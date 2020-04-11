В пятницу, 10 апреля, экс-нардепу от партии «Народный фронт», скандальной участнице беспорядков на Майдане Татьяне Черновол вручено подозрение в убийстве человека. Предварительно правоохранители провели обыск в ее доме, выявив и изъяв у нее массу оружия. Внешне все это выглядит прилично, как борьба с ВИП-преступностью. Но все не то, чем кажется

Начать надо, пожалуй, с того, что Татьяна Черновол не просто участник событий на Майдане, а что-то вроде живого олицетворения, знамени государственного переворота, обозначенного его технологами как "Революция достоинства". Кстати, напомню, что Черновол в 2014 году избиралась на выборах в парламент от партии власти — «Народного фронта». А в «Народный фронт» тогда входили (и стали депутатами парламента) экс-премьер Украины Арсений Яценюк, экс-спикер парламента страны Андрей Парубий и нынешний, с тех пор несменяемый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Но все они шли на выборы в Верховную Раду в 2014 году после Черновол, она была первым номером партии, а все эти политики почтительно стояли ниже ее в списке. И партия стала победителем тех выборов, создав самую крупную фракцию парламента.

Биография Черновол. Убийство 57-летнего сотрудника Партии регионов на Майдане

Как сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), сегодня она подозревается в поджоге партийного офиса Партии регионов в центре Киева, имевшего место 18 февраля 2014 года, в результате которого был убит 57-летний технический работник.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований… уведомили о подозрении народного депутата Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершении по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении ГБР.

Впрочем, ничего секретного ни в поджоге, ни в убийстве работника офиса (не члена партии и не функционера Партии регионов) не было. Все это было известно и тогда, когда Черновол избиралась в Раду. Больше того, если откинуть сантименты, именно за это убийство и именно за этот поджог она и была включена партийным руководством "Народного фронта" под первым номером в список кандидатов в депутаты.

Так кто же она: убийца или знамя? Или и то и другое вместе?

Татьяна Черновол родилась 4 июня 1979 года в г. Киеве. В 2001 году окончила Международный институт лингвистики и права, факультет журналистики. С 17 лет состояла в рядах радикальной националистической организации УНА-УНСО. С 1998 по 2001 год Черновол пребывала в должности руководителя Информационного центра сепаратисткой Чеченской республики Ичкерия, который был создан при содействии Аслана Масхадова. И, видимо, именно там, в Ичкерии, где в то время процветали бандитизм, замешанный на русофобстве и кавказской национальной исключительности, Черновол получила и зачатки своей ненависти к России, и опыт использования оружия в политической борьбе, и презрение к чужой человеческой жизни.

В 2001-2004 гг. Черновол работала журналистом журнала "Политика и культура". В 2005-2009 гг. публиковалась в издании «Обозреватель», а в 2010 г. стала выпускающим редактором «Левого берега». Важным аспектом биографии Черновол является ее психическая неуравновешенность. Известно, что она состояла на учете психиатра с диагнозом «синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу». Шизоаффективное расстройство — это серьезная психическая болезнь, которая характеризуется симптомами двух заболеваний: шизофрении и аффективного расстройства. Это продолжительное заболевание, которое отражается на всех аспектах повседневной жизни, включая школу, работу, социальные контакты и взаимоотношения с другими людьми. Полностью вылечиться от нее нельзя. Хотя, конечно, работодатели об этих ее отклонениях, если и подозревали, то не знали точно. Впрочем, довольно частая смена работы говорит о том, что Черновол не могла прижиться в журналистских коллективах.

В 2012 году на выборах в Верховную Раду Черновол баллотировалась в качестве кандидата в депутаты по мажоритарному избирательному округу № 120 Львовщины от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина». В 2013 году активно поддержала Майдан. Весьма резонансным являлся случай в декабре того года, когда на Черновол было совершено нападение. Инцидент имел место на трассе Борисполь — Киев: после автомобильной аварии несколько мужчин вышли из машины, избив ее. Она получила ряд серьезных травм, в том числе сотрясение мозга. По ее словам, которые охотно подхватили на Майдане, избиение «заказал лично Янукович». Хотя позже на суде подобных мотивов не выявили (после переворота замгенпрокурора Украины Роман Андреев заявил, что на журналистку напали из хулиганских побуждений), но свою негативную роль в разжигании ненависти к власти этот случай сыграл. Более того, в общем-то, конечно, неприятное, но чисто хулиганское происшествие Черновол и ее окружение грамотно использовали не только против Януковича, но и в пиар-целях раскрутки Черновол.

