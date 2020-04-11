Скоро будет месяц, как Украина ушла на карантин, введенный с 12 марта. Украинские социологи пытаются отслеживать, как меняются настроения украинцев во время карантина и как он повлиял на их жизнь

Следует, конечно, делать определенную поправку на то, что теперь социологические службы не могут лично интервьюировать граждан на улице, поэтому полагаются лишь на данные телефонных и онлайн-опросов.

В четверг, 9 апреля, стали известны данные исследования социологической группы New Image Marketing Group, задававшей украинцам с 3 по 7 апреля вопрос о том, как они проводят время на карантине. Поскольку опрашивали интернет-пользователей через мобильное приложение, то, ожидаемо, больше половины (51%) ответили, что стали больше проводить время в интернете, а 43% стали больше смотреть фильмы онлайн. 37% стали больше общаться в мессенджерах, а 17% — играть в компьютерные игры. Еще по 37% сказали, что стали больше готовить и общаться с детьми. 36% стали чаще заниматься уборкой и стиркой, а 34% — смотреть телевизор. По данным этого же опроса, многим, видимо, придется летом садиться на диету, так как 31% стали больше есть, а 28% — чаще перекусывать, при этом 24% стали меньше заниматься спортом. Однако 20% стали меньше употреблять алкоголь, а 8% — употреблять его больше. Еще раз подчеркнем, что опрос через мобильное приложение не может отражать полную картину.

Соцопрос группы «Рейтинг», проводившийся 1-2 апреля, показывал, что на карантине украинцы стали чаще смотреть фильмы, убирать дома и готовить еду. Каждый пятый заявил, что чаще стал читать книги, а каждый четвертый — чаще есть и спать. Опрос также показал, что женщины теперь чаще смотрят новости и следят за ситуацией с распространением вируса, а мужчины стали чаще употреблять алкоголь.

О том, насколько прилежно украинцы соблюдают карантин и насколько серьезно к нему относятся, в тот же период проводил опрос Украинский институт будущего. По его данным, 89% респондентов при выходе из дома используют маски и респираторы, 50% пользуются антисептиками, а 35% надевают перчатки. Более прилежными оказались жители Западной Украины, а также жители городов в сравнении с жителями сельской местности. Опрос показал также, что 27% украинцев шьют средства защиты (маски) самостоятельно, так как во многих населенных пунктах их просто нет в аптеках, а вход в магазины разрешен только в масках.

Опросы демонстрируют также уменьшение количества скептиков, которые не считают коронавирус реальной угрозой. По данным Украинского института будущего, 38% считают угрозу очень вероятной, 51% — вероятной, 9% — маловероятной, и только 2% не видят угрозы совсем. Этот же опрос показал, что приближающийся праздник православной Пасхи подавляющее большинство украинцев (92%) намерены отметить дома на карантине. Только 3% планируют отстоять службу в церкви. Кроме того, 26% респондентов заявили, что вообще не посещают церковь.

За период карантина увеличилось также количество украинцев, испытывающих материальные трудности. По данным аналитической компании Research&Branding Group (R&B), опубликованным 7 апреля, у 90% респондентов из-за карантина или эпидемии возникают определенные проблемы. По 30% респондентов к таким проблемам относят финансовые трудности, связанные с потерей дохода, и тревогу за здоровье своих ближних. Боятся заразиться 17% респондентов, 15% тревожит неопределенность ситуации, а 14% испытывают дефицит некоторых товаров. Более половины опрошенных также с пессимизмом смотрят в ближайшее будущее, ожидая, что через три месяца их материальное положение ухудшится. Предыдущий опрос этой же социологической службы (28 марта — 3 апреля) показывал, что 88% считают карантин необходимым. Социологи также выяснили, что 80% украинцев стали чаще мыть руки, 75% стали реже выходить из дома без надобности, а 49% намерены пополнить запасы продуктов. «Не сможем купить еду и лекарства». Восемьдесят процентов жителей Украины боятся длительного карантина - опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что же касается оставшихся у жителей Украины средств, то, по данным R&B, у 39% вообще нет сбережений, а у 19% сбережений хватит только на месяц.

Другой опрос «Рейтинга», проводившийся в формате телефонного интервью, показывал, что «подушки безопасности» у подавляющего украинцев нет. У 16% сбережений хватит на два месяца при затяжном кризисе, у 7% — на три месяца, у 6% — на полгода и только у 3% хватит на год. Социологи выяснили также, что 35% продолжают работу в обычном режиме, 29% работают дистанционно, а 32% либо не работают, либо находятся в отпуске «по собственному желанию».

Социологи «Рейтинга» попросили украинцев также оценить свое психологическое состояние во время карантина. Их данные говорят, что по сравнению с началом марта у украинцев несколько возрос уровень негативных эмоций, депрессии, тревожности, усталости и расстройств сна. Больше всего уровень негативных эмоций возрос среди молодых (18-29 лет) и людей среднего возраста (30-39 лет), причем преимущественно среди мужчин. У них также наблюдается наибольший рост тревоги и расстройств сна. По мнению социологов, это связано с вынужденными изменениями образа жизни на карантине.

На фоне распространения эпидемии и роста финансовых трудностей закономерно возникает вопрос об адекватности действий властей. Результаты недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС) говорят, что действия властей страны по предотвращению эпидемии 40% считают успешными, а 48% придерживаются противоположной точки зрения. Однако действия властей по предотвращению экономических угроз 57% считают неуспешными и только 17% — успешными. Еще хуже оценивают украинцы действия властей относительно обеспечения медицинскими услугами: 70% считают их неуспешными.

Своеобразным ориентиром для противодействия вирусу украинцы считают Китай. По данным КМИС, 45,6% опрошенных украинцев считают, что Китай лучше всех справляется с эпидемией, при этом 9% назвали Германию, а 6,7% — Беларусь. На помощь Китая, как оказалось, украинцы и надеются больше всего — таковых 34,1%. Только 11% надеются на помощь ВОЗ, 10% — на ЕС, и 8,7% назвали США. Однако более трети (34%) не ждут помощи ниоткуда. Наихудшей реакцией на эпидемию украинцы называли действия властей Италии (47,4%), Испании (23,1%), Украины (12,1%) и США (11,7%).

В целом, как мы видим, карантин негативно сказался на большинстве украинцев. Многие из них испытывают психологические и финансовые проблемы, а также критически оценивают реакцию властей. Тем не менее, как отмечают разные социологические службы, уровень негативных эмоций пока еще «не зашкаливает», то есть вряд ли приведет к каким-то существенным социальным конфликтам. Однако продолжение карантина еще на 1-2 месяца лишит многих последних средств к существованию, а в случае распространения инфекции «по итальянскому сценарию» реакция населения может быть совершенно непредсказуемой.