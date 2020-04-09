По всей видимости человечеству вообще свойственно медленно усваивать уроки, которые оно раз за разом получает в хоте своего существования. Пандемия коронавируса COVID-19, произошедшая в эпоху доминирования глобалистских убеждений и информационного доминирования Запада, имела шанс стать толчком для фундаментальных перемен. Но, скорее всего, этого не будет — из-за редкого упорства лидеров этого самого глобального мира.
Фраза «Ничего личного — только бизнес» для сознания западных политиков куда как масштабней, чем просто принцип получения максимальной прибыли. Это жизненное кредо всей западной цивилизации и отступать от него они не намерены. По крайней мере сейчас.
Именно на это обращают внимание многие пользователи соцсетей в своих комментариях о действиях и заявлениях политиков США и ЕС.
Самое любопытное, что такой закостенелый подход зачастую вредит самим западным странам. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что европейским странам никак не удается выработать общие походы к преодолению кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.
«Пандемия коронавируса превратила объединенную Европу в де-факто разъединенную. Налицо не только неспособность совместно противостоять общей беде, но и обострение существовавших и ранее экономических противоречий между более богатыми, северными, и проблемными, южными, странами ЕС. Заговорили о необходимости нового «плана Маршалла» спасения европейской экономики. Однако ни все проблемы, ни гуманитарные соображения никак не сбивают пока Брюссель с навязанного ему Вашингтоном курса санкционного давления на Россию.
Коронавирус может усилить уже существующие в Европе разногласия до такой степени, что Евросоюз рискует развалиться. Такие опасения высказали, в частности, бывшие главы МИД Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль. В своей совместной статье в газете Tagesspiegel они заявили о том, что Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса. Фишер и Габриэль также первые стали настаивать на новом «плане Маршалла» для поддержки стран-членов Евросоюза — по аналогии с массовыми американскими денежными вливаниями в экономику послевоенной Европы», — подчеркивает российский политик.
Но инерция конфронтационного мышления Запада в отношении России остается очень сильной. А «антироссийская составляющая» в общеевропейской политике остается неизменной. Несмотря на то, что та же Италия, да и деловые круги многих других стран ЕС неоднократно призывали к отмене антироссийских рестрикций, Брюссель по-прежнему привержен этой контрпродуктивной линии.
«Получается, война с COVID-19 войной, а санкции все так же — по расписанию. Сможет ли сохранить ли ЕС единство (прежде всего, консенсус) в этом вопросе — поживем, увидим», — написал Слуцкий.
На неизменность антироссийской повестки обращает внимание и политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков.
«Мировая политика после недолгого коллапса, вызванного шоком от эпидемии, возвращается. Но при этом приобретает отчетливый сюрреалистический тон.
1. Президент США Трамп вывел США из международного договора по Луне и дал американским компаниями неограниченное право добывать природные ресурсы на Луне. Все и возмущены, и шокированы, не сошел ли он с ума. И пытаются найти какую-то рациональность в таком решении.
2. Тут же Трамп пригрозил, что США сократят взносы в ВОЗ. Притом, что эти взносы мизерные, потому что бюджет ВОЗ маленький. И эпидемия, конечно, показала, что бюджет ВОЗ, наоборот, должен возрастать.
3. Бывшие послы США в Украине обратились с призывом к западным странам воспользоваться тем, что Россия ослабла от эпидемии и падения цен на нефть и предложить ей обменять снятие санкций на отказ от Крыма и поддержки Донбасса. Где они нашли ослабление России, можно только гадать. Начитались, наверное, своих собственных интервью, в которых они говорят о грядущем крахе России в стиле, в котором пропагандисты в СССР говорили о грядущем крахе мирового капитализма.
4. ЕС не отстает в продвижении повестки дня мирового абсурда. Глава правительства Европы, то есть Еврокомиссии, заявила, что ЕК решила оказать помощь странам Африки на 17 млрд евро. Чем вызвала просто шок в Италии и Испании, которые задыхаются в эпидемии и почти не получают поддержки со стороны ЕС, в который они входят много лет.