Но наибольшую известность она получила в феврале 2014 года. 18 февраля произошел пролог массовой бойни на Майдане: анонсированное лидерами оппозиции «мирное наступление» на Верховную Раду сопровождалось массовыми столкновениями с правоохранителями, которых забрасывали камнями и «коктейлями Молотова». Часть группы боевиков во главе с Черновол отправилась к офису Партии регионов, располагавшемуся на улице Липской (неподалеку от здания Рады). По призыву Черновол, о чем свидетельствует сохранившаяся видеозапись, радикалы забросали офис бутылками с зажигательной смесью, из-за чего возник пожар. Несколько десятков сотрудников, преимущественно женского пола, сумели выбраться из охваченного огнем здания. Значительная часть мужчин, опасаясь расправы, выбежали на крышу, откуда их потом сняли подоспевшие к месту происшествия пожарные. В результате атаки «мирных митингующих» погиб один человек — 57-летний программист Владимир Захаров, задохнувшийся во время пожара. При этом сразу после гибели мужчины в Партии регионов говорили, что его застрелили, когда он вышел на переговоры с нападавшими.

Тем не менее, после госпереворота циничная власть причислила Захарова к списку «небесной сотни» как погибшего за «Революцию достоинства». А вот Черновол не только не понесла никакой ответственности за инцидент, а даже стала живым воплощением борьбы Украины против режима Януковича. То, что при этом фактически в результате ее действий и призывов погиб совершенно невинный, случайно попавший в эту историю человек, тогда никого не волновало.

Тем более что Верховная Рада приняла закон о полной амнистии участников «Революции достоинства». Соответственно, за прошедшие годы (с 2014-го по 2020-й) дело о поджоге офиса и смерти человека не расследовалось вовсе.

Скандальная деятельность Черновол после Майдана

5 марта 2014 года Кабмин назначил Черновол уполномоченным по антикоррупционной политике. На этой должности она не задержалась, подав в отставку в августе того же года. Вся ее деятельность сводилась к громким заявлениям, не имевшим процессуального продолжения и вообще какого-нибудь реального эффекта. Сажать-то за коррупцию надо было своих бывших коллег по Майдану. А на это Черновол не подписывалась.

С ноября 2014 года, как уже сказано выше, Черновол стала депутатом Верховной Рады от «Народного фронта». В списки этой партии она попала благодаря Сергею Пашинскому, еще одному персонажу Майдана, который 20 февраля 2014 года был случайно задержан протестующими за то, что в багажнике его автомобиля ими была обнаружена снайперская винтовка. Это произошло как раз после того, как десятки протестующих и правоохранителей были расстреляны на Майдане неизвестными снайперами. Автомобиль Пашинского (в котором находились он и его водитель) как раз ехал от гостиницы "Украина", из окон которой перед этим велась прицельная стрельба. Но Пашинский отделался легким испугом, заявив, что он, один из лидеров «Революции достоинства», просто вез в своем багажнике охотничью винтовку своего приятеля.

Черновол и Пашинского действительно связывает многое. Ряд СМИ утверждают, что у политика с Черновол любовный роман, а после случая с избиением он оплачивал лечение журналистки. И они не только политически, но и, так сказать, ментально связаны между собой. Пашинского тоже обвиняют в применении оружия и покушении на убийство — он выстрелил из пистолета в ногу случайного прохожего, который сделал замечание ему и его жене.

В парламенте Черновол стала членом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, руководителем которого являлся Пашинский. После того как в 2015 г. 24-летний Антон Пашинский (сын нардепа) стал топ-менеджером «Спецтехноэкспорта», ответственного за внешние военные контракты, поднялся скандал. Пашинских (сына и отца) обвиняли в использовании служебного положения для получения личной выгоды, в завышении военных контрактов и получении за это взяток. Черновол бросилась яро защищать Пашинского-младшего, заявив, что он прошел службу в Нацгвардии и позднее помогал ей достать тепловизоры для батальонов МВД. На этом основании, утверждала Черновол, он не мог быть коррупционером.

