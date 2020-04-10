Украина на время карантина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, Всемирный банк определил глубину падения украинской экономики, а «Нафтогаз» готовит новые иски к «Газпрому». Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

«Нафтогаз» готовит новые иски к «Газпрому» на $17 миллиардов

НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на $17,3 миллиарда. Об этом во вторник, 7 апреля, написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«…Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — написал Витренко.

Напомним, 30 декабря 2019 года «Нафтогаз», Оператор ГТС Украины и «Газпром» подписали пакет соглашений для обеспечения транзита российского газа на ближайшие пять лет.

Соглашения, в частности, предусматривают выплату "Газпромом" $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года («Нафтогаз» получил эти средства 27 декабря 2019 г); отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения; снятие арестов на имущество, активы и денежные средства «Газпрома», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.

«Впереди много работы». В «Нафтогазе» готовят новые иски к «Газпрому» на 17 млрд © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Иск против РФ «Нафтогаз» и шесть его дочерних компаний подали еще в октябре 2017 года. При этом сумма убытков от потери крымских активов у «Нафтогаза» постоянно растёт.

Впервые они были посчитаны в декабре 2015 года. Тогда «Нафтогаз» оценил потери в $1,15 млрд — это 13,8 млрд гривен убытков от прекращения работы в Крыму за 2014 год, плюс 15,7 млрд гривен — стоимость утраченных активов.

Через два года, когда «Нафтогаз» подавал иск в суд, сумма требуемых компенсаций удвоилась — до $2,6 млрд. Еще через два года, летом 2019 года, украинская компания снова удвоила сумму претензий — она составила $5,2 млрд. В январе 2020 года «Нафтогаз» потребовал заплатить ему уже более $7 млрд долларов.

В случае с крымскими активами «Нафтогаз» и другие компании подают в суд на Россию как государство, но Москва в этих судах даже не принимает участия. Позиция России по таким делам однозначна и не меняется: Москва не признает юрисдикцию международных арбитражных трибуналов по «крымским» делам и платить не собирается.

Неправомерность решения суда как по делу «Нафтогаза», так и по делам других истцов аргументируется тем, что арбитры вынесли решение, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Без этого признания Россия не может нести ответственность в рамках норм двустороннего соглашения между Россией и Украиной, на которое ссылаются украинские истцы.

Украина на время карантина приостановила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в среду, 8 апреля, приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина и полностью запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Запрет будет действовать не только во время карантина, но и на протяжении 30 дней после него.

«Оператору системы передачи: аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества (Россия и Беларусь — Ред.)», — сказано в решении.

Альтернативы быть не должно. Как Ахметов будет повышать цены на электроэнергию на Украине © AFP, Alexander KHUDOTEPLY

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что такое решение является вынужденным в связи с объявленным общенациональным карантином.

«Учитывая такую ситуацию в стране, мы решили аннулировать годовые аукционы по распределению пропускной способности. И ограничить до нуля, то есть фактически отменить, месячные и дневные аукционы. В связи с ситуацией каждый доллар должен оставаться в стране», — сказал он.

Напомним, в январе Министерство энергетики обратилось к Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5%

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка, опубликованном в четверг, 9 марта.

Сокращение на 3,5% прогнозируется в соответствии со сценарием, который предполагает спад эпидемии во второй половина года, однако неопределенность прогноза высокая.

Отмечается, что пандемия коронавируса вызовет внезапное замедление экономической активности на Украине, сокращение ВВП в этом году на 3,5% и восстановительный рост в 2021 году на 3%.

При этом перспективы роста Украины в 2020 году остаются крайне неопределенными и будут зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для погашения долгов.

Согласно прогнозу, инфляция на Украине в 2020 году вырастет до 8,9%, а реальные доходы граждан упадут на 4,0%, дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

Гончаров: Падение ВВП Украины только началось, и последствия могут быть катастрофическими © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Во-первых, располагаемые доходы и потребление будут страдать от внезапных ограничений, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг, остановкой транспорта.

Во-вторых, снижение экономической активности в Польше и других странах ЕС отрицательно скажется на экономике.

В-третьих, падение мировых цен повлияет на экспорт Украины.

При этом более длительный кризис в области здравоохранения приведет ко второму витку кризиса, закрытию бизнесов, ухудшению ликвидности и качества активов в банках, отмечается в прогнозе.

Напомним, экономика Украины замедлила рост по итогам 2019 года. Согласно данным Госстата, реальный валовой продукт по сравнению с 2018 годом увеличился на 3,2%. рост в первом квартале 2019 года составил 2,9%, во втором он ускорился до 4,7%. В третьем квартале 2019 года рост замедлился до 3,9%, а в четвертом рухнул до 1,5%.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию. По ее словам, сейчас основной риск для экономики — «риск волны банкротств и увольнений».