Это мировая повестка дня абсурда. Нет, повестка Абсурда. Большого Абсурда. На этом фоне Путин и правительство России выглядят просто какими-то титанами разума, спокойствия. Адекватности и ответственности», — подчеркивает политолог.
То, что западные политики ведут себя неадекватно, когда дело касается России считает и российский сенатор Алексей Пушков. Как подтверждение этого тезиса он на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал заявление трех экс-послов США на Украине.
«Три экс-посла США на Украине всерьёз допускают, что из-за коронавируса Россия может отказаться от Крыма.
Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое.
Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий», — убежден Пушков.
При этом суровая реальность пандемии коронавируса наглядно показала, что идеи глобалистов оказались несостоятельны и государства вновь осознают важность суверенности и национально ориентированной политики.
К примеру, российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук Евгений Тарло на своей странице в соцсети Facebook предположил, что России по опыту борьбы с эпидемией коронавируса следует вернуться к идее Госплана или иной форме регулирования экономики, сочетающей госпланирование с рыночными методами.
«Пандемия показала, что
— суверенитет и государственные границы не иллюзия и не пережиток прошлого;
— без государственной системы здравоохранения невозможно бороться с такими тяжёлыми проблемами как эпидемии тяжёлых болезней;
— без активной роли государства, мобилизационных планов и ресурсов невозможно противостоять таким катаклизмам (а это ещё не все напасти, которые могут возникнуть);
— Китай с чёткой коллективной системой управления в виде КПК, прагматичной национально-ориентированной политикой оказался лучше других подготовлен к чрезвычайной ситуации.
Не пора ли подумать о Госплане, сочетающим госпланирование с рыночными методами? О поощрении отечественного производства, а не импортёров и спекулянтов?», — отмечает политик.
Эту же идею в целом поддерживает и политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов.
«В условиях кризиса частный капитал всегда будет стремиться к снижению рисков, в то время как государственный можно принудить к невыгодным тактическим бизнес-решениям, которые дадут отложенный социальный эффект.
В текущем общественно-политическом устройстве никакого другого ответа, кроме как госкапитализм, по большому счету нет», — настаивает он.
Однако не стоит думать, что западные политики только в России видят вызов их глобальному доминированию и «единственно верному» взгляду на будущее мира.
Такой же агрессивной идеологической атаке подвергается и Китай. И можно с уверенностью предположить, что бредовые триллионные иски Дональда Трампа к КНР — это лишь один (хоть и самый вызывающий) из рычагов западного давления на поднебесную.
Об этом в частности пишет российская журналистка Светлана Селиванова, постоянно работающая в Китае.
«Ничего не изменится. Чем больше захлёбывается Запад в вирусе и чем заметнее становится победа Китая, тем больше немыслимых обвинений летит в его адрес. Бескорыстную помощь называют «пиаром», высокую степень сознательности общества объясняют исключительно «муштрой», открытость информации считают «ложью»:
«Утверждение, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным… это очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжёт и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима», — заходится от злобы американский сенатор-республиканец Бен Сасс из штата Небраски.
Ну, не может, считает он, просто по определению, «авторитарная» система быть продуктивнее «либеральной», а «коммунистический раб» на поверку оказаться на сто голов выше «свободного западного» человека.
Уверена, в большой политике и после эпидемии ничего не изменится, как некоторые полагают. Скорее, только ненависти прибавится», — подытоживает Селиванова.
Общий тон комментариев пользователей соцсетей таков, что хоть человечество и начинает осознавать нежизнеспособность современной модели мироустройства, но решимости политиков пойти на перемены нет вовсе. И прежде всего потому, что существующая в докоронавурусную эпоху неолиберальная конструкция долгие десятилетия позволяла Западу получать львиную долю благ, перекладывая на весь остальной мир издержки глобализма. А поэтому политики США и ЕС искренни в своём противлении любым изменения.