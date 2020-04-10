В политическом отношении прошедшая неделя была практически пустой. Достаточно вспомнить, что самыми значительными политическими скандалами недели стали отсутствие каких-то действий со стороны нового генерального прокурора и телевизионные уроки с массой ошибок. Негусто

Тем не менее, неделя выглядела насыщенной впечатлениями. Всё же стремительно развивающаяся эпидемия притягивает к себе внимание граждан.

Эпидемия

По состоянию на вечер 9 апреля на Украине коронавирусной инфекцией заболели 1892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости.

С начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 случаев — смертельные (смертность — 3%). Негативная статистика соотношения умерших и выздоровевших объяснятся недостоверностью всей украинской статистики в целом. В условиях дефицита тестов (даже ненадёжных экспресс-тестов) люди с лёгкой формой заболевания (а их большинство) попросту не тестируются, а потому и не пополняют статистику выздоровевших.

По заявлению главного санитарного врача Виктора Ляшко, задача массового тестирования не стоит, но связано это исключительно с неудовлетворительным алгоритмом доставки образцов.

Власти регионов продолжают эксперименты с карантином.

В частности, практически полностью закрывается Черновицкая область — 11-12 апреля там не будут работать даже продуктовые магазины. Область занимает второе место в стране по числу заболевших после Киева (303 и 335 человек соответственно), притом что её население в три раза меньше. Следует заметить, что даже там говорить о достижении эпидемического порога можно только в случае, если число инфицированных занижено в 50-100 раз (что теоретически возможно, но фактических данных у областных властей нет).

Гороховский предположил, когда эпидемия коронавируса на Украине начнет спадать © Facebook Дениса Гороховского

Впрочем, Виктор Ляшко считает, что благодаря введённому карантину пика заболеваемости 14 апреля не будет. Правда, когда именно начнётся возвращение к нормальной жизни, всё ещё непонятно — опубликованный в СМИ проект снятия карантина оказался копией аналогичного документа, принятого в Австрии.

При этом экономист Александр Охрименко считает, что карантин надо немедленно отменять, поскольку властям все равно не удаётся сдержать рост заболевших, медицинским учреждениям не хватает соответствующего оборудования, а экономике наносится большой ущерб.

Рада и МВФ

На прошедшей неделе обсуждалась возможность проведения внеочередного заседания Верховной Рады, однако фактически оно назначено не было.

Между тем, МВФ поставил перед Украиной новые условия.

Во-первых, должен быть принят во втором чтении «антиколомойский» закон о банках (кстати, ряд источников утверждает, что Коломойский этим законом не сильно озабочен, а вот другие владельцы банков опасаются, что нормы закона могут быть использованы против них).

Во-вторых, МВФ рекомендует сотрудничать с Всемирным банком по вопросам доработки земельного законодательства. ВБ, в свою очередь, фактически требует принять новый закон, убрав из него популистские ограничения максимального размера продаваемых участков, покупки земли юридическими лицами и продажи земли находящейся в государственной собственности.

В-третьих, МВФ требует согласовать с ним формат секвестра государственного бюджета.

Джангиров: МВФ и Всемирный банк ведут с Украиной ролевую игру в «доброго и злого полицейского» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Зеленского из «Европейской солидарности» и «Голоса». В результате внесения поправок фонд борьбы с эпидемией уменьшился на 30,7 млрд грн, а расходы по фонду регионального развития (инфраструктурные проекты в регионах) вообще не предусмотрены. Зато 150 млн грн добавлено Украинскому культурному фонду, 50 млн — Институту книги, а 50 млн грн — кинопроизводству.

При этом финансирование, обещанное со стороны МВФ, сократилось уже в десять раз — с $10 млрд, презентованных Зеленском, до $1 млрд. Украина в этом году должна выплатить кредиторам свыше $5 млрд.

В общем, как и следовало ожидать, Зеленский обменял принятие непопулярных законов на увеличение долгов страны. Повторим, впрочем, что выполнение требований МВФ было обусловлено не потребностями страны, а проблемами, которые возникли бы в случае дефолта у предприятий Рината Ахметова.

Минский процесс

Минские переговоры фактически заморожены украинской стороной. Напрашивается вывод о том, что заморозка эта связана с требованиями новых партнёров действующей власти, а также с проблемами, возникшими у главы Офиса президента Андрея Ермака в результате «кассетного скандала».

Однако важно не только это.

ООН не приняла российский проект резолюции по борьбе с эпидемией, предполагавший отказ от санкций и торговых ограничений. Это притом, что само по себе принятие такой резолюции не обязательно должно было привести к отмене санкций — резолюции ООН имеют рекомендательный характер.

Ничего святого: эпидемия и украинский кризис © REUTERS, Gleb Garanich

В общем, на Западе по-прежнему влиятельны те силы, которые считают необходимым продолжение конфликта на Украине.

Тем не менее, на последних переговорах Минской ТКГ, которые прошли в формате видеоконференции, был достигнут незначительный сдвиг — Украина согласилась на обмен в формате "10 на 8", от которого она ранее отказывалась. Обмен этот имеет сугубо символическое значение — переговоры не полностью заморожены, а лишь приостановлены в связи с неблагоприятными условиями.

Переговоры по нефти

Судя по всему, переговоры об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+, которые начались 9 апреля, закончатся частичным успехом. Во всяком случае, основные игроки — Россия и Саудовская Аравия — пошли на существенные уступки.

Это уже привело к некоторому росту нефтяных котировок и курса рубля. В то же время большинство экспертов полагает, что главным итогом будет стабилизация котировок — прекратятся резкие скачки. Снизить поставки нефти настолько, чтобы компенсировать падение потребления в результате введения карантинных мер, просто нереально. Потому цены до предкризисных не поднимутся (тем более, что они и так снижались).

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

С одной стороны, нефтяные котировки всё же несколько вырастут, что для Украины, как потребителя энергоресурсов, невыгодно.

С другой стороны, падение цен на продукцию металлургии будет всё равно. Правда, с ценами на продукты питания не всё так однозначно — скорее всего, спрос повысится. Однако не ясно, сможет ли его удовлетворить Украина из-за тёплой, малоснежной зимы и карантина.