Тем временем «Укроборонпром», который по линии парламента находился в ведении Пашинского, был превращен им в вотчину для личного заработка: происходило систематическое воровство на государственных заказах и поставках некачественной техники для ВСУ. Так, с подачи нардепа был принят на вооружение тяжелый миномет «Молот», который рекламировался им как новейшая украинская разработка, а на деле оказался перелицованным советским минометом 2С12 «Сани», стоимостью 480 тыс. грн. В ходе его использования неоднократно гибли военнослужащие. В 2018 г. издание «Новое время» в одном из своих расследований вскрыло коррупционную схему по продаже украинской армии советских БМП. Она выглядела следующим образом: старые БМП-1 покупались в Чехии и Польше по цене 25 тыс. евро, потом проходили определенный ремонт в Украине, после чего поставлялись ВСУ за 150 тыс. евро (1 единица). Черновол очевидно была в курсе подобных сделок как член комитета парламента Украины по обороне.

Защищала она Пашинского и после эпизода с выстрелом им в ногу Вячеславу Химикусу в новогоднюю ночь 2017 года. Уже после того как при Зеленском политик в связи с этим делом угодил за решетку, Черновол неоднократно являлась на судебные заседания. Во время одного из них в октябре прошлого года она напала на журналиста издания «Шарий. нет» Дмитрия Кучера.

«Спросил у госпожи Черновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила — какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским, и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Черновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Черновол меня поцарапала», — описывал ситуацию Кучер, написавший в полицию заявление о нападении.

Однако все эти и подобные им выходки сходили Черновол с рук. Знамя революции достоинства никто не смел трогать, что бы она ни вытворяла.

В политической тусовке Украины прекрасно осведомлены, что Черновол, несмотря на свою "отмороженность", неплохой бизнесмен. Будучи народным депутатом, она охотно брала разные заказы от заинтересованных лиц. Средняя плата за ее «услуги» в зависимости от «сложности дела» составляла $25-50 тыс. Причина, по которой Черновол с легкостью решала разные вопросы, открывая двери в различные инстанции едва ли не ногами, — ореол «героя Майдана» и плотные связи с недавними кумирами Украины — Чценюком, Пашинским, Парубием, Аваковым и т.д.

В стенах парламента ее неоднократно ловили на «кнопкодавстве» — голосовании за других депутатов. Хотя ранее она неистово возмущалась, когда так поступали «регионалы».

Кстати, провокации, попытки рукоприкладства в отношении оппонентов — фирменный стиль Черновол. Например, в сентябре 2014 г. она прямо на заседании Кабинета министров напала на Остапа Семерака за то, что тот убеждал коллег не поддерживать предложенный ею законопроект о национальном бюро расследований. 8 февраля 2016 года она явилась на «Тарифный Майдан», проводимый экс-нардепом Сергеем Каплиным и его командой. Взяв с собой несколько баллончиков с краской, Черновол пыталась обрисовать палатки. Когда ей начали мешать протестующие, депутат стала брызгать краской им в лица, драться и оскорблять людей. 17 марта того же года Черновол поцарапала лицо внефракционному нардепу Якову Безбаху, который отказался голосовать за включение в повестку дня законопроекта о спецконфискации.

Все эти выходки "безбашенной" Черновол продолжались ровно до того, как она перестала быть нардепом. Конфликт с Кучером на заседании суда Пашинского — лишь слабое подобие предыдущей несдержанности Знамени «Революции достоинства».

Реальны ли перспективы уголовной ответственности для Черновол?

Вернемся к обыску и перспективам уголовной ответственности за убийство на Майдане 6-летней давности. Сотрудники ГБР изъяли боевое оружие АК-5,45, которое, по ее утверждению, привёз и подарил из зоны АТО ее муж, позже погибший в боях на Донбассе. Кроме того, у нее изъяли одежду, которую она носила во время кровавой драмы февраля 2014 г. Немаловажно, что задерживать Черновол не стали.

Экс-нардеп связывает проведение обыска с желанием извлечь у нее наградное оружие. При этом Черновол назвала действия правоохранителей незаконными, поскольку автомат в данном случае является наградой, а одежду у нее извлекли просто для наполнения дела.

