По данным на 16:00 9 апреля, во всем мире выявили почти 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 89,4 тысячи человек, 336,7 тысячи человек выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 152,4 тысячи человек, больше 15 тысяч умерли.

На третьей позиции Италия: около 140 тысяч зараженных, 17,6 тысячи погибших.

Большое количество заболевших также в Германии (больше 113 тысяч), во Франции (около 83 тысяч), в Китае (почти 83 тысячи), в Иране (64,5 тысячи), в Великобритании (61,4 тысячи), в Турции (38,2 тысячи), в Бельгии (почти 25 тысяч), в Швейцарии (23,5 тысячи), в Нидерландах (больше 20,6 тысячи).

Ситуация в России

Количество заразившихся коронавирусом в России перевалило отметку в 10 тысяч человек, умерли 76 человек, почти 700 болевших вылечились.

Больше всего заболевших в Москве, за сутки еще выявили 857 новых пациентов. В Подмосковье — еще 199 инфицированных. В Санкт-Петербурге число заболевших увеличилось на 44 человека, в Ленинградской области — на 18, в Республике Коми — 31, Владимирская область — 24, Краснодарский край — 20, Астраханская область — 16, Ивановская область — 13, Тульская область — 12.

В большинстве остальных регионов России в минувшие сутки зафиксированы от 1 до 10 новых случаев заражения.

По количеству смертей, на первом месте остается Москва — 38 смертей, на втором — Московская область (13 смертей), на третьем — Санкт-Петербург (4 смерти). Четвертую строчку поделили между собой Пермский край и Коми — в них зафиксировано по три смерти пациентов с коронавирусом.

Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности.

Трех гулявших по Тюмени горожан оштрафовали за нарушения режима повышенной готовности. Каждый из них должен выплатить по тысяче рублей государству.

Доля безналичных платежей в России растет и превысила 53,1%. Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через интернет.

Певицу Надежду Бабкину, которая уже почти полторы недели находится в больнице, перевели в отдельный инфекционный бокс, фактически изолировав её от других пациентов и медперсонала. В первую очередь это делается на случай, если она может быть больна коронавирусом. Официальный представитель Бабкиной уточнил, что состояние артистки действительно тяжелое, а в ходе лечения произошли определенные осложнения.

Российская артистка, юмористка Елена Воробей решила на фоне пандемии коронавируса вступить в число волонтеров, оказывающих помощь пожилым гражданам, находящихся в группе риска заражения.

В Иркутской области пообещали разработать план помощи некоммерческим организациям.

Пенсионерка из Иркутска — 66-летняя Галина Харитонова записала рэп про коронавирус и стала участницей конкурса группы Little Big «Карантиновидение-2020».

Украина и коронавирус

На Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели почти 2 тысячи человек. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости COVID-19 в стране. С начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 случаев — смертельные.

В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 335 человек. За сутки болезнь COVID-19 диагностировали у 41 человека, 26 случаев из которых — в Киево-Печерской Лавре. Один человек умер.

Чаще всего от COVID-19 на Украине умирают в результате осложнений женщины и лица старше 50 лет, у которых были тяжелые заболевания.

В Офисе президента заявили, что рассматривают возможность ослабления карантина до 24 апреля.

Работу столичного метро, по данным СМИ, могут возобновить 8-9 мая, когда еще не будет большой нагрузки на метрополитен.

В то же время в министерстве здравоохранения отметили, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры.

Вопрос введения в стране чрезвычайного положения обсуждали с президентом Владимиром Зеленским. Такой вариант рассматривается, если власти будут не в состоянии без чрезвычайного положения остановить распространение коронавируса.

В Вооруженных силах Украины зафиксированы два новых случая инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом украинских военнослужащих составляет 7 человек.

В Одесской области медиков матерей-одиночек отправляют в отпуск за свой счет. Работники больницы обратились с жалобами к депутату Ирине Ковалиш.

Украинские силовики на линии разграничения развернули несколько расчетов химико-биологической защиты, рассказал общественный деятель Алексей Селиванов. По его словам, перед украинскими силовиками стоит задача создать у населения уверенность в том, что на территории ЛНР и ДНР — неблагополучная обстановка по коронавирусу. А помогают ВСУ несколько съемочных групп киевских телеканалов.

На Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что пик эпидемии в Украине ещё только впереди. Глава государства отметил, что почти 70% граждан Украины поддерживают строгие карантинные меры. Украинский лидер подчеркнул необходимость самоизоляции и понимания, что даже в Пасхальные праздники нужно находиться дома.

В Кировоградской области коронавирус выявили у двух беременных женщин и одного ребенка.

На Украине решили проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования.

В Мелитопольском городском совете, на административной границе Мелитополя развернули пять контрольно-пропускных пунктов. Остальные въезды и выезды перекрыли блоками или траншеями.

Ситуация в мире

Индонезия подтвердила самый большой скачок инфицирования COVID-19 за весь период.

Американские власти надеются, что пик заболеваемости близок и, как выразился президент Дональд Трамп, «в конце туннеля забрезжил свет».

Госсекретарь США Майкл Помпео подвергся резкой критике со стороны представителей Китая за то, что употребил фразу «уханьский вирус». В то же время Помпео заявил, что сейчас неподходящее время вступать с Китаем в полемику из-за распространения вируса COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал все страны объединиться в борьбе с новым вирусом, не пытаясь политизировать ситуацию.

Правительство Латвии поддержит своего флагманского перевозчика. Для авиакомпании airBaltic, остановившей полеты из-за COVID-19, предварительно одобрен казначейский кредит в размере 36,1 миллиона евро. Также прибалтийское государство готово предоставить оператору дополнительные средства поддержки в случае продолжения кризиса из-за пандемии.

Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили по видеосвязи в школу Casterton Primary Academy в Ланкашире, чтобы пообщаться с детьми, чьи родители работают в ключевых сферах экономики — Национальной службе здравоохранения, супермаркетах и транспортных агентствах. Все учебные заведения в Британии закрыты на карантин, школы могут посещать только дети ключевых работников.

В Испании количество умерших в четверг вновь уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, и премьер Педро Санчес заявил, что худшее скоро останется позади. Он призвал все политические силы страны объединиться в восстановлении экономики, приведя в пример восстановление страны после смерти диктатора Франко в 1970-х годах.

Во Франции власти ужесточили карантин, разрешив выходить на прогулку только в определенные часы — до 10 утра и после 19:00.

Италия может к концу апреля ослабить карантинные меры, как сообщил премьер-министр Джузеппе Конти, если количество вновь инфицированных будет продолжать уменьшаться. Он также отметил, что у Евросоюза есть все шансы доказать свою бесполезность в ходе нынешней пандемии, поскольку Брюссель неохотно отреагировал на призыв оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, в частности, Италии.

В Нидерландах поправилась, переболев Covid-19, 107-летняя женщина. Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего 107-го дня рождения. Возможно, она заразилась на церковной службе, также как и 40 других прихожан, на ней присутствовавших. Двенадцать из них умерли. Рас стала самым пожилым известным врачам пациентом в мире, победившим коронавирус.



Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица

