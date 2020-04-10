Попытка украинских властей обмануть МВФ не удалась, кандидату в президенты США Байдену еще аукнутся его украинские дела, а в ситуации экономического кризиса у Украины точно будут большие проблемы

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Бюджет примут, а с «антибанковским законом» будет сложно

Главным политическим событием недели в Украине стали очередные требования Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления нового кредита. Теперь Фонд хочет принятия урезанного госбюджета и закона о запрете возвращения банков (его еще называют «антиколомойским»).

Но на неделе Рада не собралась на внеочередную сессию, а к закону о банках подали больше 16 тысяч правок.

Скорее всего, будет принят госбюджет, по закону о банках будет тяжелее, но в принципе тоже возможно, говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Думаю, что на следующей неделе — принятие секвестра бюджета, а вопрос «закона Коломойского» подвиснет. Но, я думаю, что и без него Международный валютный фонд с учетом голосования за землю, с учетом секвестра бюджета, может начать новую программу финансирования Украины. Он в ней сам заинтересован», - отметил политолог.

Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Там есть норма, согласно которой раньше банк признавался неплатежеспособным, если он не выполнял свои обязательства перед клиентом в течение какого-то срока, то сегодня это убирается из закона.

Поэтому как минимум три большие группы могут быть против этого. Если оппоненты правильно эту тему разовьют, то этот закон в нынешнем виде сложно будет принять и придется искать компромиссы», — пояснил Бортник.

«Зеленский пытался обмануть МВФ»

Сейчас Запад выкручивает руки Зеленскому, говорит политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Но при этом надо понять: то, что сейчас делается с этим т.н. «антиколомойским» законом, по земле, делается очевидно с нарушением Конституции Украины и регламента.

«Поэтому я допускаю и срединный вариант: частично Зеленский все-таки сделает то, что от него требует МВФ, получит соответствующий кредитик, а затем путем решений Конституционного суда или каких-то других судов эти решения могут быть заблокированы. Коломойский в этом плане все-таки не одну собаку съел», — заявил эксперт.

Вообще Коломойский всегда был угрозой для действующей власти Украины, добавляет Корнилов. А для Зеленского он даже большая угроза, чем был для Порошенко, Януковича и Кучмы: «потому что у Коломойского на Зеленского и его команду столько компромата имеется, сколько никому не снилось».

Зеленский постарался обмануть МВФ: принять в Раде закон, но совсем не в том виде, в каком требовалось Международному валютному фонду. Об этом говорит политолог Армен Гаспарян. Соответственно, там очень быстро ознакомились с результатами и потребовали от Украины выполнения в том виде, о котором они с ними договаривались.

МВФ против Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода"

При этом Зеленский не может идти на открытый конфликт с Коломойским, потому что у того сложился очень тесный альянс с Аваковым, подчёркивает Гаспарян: сила сейчас на Украине вся завязана под Авакова.

«Зеленскому очень сложно. Он пытается между всех огней проскочить, но это же нереально: на какой-то из этих мин ты всё равно подорвешься. И весь вопрос только, на какой из них и выживешь ли ты: отделаешься контузией или падёшь смертью храбрых?» — сказал политолог.

Выборы в США: пока не до Украины. Но только пока

В ноябре 2020 года в США должны состояться президентские выборы. На неделе потенциальный кандидат от демократов Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки. Кандидатом от Демпартии станет Джо Байден — с его внушительным и скандальным украинским бэкграундом. Сейчас, согласно соцопросам, Байден и Трамп имеют примерно одинаковый рейтинг.

Напомним, сын Джо Байдена — Хантер — входил в совет директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. А Байден-старший, занимая пост вице-президента США, в 2016 году призывал украинские власти уволить генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma. Позднее его отправили в отставку.

Пандемия коронавируса ослабила влияние США в Украине, зато увеличила влияние международных финансовых институтов и кредиторов, отмечает Руслан Бортник. Однако не исключено, что со второй половины лета американские выборы будут оказывать серьёзное влияние на Украину.

«Я думаю, что Трампу выгоднее Байден, потому что, несмотря на то, что Байден более опытный и серьезный игрок, нежели Сандерс, но на Байдена у Трампа огромная масса компроматов. Байден действительно является антагонистом Трампа по многим направлениям, в отличие от Сандерса, социальная риторика которого была близка к трамповской.

Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому © REUTERS, Daniel Acker | REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк

Байдену еще припомнят его «украинские дела»

Владимир Корнилов признаётся, что очень хотел, чтобы от демократов на выборы пошёл именно Байден: «потому что в таком случае все эти украинские дела, которые расследует (адвокат Трампа) Джулиани и его команда, просто будут положены под сукно. Просто Трампу уже будет неинтересно использовать этот очевидный компромат против Байдена».

«Сейчас, когда Байден действительно уже будет соперником Трампа в президентской кампании, я уверен, в эти дела вдохнут новую жизнь.

Вот вы видите, только Байден победил в праймериз, тут же вдруг нашлись обвинения семи женщин против него в сексуальных домогательствах. Уж смею вас заверить, если подобные дела сразу начали использовать против Байдена, уж конечно, в скором времени новые и новые материалы, которые Джулиани насобирал против Байдена по «украинскому досье», будут использованы», — сказал политолог.

Трамп будет додавливать историю с компроматом на Байдена, прогнозирует Армен Гаспарян.

«Фактор Украины здесь, конечно, будет иметь место. Но уже не думаю, что настолько ключевое. Потому что, помимо коронавируса, еще рецессия мировой экономики и много чего есть. Но как лишнюю карту в этой колоде вполне могут и использовать однажды», — сообщил эксперт.

Переговоры по нефти: пока выигрывают потребители…

9 апреля прошли долгожданные переговоры по нефти. Участники ОПЕК+ обязались сократить добычу в мае-июне суммарно на десять миллионов баррелей в сутки, однако для вступления сделки в силу требуется согласие Мексики. В целом участники переговоров пошли на существенные уступки.

Как следует из итогового коммюнике встречи, Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Достижение соглашения выгодно всем нефтедобывающим странам. При этом он повлияет и на Украину, и на страны СНГ, говорит Руслан Бортник. Например, на Украине незначительно, но подешевели нефтепродукты.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

В целом же, подчёркивает он, экономический кризис продолжает шагать по планете. В части отраслей он снизил потребление, а по некоторым направлениям — например, в авиаотрасли — едва не уничтожил потребление нефтепродуктов вовсе.

«Конечно, он оказывает влияние на цену, и от этого выигрывают, прежде всего, потребители. Особенно такие большие, как Китай, как Европейский союз», — пояснил политолог.

…а Украина обречена на кризис

Экономический кризис уже фактически наступил, его не избежать, убеждён Владимир Корнилов. И связано это не только с нефтью, но и с паникой, пандемией, карантином и т.д.

«Для Украины и для тех стран, которые не добывают нефть, по идее, падение цены на горючее, на газ, нефть благотворно должно повлиять. Но мы ведь понимаем, что дело не только в нефти.

Дело и в спросе на металл, на трубы, на все то, чем, собственно говоря, Украина и обеспечивает свой экспорт. И в этом смысле для Украины наступают тяжелые времена», — отмечает политолог.

Он допускает, что есть шанс, что Украина заработает на зерне, на агропродукции, «но тут тоже надо понимать, что кризис затронет и эти отрасли».

«Она [Украина] была обречена на этот кризис и без пандемии. А пандемия его, конечно, в значительной степени усилит, утроит и в этой связи коснется массы людей на Украине и массы предприятий», — пояснил эксперт.

«Надо садиться и вместе решать, что делать»

Ищенко о главном: Нефтяная война, ситуация с коронавирусом в США © Скриншот из видео Украина.ру

«Ситуация сложная, ситуация драматичная, и исправлять ее можно только всем вместе. Но пока, к огромному сожалению, у некоторых людей нет финального осмысления того, что произошло. Есть категория неизменяемых, которые считают, что это такая досадная оплошность, которая легко будет исправлена.

Не будет. Посмотрите, например, на убытки Италии и подумайте, каким образом вы будете все это компенсировать. А потом посмотрите на Германию, Францию, Англию, Испанию…» — перечислил эксперт.

Про постсоветское пространство мы тут вообще молчим, потому что это отдельная номинация в этом гран-при, сказал Гаспарян. Поэтому надо садиться всем вместе, договариваться, вырабатывать стратегию и решать, как выходить из кризиса.