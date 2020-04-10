Удар для одних, шанс для других. Чем чревата пандемия COVID-19 для преступников

Пандемия COVID-19 среди прочего оказала свое влияние и на преступный мир. Некоторые виды незаконной деятельности из-за введенных карантинных мер стали практически невозможными, а вот другие, напротив, переживают своеобразный ренессанс

В России, на Украине, да и во всем мире ввели меры, направленные на борьбу с пандемией COVID-19. Одной из таких мер является карантин, и, как следствие, опустевшие улицы городов. Для многих преступников эти меры стали весьма болезненными.

Карманники, наркодельцы, сутенеры и угонщики

Раньше слова «закладка» и «клад», как правило, не несли негативного значения. Первую использовали при чтении книг, ну а второй, как правило, представляли в виде сундука с сокровищами. Однако теперь эти слова приобрели и иное значение. Сегодня так называют и спрятанные наркотики, которые покупатели приобретают в даркнете. При этом покупатель и продавец не контактируют в офлайне: закладки раскладывает «кладмен» — человек, которого нанимает продавец. А потом «закладку» или «клад» подбирает покупатель, который ранее купил товар. Найти наркотик ему помогают инструкции. «Власть хвастается, оппозиция предвещает коллапс» – Корейба о коронавирусе в Польше © из личного архива Якуба Корейбы

Популярнейшей даркнет-площадкой, где находятся магазины запрещенных веществ, является Hydra. Как писало издание «Медиазона», 31 марта на Hydra появилось следующее объявление:

«Уважаемые магазины. В связи с вводимыми ограничениями в ряде субъектов вам необходимо временно снять с витрины клады, доступ к которым ограничен или будет ограничен в ближайшее время. Не создавайте дополнительных сложностей себе, покупателям и модераторам. После снятия ограничений выставите их обратно».

По словам одного из администраторов магазина, с которыми говорили журналисты «Медиазоны», речь идет о «закладках», оставленных в парках, которые были закрыты распоряжениями местных властей.

При этом, как сообщили администраторы изданию, у некоторых магазинов не осталось «закладок» на территории Москвы, а наполнение «витрин» зависит не столько от поставок наркотиков, сколько от смелости «кладменов». При этом многие из последних отказываются работать в нынешних условиях.

«Мы не можем прогнозировать влияние карантина на поведение «кладменов», — написал «Медиазоне» администратор одного из крупнейшего магазинов.

Однако проблемы не только у тех, кто потребляет и продает наркотики.

Воры-карманники, ранее предпочитавшие переполненный транспорт или популярные туристические места, сейчас тоже остались без работы. Как и угонщики автомобилей.

«В Боснии широко распространены угоны машин. Тамошние преступники говорят, что на пустых улицах делать это незаметно стало значительно сложнее», — описывает издание ВВС происходящее в мире.

Затронул коронавирус и сферу секс-услуг. В тех государствах, где проституция легализована, представители индустрии обратились к властям за поддержкой. Так, во Франции организация Fédération Parapluie Rouge предложила установить для работников индустрии минимальный доход на время карантина. Кроме того, проституток предложили освободить от уплаты штрафа за нарушение карантина. Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах © СС0, Pixabay

«В противном случае секс-работницы будут вынуждены продолжать работать, ставя под угрозу свое здоровье и здоровье клиентов», — предупредили в организации.

А вот в государствах вроде Украины и России, где проституция запрещена, из-за пандемии многие работницы секс-услуг отказываются от работы. Те же из них, кто готов рисковать, не могут работать: из-за карантина к ним не могут попасть клиенты.

В общем, пандемия нанесла ощутимый урон целым преступным отраслям. Но вот другие виды преступлений переживают неожиданный ренессанс.

Грабеж, разбой и киберпространство

Ухудшение социальной и экономической ситуации заставляет многих опасаться возвращения «лихих девяностых». Пока на улицах городов относительно спокойно, но первые тревожные звонки звучат уже сейчас. Так, в Санкт-Петербурге в пятницу, 3 апреля, как сообщали СМИ со ссылкой на соцсети, ограбили женщину, которая отправилась в магазин за покупками. На выходе из магазина на нее напали с ножом и отобрали пакеты.

«Сегодня у магазина «Лента» около 23:00 группа гастарбайтеров отжали тележку с продуктами у женщины с ребенком, когда она перекладывала продукты в машину», — рассказал один из пользователей соцсетей. Пользуются препаратами для животных: в Европе столкнулись с нехваткой лекарств из-за коронавируса © CC0, Pixabay

Как передает издание «Комсомольская правда», другой мужчина, уточнил, что ограбили жену его знакомого — трое людей угрожали ножом, и еще один стоял на «шухере». Подобные инциденты происходили и в других районах города. Кроме того, жители Санкт-Петербурга стали сообщать о домушниках на дачах, а также грабителях припаркованных автомобилей.

А вечером 5 апреля в Санкт-Петербурге произошло вооруженное ограбление курьера, доставлявшего суши. У него отобрали доставляемый заказ. Позже полиция задержала подозреваемых в грабеже.

Впрочем, в некоторых государствах все еще хуже.

«Как часто фильм опережает жизнь. В Хорватии, где введен полный карантин, случилось сильнейшее за 140 лет землетрясение. Испуганные люди похватали все деньги, карточки, ценности и сбежали в клеты — винные домики — от следующих подземных толчков и карантина. Сегодня ночью к одинокому домику кузена моего мужа подъехали люди в масках и санитарных халатах. Они заявили, что это санитарный контроль. Его жена уже пошла открывать, но Джино, ее муж, остановил ее и тут же позвонил в полицию. Люди были с оружием. Джино заорал, что полиция на подходе. Бандиты сбежали. Помните фильм «Эпидемия», где под видом санитаров в дом входят грабители? Мародерство и грабеж в Хорватии приобретают все большие размеры, потому что видеокамеры не могут распознать преступников в масках. Они отслеживают врачей, которые единственные вынуждены ездить на работу, и воруют их машины. Это уже разложение», — рассказала российская журналистка Дарья Асламова о том, что происходит в Хорватии, где остался ее муж.

При этом, по словам Асламовой, нельзя исключать, что бандиты могли убить близких ее мужа.

«В клете (наш вариант дачи) красть нечего. Дачная мебель, старый телевизор. Значит, нужны были наличные, карточки, драгоценности. Именно это люди вывезли из города после землетрясения и на карантин. Значит, предполагалось насилие и даже пытки, чтобы вырвать пин-коды. Потому и приехали на двух машинах. Скорее всего, кто-то бы поехал в банкомат снимать деньги, пока другие бандиты сторожили бы жертв. А потом… Зачем их оставлять в живых? Даже если бандиты в масках. Можно узнать голоса, запомнить приметы. И такой вариант был не исключен. Все это страшно», — отметила она.

В общем, некоторые разновидности традиционных преступлений вновь переживают расцвет в условиях пандемии.

В то же время уже сейчас эксперты предрекают рост числа киберпреступлений: люди работают на дому. И если в крупных корпорациях, да подчас и в маленьких фирмах, за безопасностью данных, а также корректной работой компьютеров, следит ΙΤ-отдел и специалисты, которые хорошо разбираются в технике и программном обеспечении, то защита домашних компьютеров зависит от квалификации пользователя. А с этим у многих проблемы. Поэтому в будущем может возрасти число взломов, утечек служебной информации и личных данных.

В общем, можно однозначно утверждать, что пандемия и меры против распространения COVID-19 повлияли на мировую преступность.