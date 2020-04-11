Как мы отмечали в предыдущий раз, карантин — хорошее время для того, чтобы перечитать прочитанное ранее. Обозреватель издания Украина.ру Али Серенадин, усевшись в Киеве у окна, взялся за классику. Первым был Пушкин. А теперь — Некрасов. Оказывается, классики русской и зарубежной литератур предвидели и карантин, и его аранжировку. Судите сами

Не умел Николай Алексеевич Некрасов писать на мове. А то бы и на ней написал — судьба простых людей везде одинакова, хоть половина из них, например, за республиканцев, а вторая — за демократов. Но как придет беда коронавирусная, так аполитично всех без разбору и прижмет, по домам позапирает, рот прикроет, штрафами обложит

Примерно об этом думаю я, перечитывая поэму «Кому на Руси жить хорошо». Республиканцы с демократами, конечно, для красного словца приплетены — в нашем климате эти субкультуры посеяны вперемешку. Но если уж речь зашла про Русь, то, как сказал один очень влиятельный государственный деятель… Вернее, как добавил к его словам про печенегов и половцев его медийное подобие: «Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью. Вы же ее никуда не денете, вы же ее из нашей истории не вычеркнете».

Оттого даже в этой поэме прочитываются характеры и сюжеты карантинной Украины. В основе повествования, как известно, положены странствования мужиков «из смежных деревень — Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож». Названия сейчас, возможно, и другие, например, Кредитне, Дефолтивка, Декоммузационное и т.п. Но характер этих мужиков узнаваем: вместо того чтобы идти каждый своей дорогой, они затевают спор о том, кому живётся сейчас весело и вольготно. Пушкин таки АС: Евген Онегинко и комплекс большевартости © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Роман сказал: помещику,

Демьян сказал: чиновнику,

Лука сказал: попу.

Купчине толстопузому!-

Сказали братья Губины,

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядючи:

Вельможному боярину,

Министру государеву.

А Пров сказал: царю…

Понятное дело, что агробароны, госслужащие, священнослужители всяких непризнанных церквей и сект, нардепы, министры и так называемые первые лица государства живут отменно при любом карантине. Но как быть другим, особенно на распутье?

За спором не заметили,

Как село солнце красное,

Как вечер наступил.

Наверно б ночку целую

Так шли — куда не ведая,

Когда б им баба встречная,

Корявая Дурандиха,

Не крикнула: «Почтенные!

Куда вы на ночь глядючи

Надумали идти?..»

Права баба, ведь шастать туда-сюда больше двух сейчас чревато — 17 000 гривень выложить за нарушение режима простому мужику просто неподъемно. А когда делать нечего, самое время выпить горилки.

Зажгли костер, сложилися

За водкой двое сбегали,

А прочие покудова

Стаканчик изготовили

Бересты понадрав.

Приспела скоро водочка,

Приспела и закусочка —

Пируют мужички!

И тут, как неожиданный транш МВФ, падает на голову странников возможность пользоваться скатертью-самобранкой (естественно, что никто их об условиях пользования не предупреждает и рассчитываться не торопит). Но мужики и этому кредиту рады, оттого в своих желаниях удержу не знают:

«Не надо бы и крылышек,

Кабы нам только хлебушка

По полупуду в день,-

И так бы мы Русь-матушку

Ногами перемеряли!»-

Сказал угрюмый Пров.

«Да по ведру бы водочки»,-

Прибавили охочие

До водки братья Губины,

Иван и Митродор.

«Да утром бы огурчиков

Соленых по десяточку»,-

Шутили мужики.

«А в полдень бы по жбанчику

Холодного кваску».

«А вечером по чайничку

Горячего чайку…»

Получив все требуемое и в надежде (наверное) откупиться от встречного патруля со штрафами пошли мужички дальше. А дальше как бы сплошная самоизоляция:

День жаркий. Под березками

Крестьяне пробираются,

Гуторят меж собой:

«Идем одной деревнею,

Идем другой — пустехонько!

А день сегодня праздничный,

Куда пропал народ?..»

Идут селом — на улице

Одни ребята малые,

В домах — старухи старые,

А то и вовсе заперты

Калитки на замок.

Замок — собачка верная:

Не лает, не кусается,

А не пускает в дом!

Исключительное по своей правдоподобности живописание: собачки во время карантина на вес золота, с ними позволяется гулять без ограничений, и этим пользуются, пожалуй, все соседи собачников, оттого животинки ко всем уже неприветливые — нагулялися!

Далее в поэме изображено столько самобытных типов и историй, что остановиться здесь стоит только на одной — типичной истории так называемого добробатовца. Уехав по зову «побратимов» на Донбасс за трофеями, он еле ноги оттуда унес, но справку участника боевых действий получил, чем и промышляет сейчас, побираясь то бесплатным участкам земли то подработками во всякого рода парамилитарных дружинах, а то и просто у фуршетного стола многочисленных чествований невыигранных битв: Гоголь, Пушкин, Шевченко и Эренбург – кто и как писал про коронавирус © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Пришел солдат с медалями,

Чуть жив, а выпить хочется:

«Я счастлив!» — говорит.

«Ну, открывай, старинушка,

В чем счастие солдатское?

Да не таись, смотри!»

— «А в том, во-первых, счастие,

Что в двадцати сражениях

Я был, а не убит!»

Однако, как сказано в другой сказке, сколько веревочке ни виться, а всеобщее заточение закончится. И тогда не только свободно станет жить на (Киевской) Руси, но и придется платить по кредитам. И вот тут гений Николая Некрасова подсказывает довольно реалистичный сценарий развития событий:

Осьмнадцать лет терпели мы.

Застроил немец фабрику,

Велел колодец рыть.

Вдевятером копали мы,

До полдня проработали,

Позавтракать хотим.

Приходит немец: «Только-то?..»

И начал нас по-своему,

Не торопясь, пилить.

Стояли мы голодные,

А немец нас поругивал

Да в яму землю мокрую

Пошвыривал ногой.

Была уж яма добрая…

Случилось, я легонечко

Толкнул его плечом,

Потом другой толкнул его,

И третий… Мы посгрудились…

До ямы два шага…

Мы слова не промолвили,

Друг другу не глядели мы

В глаза… А всей гурьбой

Христьяна Христианыча

Поталкивали бережно

Всё к яме… всё на край…

И немец в яму бухнулся,

Кричит: «Веревку! лестницу!»

мы девятью лопатами

Ответили ему.

«Наддай!» — я слово выронил,-

Под слово люди русские

Работают дружней.

«Наддай! наддай!» Так наддали,

Что ямы словно не было —

Сровнялася с землей!»

И кто скажет, что это не про Украину — нынешнюю и будущую? Ведь всем известна пословица «гуртом (гурьбой) и батька легче бить». Так что будет кому еще хорошо жить. И праздновать будет кому. Со старой, вестимо, церковью:

«Не ветры веют буйные,

Не мать-земля колышется —

Шумит, поет, ругается,

Качается, валяется,

Дерется и целуется

У праздника народ!

Крестьянам показалося,

Как вышли на пригорочек,

Что всё село шатается,

Что даже церковь старую

С высокой колокольнею

Шатнуло раз-другой!»