование по делам Майдана», — отметил Ищенко.

Вместе с тем эксперты весьма осторожны, когда говорят о перспективах дела Черновол.

Посадят или не посадят

В защиту Черновол среди прочих выступил один из самых влиятельных политиков на Украине — министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев, — участвовала в гражданских протестах… Таня — талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику… Неподсудных в стране нет — и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани, — неадекватно и постыдно», — заявил он.

C таким авторитетным защитником возникают вопросы о перспективах дела.

«Я не думаю, что это вещь системная. Более того, я не уверен, что оно получит какое-то развитие. Аваков же уже выступил и сказал, что таких уважаемых людей, как Таня, трогать нельзя. Значит, трогать ее не будут. Иначе нацики сами могут кого хочешь за вымя потрогать. По поводу Порошенко ничего не могу сказать, но заступничество Авакова однозначно гарантирует ей неприкосновенность», — указал Ищенко.

Как будет развиваться дело, не знал и украинский политолог Карасев. Она же мать: Порошенко пообещал не оставить без реакции обыски у Черновол © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В принципе это только подозрение, но зато по каким статьям. Они же достаточно серьезные, от 15 лет до пожизненного. Но она на свободе. Пока это больше превентивная мера. Сейчас вряд ли можно утверждать, что начнется полноценное досудебное расследование. Пока это одиночное дело. В нем больше заслуги Портнова, чем ГБР. Посмотрим. Судя по тому, как возмутились сторонники Майдана, и что пошла критика в адрес руководства ГБР, то это такой тестовый случай. Сейчас модно проводить тесты на коронавирус, а это дело — тест на желание, способность и возможность разобраться с событиями февраля 2014 года», — заявил Карасев.

Бондаренко, в свою очередь, довольно оптимистичен. Он считает, что заявление Авакова — не декларация намерений, а лишь способ зарисоваться.

«Для этих политиков важно занять подобную позицию, заявить о том, что они категорически против. При этом я не думаю, что они каким-то образом будут активно противодействовать этому процессу», — отметил Бондаренко.

Но в любом случае перспективы дела туманны. И это значит, что нельзя говорить и о другом — о том, что нынешняя власть Украины нацелилась на пересмотр итогов Майдана и самого Майдана в первую очередь.

Контрреволюции не бывать

Черновол хоть и являлась одним из лидеров толпы во время Майдана, но в политическом аспекте ее роль была невелика. Она не была допущена в верхи, не встречалась с западными дипломатами и не знает всех подробностей произошедшего в феврале 2014 года госпереворота. Поэтому ее нельзя сравнивать с тем же Андреем Парубием или Александром Турчиновым, которые после Майдана стали первыми лицами государства, сконцентрировав в своих руках власть, пусть один из них — Парубий — занимал должность, которая не предполагает наличия реальной власти, — он был секретарем СНБО. И Парубий, и Турчинов, да и Порошенко для нынешней власти неприкосновенны.

А это значит, что ни о какой контрреволюции говорить не приходится. Как и о пересмотре закона об амнистии для «майдановцев».

«Любые действия власти против этого закона подвесят власть в воздухе. Они уже не приобретут поддержку Антимайдана (на что Зеленский мог рассчитывать еще год назад, но сейчас уже нет), и они потеряют остатки поддержки этой майданной публики. Тем более у Зеленского в Раде в основном складывается с Порошенко да с «Голосом». А с кем он будет голосовать за эти МВФовские законы? На Украине нет общества. В стране, где идет гражданская война, общество расколото как минимум на две части. На Украине оно расколото на три, а может быть, и на большее количество частей: там есть Майдан, Антимайдан, а большей части по большому счету сейчас все равно, лишь бы их не трогали. Поэтому говорить о каком-то едином обществе, которое давило бы на власть, да еще и по делам Майдана, не приходится», — указал в комментарии изданию Украина.ру Ищенко.

По его словам, у современных граждан Украины значительно больше проблем, чем дела Майдана, особенно на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.

«Перед украинцами стоит проблема выживания. Им сейчас не до отношения властей к делам Майдана, его участникам, амнистии, Тане Черновол и так далее. То, что мы сейчас видим, — пир украинской власти во время чумы. Там сейчас разбирается несколько крупных олигархических домов, в то время как страна, которую они пытаются друг у друга украсть, утекает у них сквозь пальцы», — заявил Ищенко.

Даже такой оптимист, как Бондаренко, сомневается в том, что власть сможет закончить дела Майдана. Черновол призналась, что подожгла офис Партии регионов, и назвала это спасением майдановцев © пресс-служба партии "Народный фронт"

«Я считаю, что закончить Майдан — это обязанность нынешней власти. Необходимо поставить точку в процессе, который называется «Революцией достоинства». Необходимо так называемую революцию прекратить и перейти к нормальному развитию страны. Будет ли это сделано? Я боюсь тут делать какие-то прогнозы. Боюсь, что у многих во власти не хватит терпения и силы воли», — отметил он в комментарии изданию Украина.ру.

Подытоживая можно отметить, что у экспертов есть большие сомнения в отношении доведения дела Черновол до суда и приговора, не говоря уже о пересмотре итогов Майдана. Последний стал государствообразующим событием, а его трактовка, которая сформировалась шесть лет тому назад, — официальной идеологией, которая не подлежит пересмотру. В противном случае под вопрос будет поставлена легитимность происходящего на Украине с февраля 2014 года. А это значит, что дело Черновол — очередной «замах на рубль, а удар — на копейку».