«У меня сообщение о подозрении — 8 статей. В половине из них наказание что-то от 5 до 15 лет. Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активиста Майдана… Поджигала ли я офис Партии регионов? Да… Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», — заявила Черновол.

За Черновол уже вступились высокопоставленные политики — экс-президент Петр Порошенко и действующий министр МВД Арсен Аваков. Тезис, отстаиваемый ими, одинаков: нельзя преследовать «героиню Майдана», ибо это реванш «антиукраинских сил». Они как главные бенефициары госпереворота 2014 г. отчетливо осознают, что может возникнуть прецедент наказания за беспредел, учиненный «активистами», а позже следствие может заинтересоваться и другими, не сильно сегодня афишируемыми его организаторами.

«Это означает победу «антимайдана». Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов «Беркута», которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана», — цитирует Порошенко пресс-служба «Европейской солидарности».

Министр МВД Арсен Аваков вовсе призвал руководство ГБР попытаться обыскать и арестовать его самого.

«Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев, участвовала в гражданских протестах… Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же, как Таня, — приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто», — написал Аваков в Facebook.

Скептически к возможной ответственности для Черновол относится и экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов.

«Информирую, что прокурор Венедиктова поручила сегодня ГБР в ходатайстве об избрании меры пресечения не предлагать содержание под стражей для подозреваемой в умышленном убийстве Татьяны Черновол. Иными словами, за убийство и поджог дали команду члена партии Порошенко под стражу не брать. Отличное сотрудничество. Будем в ближайшие дни наблюдать за развитием. Раз есть подозрение, значит, на днях будет какая-то мера пресечения», — отметил Портнов в своем Телеграм-канале.

За что преследуют Черновол

Конечно, вся эта история с предъявлением Черновол подозрения и обыска, мягко говоря, анекдотична. Потому что ничем ей не грозит. Автомат (хотя это и запрещено законом) действительно наградной, получен Черновол от ее приятеля по Майдану министра Авакова. Удивительно, впрочем, не это, а то, что он ее не наградил гаубицей или, на худой конец, пулеметом. Но в любом случае никаких претензий к ней предъявить по этому факту невозможно. А к Авакову, наградившему автоматом психически неуравновешенную приятельницу, тем более никто претензий предъявлять не будет. Во-первых, он — действующий министр. Во-вторых, официально он наградил оружием различных видов и марок несколько тысяч человек в Украине. И в —третьих, что самое главное, Аваков — негласный куратор вооруженных радикалов Украины, а его ближайшим советником и помощником является бывший замруководителя нацистской организации "Национальный корпус" Вадим Троян, отвечающий за связи министра с радикалами.

Невозможно предъявить Черновол и реальное уголовное преследование за поджог офиса Партии регионов, что привело к смерти Захарова. Просто потому, что это запрещает действующий закон об амнистии участников госпереворота, принятый Верховной Радой. То есть, чтобы привлечь Черновол, надо было бы сначала отменить этот закон. Но "слугами народа" это сделано не было, хотя юридическими службами и комитетами ЕС, куда так стремится Украина, этот закон назван противоречащим основам права.

Поэтому, похоже, что действия правоохранителей — не более чем попытка имитации бурной деятельности при абсолютном нежелании изменить ситуацию, сломать неприкосновенность для одиозных, запятнавших руки в крови «активистов» и погрязших в многочисленных злоупотреблениях деятелей предыдущего режима.

Впрочем, именно в этом моменте и кроется разгадка самих действий нынешней власти. Карантин и положение о чрезвычайной ситуации в стране делают министра МВД (друга и политического покровителя Черновол) Арсена Авакова значительной фигурой. Он теперь не только охраняет общественный порядок, но и обеспечивает контроль за населением (в любых отклонениях от так называемого карантина), а еще фактически руководит с помощью механизмов карантинного контроля всей страной. И вот уже глава МВД говорит об экономике, дает рекомендации политикам, ну и, не ровен час, начнет указывать, что делать премьеру и даже, о Боже, самому президенту…

Вот чтобы Аваков и его окружение, возомнившие о себе невесть что, не зарывались, и произведен этот странный обыск и предъявлено не менее странное при существующем в Украине законодательстве подозрение. Такой себе прозрачный намек Авакову — будешь вести себя не по чину, проведем обыск, предъявим подозрение и вообще юридически зачистим…