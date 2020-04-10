К полудню 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн 602 тысячи человек. По данным Университета Джона Хопкинса, число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, составляет 95 745 человек

В США, которые стабильно удерживают лидерство в антирейтинге, выявили уже более 466,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За сутки в стране скончались 1904 человека. Общее количество умерших составляет 16 672 человека.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Испании зарегистрировали 153 222 случая COVID-19. Это самый высокий показатель в Европе. На втором месте находится Италия, где зафиксировали свыше 143,6 тысячи случаев заболевания.

За сутки там скончались еще 610 человек, а общее число летальных исходов превышает 18, 2 тысячи случаев.

Франция и Германия практически сравнялись по числу зараженных. Там выявили свыше 118 780 и 118 230 инфицированных. Далее следуют Китай (почти 83 тысячи), Иран (66,2 тысячи), Великобритания (65,9 тысячи), Турция (42, 82), Бельгия (почти 25 тысяч).

Ситуация в России

За минувшие сутки в России выявили 1786 случаев коронавируса в 57 регионах. Таким образом, всего на данный момент 11 917 заболевших. Коронавирус обнаружили в 82 регионах страны.

Чаще всего коронавирусом болеют в Москве — свыше 7,8 тысячи случаев. Суточный прирост составил 1124 случая.

В Республике Коми — 58, в Санкт-Петербурге — 35, в Ульяновской области — 34, в Нижегородской — 32, в Мурманской — 23.

Коронавирус создали биологи из США? — Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру Владимир Путин поручил правительству и региональным властям провести инвентаризацию в медорганизациях, чтобы оценить их готовность к работе в условиях эпидемии коронавируса.

В том числе необходимо проверить количество оборудованных всем необходимым койко-мест и специального оборудования.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал мусульман республики совершать намазы дома, в кругу семьи до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

Власти российских регионов стремятся ограничить продажу алкоголя во время режима самоизоляции. Например, в Марий Эл ввели Запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 14:00 в период режима повышенной готовности из-за коронавируса.

По данным Минпромторга, более 30 стран уже обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ситуация на Украине

К утру 10 апреля на Украине количество заболевших достигло 2203 человек. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 311 новых случаев. Эпидемия унесла жизни 69 человек, 61 пациент выздоровел.

Лидируют по количеству больных Киев и Черновицкая область — 366 и 348 человек соответственно. По-прежнему нет ни одного случая коронавируса в Николаевской области.

Коронавирус в Европе: Бориса Джонсона выписали из реанимации, Меркель увидела «проблеск надежды», а в Польше вводят «масочный режим» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Арсен Аваков полагает, что страна начнет выходить из пандемии к середине мая, и этот процесс будет поэтапным. То есть правительство ослабит карантин сначала для молодежи, а затем для пожилых.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко надеется, что Украине удастся обойти пик пандемии коронавируса, который ожидается 14 и 15 апреля. Главным условием этого он назвал соблюдение карантинных мер.

В Одессе, несмотря на карантин, решили не отказываться от празднования 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков — годовщина отмечается 10 апреля.

Ситуация в мире

Эпидемия коронавируса изменила предпочтения американцев во время президентской гонки, сравняв рейтинги президента США Дональда Трампа и его основного политического конкурента Джо Байдена.

Если бы выборы президента США состоялись в апреле, то за нынешнего хозяина Белого дома проголосовали бы 42% респондентов. Столько же опрошенных отдали бы свои голоса за кандидата от Демократической партии Байдена. Месяцем ранее Байден опережал Трампа на 9%.

В правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министра Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Его жизни ничто не угрожает, но вернуться к работе заболевший коронавирусом политик сможет только через месяц.

Тем временем минитры финансов ЕС смогли договориться о «новом плане Маршалла», который предусматривает 540 млрд евро на ликвидацию последствий коронавирусной пандемии.

Ажиотаж вокруг туалетной бумаги в США привел к семейному конфликту. В штате Мэриленд 26-летний мужчина подрался с собственной матерью из-за того, что она прятала от него рулоны этого стратегического продукта.

Как борются с кронавирусом в разных странах мира — таблица