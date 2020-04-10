Тем не менее, неделя выглядела насыщенной впечатлениями. Всё же стремительно развивающаяся эпидемия притягивает к себе внимание граждан.
Эпидемия
По состоянию на вечер 9 апреля на Украине коронавирусной инфекцией заболели 1892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости.
С начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 случаев — смертельные (смертность — 3%). Негативная статистика соотношения умерших и выздоровевших объяснятся недостоверностью всей украинской статистики в целом. В условиях дефицита тестов (даже ненадёжных экспресс-тестов) люди с лёгкой формой заболевания (а их большинство) попросту не тестируются, а потому и не пополняют статистику выздоровевших.
По заявлению главного санитарного врача Виктора Ляшко, задача массового тестирования не стоит, но связано это исключительно с неудовлетворительным алгоритмом доставки образцов.
Власти регионов продолжают эксперименты с карантином.
В частности, практически полностью закрывается Черновицкая область — 11-12 апреля там не будут работать даже продуктовые магазины. Область занимает второе место в стране по числу заболевших после Киева (303 и 335 человек соответственно), притом что её население в три раза меньше. Следует заметить, что даже там говорить о достижении эпидемического порога можно только в случае, если число инфицированных занижено в 50-100 раз (что теоретически возможно, но фактических данных у областных властей нет).
В Киевской области жёсткий карантин обосновывается тем, что в противном случае его придётся продлевать до осени (до сих пор самые пессимистичные оценки конца эпидемии относили её на середину лета). Впрочем, областные чиновники скорее запугивают людей, которые не хотят отказываться от традиционных весенних шашлыков, чем действительно что-то знают о сроках развития эпидемии.
Впрочем, Виктор Ляшко считает, что благодаря введённому карантину пика заболеваемости 14 апреля не будет. Правда, когда именно начнётся возвращение к нормальной жизни, всё ещё непонятно — опубликованный в СМИ проект снятия карантина оказался копией аналогичного документа, принятого в Австрии.
При этом экономист Александр Охрименко считает, что карантин надо немедленно отменять, поскольку властям все равно не удаётся сдержать рост заболевших, медицинским учреждениям не хватает соответствующего оборудования, а экономике наносится большой ущерб.
Рада и МВФ
На прошедшей неделе обсуждалась возможность проведения внеочередного заседания Верховной Рады, однако фактически оно назначено не было.
Между тем, МВФ поставил перед Украиной новые условия.
Во-первых, должен быть принят во втором чтении «антиколомойский» закон о банках (кстати, ряд источников утверждает, что Коломойский этим законом не сильно озабочен, а вот другие владельцы банков опасаются, что нормы закона могут быть использованы против них).
Во-вторых, МВФ рекомендует сотрудничать с Всемирным банком по вопросам доработки земельного законодательства. ВБ, в свою очередь, фактически требует принять новый закон, убрав из него популистские ограничения максимального размера продаваемых участков, покупки земли юридическими лицами и продажи земли находящейся в государственной собственности.
В-третьих, МВФ требует согласовать с ним формат секвестра государственного бюджета.
Помимо МВФ, в этот вопрос вмешались новоявленные партнёры президента Зеленского из «Европейской солидарности» и «Голоса». В результате внесения поправок фонд борьбы с эпидемией уменьшился на 30,7 млрд грн, а расходы по фонду регионального развития (инфраструктурные проекты в регионах) вообще не предусмотрены. Зато 150 млн грн добавлено Украинскому культурному фонду, 50 млн — Институту книги, а 50 млн грн — кинопроизводству.
При этом финансирование, обещанное со стороны МВФ, сократилось уже в десять раз — с $10 млрд, презентованных Зеленском, до $1 млрд. Украина в этом году должна выплатить кредиторам свыше $5 млрд.
В общем, как и следовало ожидать, Зеленский обменял принятие непопулярных законов на увеличение долгов страны. Повторим, впрочем, что выполнение требований МВФ было обусловлено не потребностями страны, а проблемами, которые возникли бы в случае дефолта у предприятий Рината Ахметова.
Минский процесс
Минские переговоры фактически заморожены украинской стороной. Напрашивается вывод о том, что заморозка эта связана с требованиями новых партнёров действующей власти, а также с проблемами, возникшими у главы Офиса президента Андрея Ермака в результате «кассетного скандала».
Однако важно не только это.
ООН не приняла российский проект резолюции по борьбе с эпидемией, предполагавший отказ от санкций и торговых ограничений. Это притом, что само по себе принятие такой резолюции не обязательно должно было привести к отмене санкций — резолюции ООН имеют рекомендательный характер.
Появилась статья трёх бывших послов США на Украине, в которой они предлагали, пользуясь эпидемией и снижением нефтяных котировок, оказать давление на Россию, с тем чтобы она дала согласие на возвращение Донбасса без специальных гарантий при помощи введения международного миротворческого контингента. Кстати, согласование и размещение контингента, по большинству оценок, значительно превышает ориентировочные сроки развития эпидемии.
В общем, на Западе по-прежнему влиятельны те силы, которые считают необходимым продолжение конфликта на Украине.
Тем не менее, на последних переговорах Минской ТКГ, которые прошли в формате видеоконференции, был достигнут незначительный сдвиг — Украина согласилась на обмен в формате "10 на 8", от которого она ранее отказывалась. Обмен этот имеет сугубо символическое значение — переговоры не полностью заморожены, а лишь приостановлены в связи с неблагоприятными условиями.
Переговоры по нефти
Судя по всему, переговоры об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+, которые начались 9 апреля, закончатся частичным успехом. Во всяком случае, основные игроки — Россия и Саудовская Аравия — пошли на существенные уступки.
Это уже привело к некоторому росту нефтяных котировок и курса рубля. В то же время большинство экспертов полагает, что главным итогом будет стабилизация котировок — прекратятся резкие скачки. Снизить поставки нефти настолько, чтобы компенсировать падение потребления в результате введения карантинных мер, просто нереально. Потому цены до предкризисных не поднимутся (тем более, что они и так снижались).
Тем не менее, для Украины ничего особенно позитивного в этом нет.
С одной стороны, нефтяные котировки всё же несколько вырастут, что для Украины, как потребителя энергоресурсов, невыгодно.
С другой стороны, падение цен на продукцию металлургии будет всё равно. Правда, с ценами на продукты питания не всё так однозначно — скорее всего, спрос повысится. Однако не ясно, сможет ли его удовлетворить Украина из-за тёплой, малоснежной зимы и карантина.