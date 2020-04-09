На четверг, 9 апреля, запланированы российско-американско-саудовские переговоры по сокращению добычи нефти. Каждая из сторон будет отстаивать свои интересы, но сделка вполне вероятна. Стороны, в том числе США, готовы договариваться, поскольку нынешняя низкая цена на нефть подрывает их сланцевую отрасль

Фактически между странами группы ОПЕК и другими крупными производителями нефти будет решаться вопрос прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Дешёвая нефть и тяжёлые переговоры

Следствием падения спроса на нефть в условиях развивающейся пандемии COVID-19 стал резкий обвал нефтяных цен. Кризис усугубляется прекращением действия соглашения ОПЕК и ряда крупных производителей нефти, которое в течение более чем 3 лет ограничивало добычу нефти.

Всего ОПЕК контролирует около половины мирового экспорта нефти в мире. Почти во всех странах-участницах организации нефтедобывающая отрасль является ведущей в экономике. Поэтому снижение мировых цен на нефть наносит сильный удар по доходам членов ОПЕК.

Несмотря на то что многие эксперты высказывают пессимистические ожидания накануне очередного раунда переговоров в рамках ОПЕК+, все же вероятность новой сделки не является нулевой вследствие заинтересованности всех ключевых сторон.

Так, накануне президент США Трамп все же надавил Саудовскую Аравию, и саудиты заявили о готовности вернуться к переговорам о сделке ОПЕК+. Кроме того, США заявили о готовности снять санкции с «Роснефти» при условии её ухода из Венесуэлы.

Сократить не сокращая. Саудовская Аравия хочет провести «нефтяной маневр» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Все готовы договариваться

Пока нет полной уверенности, что переговоры вообще начнутся, так как ни у одной из сторон нет согласованной позиции по этим переговорам. Об этом говорит политолог Ростислав Ищенко. Он прогнозирует, что уже 9 апреля вряд ли будет какой-то позитивный результат.

«Саудиты еще не получили вообще никакого эффекта от этого. А если уж они понесли убытки, сбрасывая цену и наполняя рынок дешевой нефтью, то имеет смысл подержать ситуацию чуть подольше, чтобы в США как можно больше сланцевиков разорились, и немного конкурентов потеснить», — пояснил Ищенко.

Помимо этого, по его словам, у США тоже нет согласованной позиции: часть нефтяников выступает за срочные переговоры и даже за уступки, а часть — пытается придерживаться предыдущей позиции, то есть никаких переговоров, и США сами ничего сокращать не будут.

«Есть позиция России в лице Путина, который говорил, что нет смысла разговаривать обо всем этом, если не сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки. То есть цифры разные, надо выбрать какую-то одну, и прийти к компромиссу», — сказал Ищенко, добавив, что пока непонятно, за счет кого сокращать эту добычу.

Поспекулировать уже не получится

Нынешние переговоры очень важны, потому что если будет успех на переговорах по нефти, то можно будет начать переговоры и по другим сложным вопросам мировой политики. Такое мнение у немецкого политолога Александра Рара.

Он добавил, что падение цен на нефть плохо отражается на всех странах: сейчас нет тех, кто мог бы получить профит, поспекулировав на этом, как раньше.

Перспективы нефтяного перемирия. О чем будут договариваться Россия, США и Саудовская Аравия © REUTERS, Kevin Lamarque

Чем быстрее стороны найдут общий язык, тем лучше, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Понятное дело, что в Украине есть люди, которые ужасно хотят, чтобы Россия развалилась, и когда цена на нефть падает, то они радуются. Но цена на нефть — это общая проблема, которая затрагивает и Россию, и Украину, и другие страны. Чем быстрее договорятся, тем быстрее наступит стабилизация в мировой экономике, и она начнет оживать», — сообщил экономист.

По мнению Охрименко, лихорадка с ценой на нефть бьёт по всем странам, в том числе по Украине: цена на металл упала, ухудшается ситуация с химической промышленностью.

«Без договорённости цену будет постоянно лихорадить: то она будет подниматься, то обваливаться, и это бьёт рикошетом по всем. Я понимаю, что переговоры сложные, что к ценам на нефть добавилась политика, но надо найти общий язык», — уверен эксперт.

Две стороны одной нефти: кто страдает от низких цен, а кто получает сверхприбыль

От дешевой нефти страдают все, говорит Ростислав Ищенко. При этом у России, по его словам, запас прочности больше: «она может дольше выдерживать ситуацию с дешевой нефтью».

У США, подчёркивает Ищенко, сейчас разоряются сланцевики, но пока это разорение достигнет более-менее серьезного уровня, чтобы обосновать необходимость сокращения добычи, пройдет не менее года. А для Саудовской Аравии это проблема бюджета, который сверстан исходя из цены в 82 или 83 доллара. Появляется бюджетный дефицит, бюджет надо секвестрировать, а в Саудовской Аравии бюджет гарантирует социальную стабильность.

«[В России] бюджет сверстан при цене в 40 долларов за баррель, а нефтяные доходы формируют от 30 до 40%, а в Саудовской Аравии — до 90%. Это несопоставимые цифры», — сказал политолог.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«В России и Саудовской Аравии добычей нефти занимаются большие, стратегические компании. Им переносить кризис легче, чем маленьким американским компаниям.

Сейчас все ждут того, что экономика в мире начнет выходить из кризиса, и тогда снова будет нужна нефть. Цены на неё возрастут», — заявил эксперт.

Больше всех страдают страны, которые добывают нефть: Саудовская Аравия, Казахстан, Азербайджан, Россия, перечислил Александр Охрименко. Но это рикошетом затрагивает те страны, которые нефть потребляют.

«Потому что если взять цены на металл, машиностроение или химическую промышленность, то вся эта цепочка валится. Тот же Китай вроде как потребляет нефть, но из-за этого бардака у него будет недостаточно высокий рост ВВП, иначе кому он свою продукцию машиностроения продаст. Так что здесь все потеряли», — заявил экономист.

Чего ждать Украине и странам СНГ

Низкие цены на нефть на самом деле невыгодны всем, в том числе странам, которые якобы могут выгодно купить нефть по низким ценам. Об этом говорит Ростислав Ищенко. Выгодны стабильные цены. А если они будут низкими, то «через год или два сократится производство нефти, сократится предложение на рынке (сланцевики разорятся, традиционным способом добывать её будет сложнее).

«Она станет дефицитным товаров и будет стоить уже дороже, чем была. Не 40 долларов, а 60, 80 или даже 100», — прогнозирует политолог.

Соответственно это ударит по тем странам, которые нефтедобывающими не являются и вроде как получают сейчас выгоду, добавляет эксперт.

Переговоры ОПЕК+. Геополитический анализ © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Но тут надо чётко подчеркнуть, прогнозируя цены на нефть: никто ничего не знает. Просто кризис, вызванный коронавирусом, — новый в человеческой истории. Прежние законы тут не работают. Тут нет никаких специалистов, которые могли бы точно предсказать, что будет.

Вряд ли цены на нефть могут катастрофически упасть. Китай снова начинает возобновлять свое производство. В некоторых развитых странах экономика начнет работать, а для этого нужна будет нефть. Цены пойдут вверх», — уверен политолог.

В нынешней ситуации лучшее для Украины решение — чтобы прекратилась ценовая лихорадка, считает Александр Охрименко.

«Нужно понимать, какая будет цена в 2020 году: 35 долларов или какая-то еще. Тогда уже можно будет что-то планировать, прогнозировать, какие-то корреляции делать. Иначе никак», — сообщил экономист.