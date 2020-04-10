По состоянию на 21:00 пятницы, 10 апреля, в мире зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 98,4 тысяч людей, 365,7 тысяч полностью излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего глобальную ситуацию с распространением коронавируса

Лидером по числу заражений по-прежнему остается США — здесь коронавирус выявили у 473 тысяч человек, 17,8 тысяч скончались, 26,5 тысяч выздоровели.

На втором месте Испания, где заболевание диагностировали у 157 тысяч человек, 15 тысяч умерли, 55,6 тысяч полностью излечились.

Эпидемия продолжает бушевать в Италии: 143,6 тысяч случаев заражения, 18,2 тысячи смертей, 28, 4 тысячи выздоровевших.

Критической ситуация также остается в Германии (119,4 тысячи заражений) и Франции (118,7 тысяч).

Ситуация на Украине

На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 2 203 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 69 украинцев, 61 пациенту удалось выздороветь. За последние сутки зарегистрировано 311 случаев заражения COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Максима Степанова, лекарство продается исключительно по рецепту и без особой нужды купить его невозможно. С учетом побочных действий применять его будут только в больницах.

Служба безопасности Украины обнаружила причину отсутствия случаев заражения COVID-19 в Николаевской области — медики региона неправильно делали забор анализов у пациентов с подозрением на коронавирус. Ранее провести проверку из-за подозрительно низкого количества заражений поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Также стало известно, что коронавирус был обнаружен еще у троих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общее число зараженных в ВСУ достигло 10. Военные, контактировавшие с ними, также отправлены на самоизоляцию.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 пациента скончались, 795 выздоровели. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 1786 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на следующей неделе в Москве вводится пропускной режим. Сначала пропуска введут для поездок на работу, затем для поездок по другим целям, и, наконец, если понадобится, для передвижения по району. Система, по словам градоначальника, будет носить заявительный характер.

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По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в столице начала ухудшаться, также растет количество больных с тяжелой формой заболевания.

Кроме того, по словам мэра, с 13 по 19 апреля оказывать услуги такси и каршеринга в Москве смогут только компании, имеющие лицензию для работы в городе и области.

Собянин также отметил, что в городе временно будут работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные: органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицинские организации.

Ситуация в мире

Власти Италии официально продлили карантин по коронавирусу в стране еще на две недели — до 3 мая. Об этом премьер-министр Джузеппе Конте заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

В Южной Корее (10,4 тыс. заражений) у 91 пациента, переболевшего коронавирусом, обнаружили заболевание повторно. Эксперты предполагают, что вирус мог активизироваться по новой, так как все пациенты недавно вышли из карантина. Другие же специалисты считают, что причина такого явления — неправильная постановка диагноза.

Проверка на вирус: западные СМИ обнаружили необычные способы борьбы с эпидемией © REUTERS, Jadwiga Figula

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях госпитализированный с коронавирусом, начал ходить по палате и общаться с врачами. Ранее стало известно, что Джонсона в тяжелом состоянии поместили в реанимацию: политик лечился на дому и, по мнению врачей, не выполнял рекомендации по лечению заболевания, активно работая даже при высокой температуре.

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