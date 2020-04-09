В борьбе с пандемией коронавируса, который по состоянию на 9 апреля уже заразил более полутора миллионов человек и убил около 90 тысяч, Швеция пошла особым путем. Но там уже раздаются тревожные звоночки

В то время как большинство стран планеты объявили состояние чрезвычайной ситуации, ввели фактический карантин, закрыли школы, рестораны, магазины и границы, Швеция ограничилась относительно мягкими мерами.

Начальные школы и детские сады открыты, равно как развлекательные заведения и часть спортзалов. Многие ходят на работу и в офисы. Престарелым шведам настоятельно рекомендуется сидеть дома, ненужные поездки внутри страны не поощряются, но никаких наказаний, кроме общественного порицания, не предусмотрено.

Правда, 29 марта власти пошли на запретительные меры и ограничили численность массовых собраний с 500 человек до 50. На Украине отказались от массового тестирирования на коронавирус © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Сами шведы объясняют сложившуюся ситуацию так. В статье для итальянской газеты La Repubblica шведский писатель и биолог Фредрик Шёберг написал, что его страна предпочитает ограничениям свободу выбора. Согласно некоторым оценкам, это более эффективный путь, особенно если представить себе предстоящие недели.

В начале эпидемии некоторые требовали закрыть все школы, как в других странах. Но Институт общественного здравоохранения оценил, принимая во внимание невысокий процент заражения, что все «за» не перевесят всех «против». Даже учитывая нехватку персонала в медицинских учреждениях.

В Швеции мало домохозяек, работают почти все — и мужчины, и женщины, и последние преобладают в области здравоохранения. А закрытие школ привело бы к тому, что многие медсестры останутся дома с детьми. Кроме того, дети в любом случае будут встречаться, передавая друг другу вирус, даже если школы будут закрыты.

Ученики старших классов и студенты университетов могут посещать занятия дистанционно без особых проблем, вот почему в этом случае было принято решение о закрытии образовательных учреждений. «За» перевешивают «против» — простая математика, понятная каждому.

Шведская модель основана на доверии. В целом шведы доверяют друг другу и своим институтам: они с готовностью следуют рекомендациям и советам, особенно если слово берет премьер-министр, а может, даже король. Мойте руки! Не выходите без насущной необходимости! Оберегайте пожилых людей! И пока это доверие действует, запреты не требуются. Подсчитано сколько триллионов долларов коронавирус заберет у мировой экономики © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Шведы в значительном большинстве дисциплинированы, "и я — один из них", пишет автор. Никто не запрещает мне навещать 95-летнюю мать, живущую в регионе, где количество заражений еще не достигло значительного уровня. "Но, поскольку мне рекомендуют воздерживаться от путешествий, я этого не делаю".

И результаты очевидны. Мы знаем, что противодействие эпидемии — это вопрос равновесия между здравоохранением и экономикой, и мы доверяем себе больше, чем некоторым бюрократам.

Но ситуация с распространением вируса меняется с пугающей скоростью. Профессор Бьёрн Ульсен считает, что шведские власти не сумели правильно подойти к борьбе с коронавирусом. Он является профессором-инфекционистом Упсальского университета и занимает пост главного врача. Ульсен давно изучает пандемии и является одним из главных специалистов по этому вопросу в Швеции.

«Пандемия накроет нас, словно цунами. Люди будут повально заражаться. В Швеции будет огромное количество смертей, особенно в Стокгольме и области. Уже в ближайшие недели мы увидим резкий рост числа зараженных», — заявил он норвежскому изданию NRK.

На утро четверга было зарегистрировано более восьми с половиной тысяч случае заражения и 687 смертей. Для сравнения: в соседней Норвегии умер 101 пациент с COVID-19, хотя население там всего в два раза меньше, чем в Швеции. На Украине самая высокая смертность в Европе от неправильного питания © CC0, Pixabay

По мнению Ульсена, шведским властям понадобилось слишком много времени, чтобы осознать, насколько все серьезно. А когда стало ясно, что за опасность надвигается на страну, они повели себя слишком пассивно. Он считает, что в ближайшие два года коронавирусом заразятся почти восемь миллионов шведов.

«Сейчас уже слишком поздно пытаться затормозить ход событий. Стокгольм надо было закрыть месяц назад, тогда мы справились бы с этим намного лучше», — говорит Бьёрн Ульсен.

«Не могу точно сказать, сколько именно людей умрут. Может, пять тысяч, а может, и десять. Швеция сейчас стоит на пороге трагедии», — говорит он.

Бьёрн Ульсен рассказывает, что шведские власти получали предупреждения еще в январе. Уже тогда можно было понять, что пандемия накроет Европу.

«Нас попросили не пугать людей и не разжигать панику. Хотя именно тогда было самое время предпринять срочные меры. Если бы мы тогда немного напугали население, это только пошло бы на пользу, ведь от страха люди начинают действовать», — заявил профессор. «Пандемия коронавируса — это катастрофическая мистификация» — Гаврилечко © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

В четверг стало известно, что соседние Финляндия и Норвегия ужесточили условия пересечения границы со Швецией. Через границы пропускают только людей в экстренных случаях. Впервые со времён Второй мировой войны границы между скандинавскими странами охраняются таким образом.

«Мы искренне боимся шведов», — сказал один из норвежских пограничников, которых откомандировали на охрану рубежа, который ранее имел абсолютно символический характер.

Теперь там пропускают только работающих на предприятиях в приграничной зоне, у которых есть документы от норвежского работодателя. Остальных отправляют обратно в Швецию.

Выезд из Норвегии также прекращён, чтобы снизить риск возвращения этих людей с инфекцией. Граждане Норвегии, которые едут за покупками в Швецию, разворачиваются обратно, когда узнают, что по возвращению им придётся пройти двухнедельный карантин. Коронавирус убивает чернокожих граждан США с ужасающей скоростью © AP, Bebeto Matthews

Русскоязычный интернет-ресурс «Стокгольм сейчас» сообщает, что ситуация в столичном регионе становится всё более напряжённой. По предварительным прогнозам, во многих больницах уже к концу текущей недели закончатся места для новых пациентов.

Власти опасаются возникновения народных волнений, когда койко-мест в госпиталях будет не хватать, и врачи не смогут оказывать медицинскую помощь.

В этой связи в полиции создаётся специальная кризисная комиссия для оказания помощи учреждениям здравоохранения. Для постоянного дежурства выделена группа полицейских, специально подготовленных для усмирения толпы и подавления уличных беспорядков.

Ульф Баяс, менеджер по планированию специальных операций полиции Стокгольма, подтвердил принятие специальных мер.

«Сейчас мы занимаемся подготовкой. Мы обязаны быть в состоянии справиться с любыми нарушениями порядка. Мы видим, что у нас ещё есть возможности лучше подготовится на случай возникновения беспорядков или чего-то подобного», — сказал представитель полиции.

При подготовке текста использованы материалы сайта inosmi.ru