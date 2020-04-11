Западные СМИ по-прежнему держат под контролем сюжет об эпидемии. Теперь все журналисты с надеждой смотрят на Восток, где, кажется, знают секреты выживания куда лучше европейцев

Восток оказался мудрее

Американское издание Project Syndicate задалось целью сопоставить процесс развития эпидемии коронавируса на Востоке и Западе. Вирус, посадивший человечество на всемирный карантин, во всех точках планеты один и тот же. Но данные статистики говорят о том, что степень распространения болезни и количество жертв в разных странах могут отличаться на порядки. Автор статьи Джеффри Сакс приводит такие данные: «Европа и США охвачены пандемией: число подтверждённых случаев на миллион варьируется от 814 в Великобритании до 3036 в Испании, а число умерших на миллион варьируется от 24 до 300. В странах Восточной Азии количество подтверждённых случаев на миллион колеблется от 3 во Вьетнаме до 253 в Сингапуре, а умерших — от 0 до четырёх».

При этом, уточняет Сакс, страны Восточной Азии нельзя заподозрить в искусственном занижении числа заражений или смертей. И на Западе, и на Востоке была протестирована примерно одинаковая доля населения. Более того, экономический кризис, неизбежный при эпидемии, на Востоке переносят куда легче. В чем же секрет восточной вирусоустойчивости? Проверка на вирус: западные СМИ обнаружили необычные способы борьбы с эпидемией © REUTERS, Jadwiga Figula

По мнению автора, восточноазиатские страны были намного лучше подготовлены к вспышке новой болезни. Эпидемия SARS в 2003 году стала для них пробуждающим звонком, а периодические вспышки лихорадки денге усилили этот сигнал. В Европе и США эпидемии SARS, Эболы, Зики и лихорадки денге вызывали тревогу, но казались очень далёкими, абстрактными и в основном (за исключением SARS) «тропическими». Именно прошлый печальный опыт заставил страны Восточной Азии быстро оценить надвигающуюся опасность и забить тревогу. Проще говоря, в Китае уже видели лицо эпидемии и знали, как она выглядит. Благополучный Запад просто не узнал эпидемию, даже когда она уже вовсю разгуливала по городам Европы и США.

Но любой эпидемиолог скажет, что для сдерживания болезни критически важны ранние действия. Чем раньше принять ограничительные меры, тем быстрее удастся купировать вирус. Именно так поступили на Востоке. «Уже в начале января большинство китайских соседей стали ограничивать пассажирские связи с Китаем и срочно приступили к тестированию и отслеживанию цепочек заражения. Китай и другие страны использовали новые цифровые технологии для мониторинга распространения болезни», — пишет автор.

Америка ограничила авиасообщение с Китаем только 31 января, когда в США уже были подтверждены первые случаи заболевания. Но и тогда эти меры никто не воспринял всерьез. «С тех пор, как стало известно о вспышке, в США из Китая прибыли 430 тысяч человек, в том числе около 40 тысяч уже после так называемого запрета Трампа на въезд из Китая», — сообщает автор.

Сглупили на Западе и в части личных средств защиты. В Китае опытные граждане сразу надели маски. В Европе и США Минздравы маски не рекомендовали, а население долго потешалось над редкими «паникерами», которые все-таки решили перестраховаться. Люди на Западе еще долго продолжали общаться в привычной манере — здороваться за руку, обниматься. А между тем строгие традиции на Востоке изначально требовали большей дистанцированности между людьми, чистоплотности и отсутствия телесных контактов при общении.

Когда Китай стал вводить радикальные меры, запретил общественные транспорт и внедрил онлайн-системы для отслеживания передвижения граждан, Запад воспользовался поводом и долго муссировал тему нарушения прав человека, свобод и прочих истинных ценностей. В результате Китаю в течение считаных недель удалось сделать то, что до сих пор не всем удалось на Западе, а именно поставить эпидемию под контроль.

Теперь журналист дает Западу ценный, но увы, запоздалый совет: «Мы должны научиться всему, чему только можем, у Восточной Азии, причём как можно скорее».

Вирус как война

Испанская La Vanguardia (Испания) поднимает острую тему — экономические последствия эпидемии. Автор Эдуардо Магальон опирается на данные Международной организации труда (МОТ), которые были опубликованы 7 апреля. МОТ приводит умопотрясающие цифры: «В результате экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, во втором квартале этого года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу… также сообщается, что прежде всего кризис затронет Азиатско-Тихоокеанский регион. В Европе 12 миллионов человек, занятых в течение полного рабочего дня, потеряют работу. Это чуть больше половины всех работников, которые есть в Испании».

Экономический вред, который наносит эпидемия, сравним по масштабам с ущербом от Второй мировой войны. Этот вред будет значительно больше, чем после финансового кризиса 2008-2009 годов. Больше всех пострадают гостиничное и ресторанное дело, промышленность, розничная торговля, предпринимательство и административная деятельность. В этих отраслях во всем мире занято 1,25 миллиарда человек. Западные СМИ: Кто пойдёт в поле за арбузами? © СС0, Pixabay

В Испании работу уже потеряли 900 тысяч человек, 2,6 миллиона человек не получили официального увольнения, но были отправлены в неоплачиваемые отпуска. К числу пострадавших относится и 500 тысяч самозанятых, которые уже попросили государство о помощи. И наконец, 250 тысяч человек не могут работать, потому что заболели и находятся на карантине. «В общей сложности, — констатирует автор, — в результате непосредственного влияния COVID-19 на испанский трудовой рынок около 4,3 миллиона человек лишились работы».

Эксперты МОТ считают, что кризис можно преодолеть только с помощью серьезных и скоординированных политических решений. Действовать надо по четырем направлениям: поддерживать предприятия, работников и доходы, стимулировать экономику и занятость, защищать работников на рабочем месте и, наконец, установить тесный диалог между правительствами, предпринимателями и работниками.

«Это самое сложное испытание международного сотрудничества за более чем 75 лет. Если одна страна потерпит неудачу, то же самое случится и с остальными. Мы должны искать решения, которые помогут всем представителям нашего глобального сообщества, в особенности самым уязвимым и тем, кто не может за себя постоять», — заявил Гай Райдер, генеральный директор МОТ.

Держите дистанцию!

Прибалтийское издание Delfi не стало пугать читателями мрачными прогнозами. Автор Ангелина Гудкова рассказывает о последнем научном исследовании, продемонстрировавшем, как соблюдать необходимую дистанцию при ходьбе по улицам, беге и езде на велосипеде. «Типичное правило социальной самоизоляции, которое во многих странах подразумевает расстояние в 1-2 метра, кажется эффективным, когда вы находитесь внутри помещения или снаружи, при слабом ветре, — пишет автор, — но когда вы решаете выйти на прогулку или пробежку — необходимо быть более осторожным. Когда кто-то во время бега дышит, чихает или кашляет, эти частицы остаются в воздухе. Человек, бегущий следом, попадает в это облако возможных микробов».

Как показало исследование, больше всего рискуют не те, кто чинно прогуливается рядом, но те, кто движется друг за другом. Ученые советуют, «чтобы расстояние между людьми, которые движутся в одном направлении друг за другом, составляло не менее 4-5 метров, при беге или езде на велосипеде оно должно составлять от 10 до 20 метров». И дай нам Бог пережить эти суровые времена!