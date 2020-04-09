Нынешняя пандемия коронавируса кардинально изменит мир: сейчас об этом не говорит только ленивый. Однако, как отмечают пользователи соцсетей, политические элиты уже отошли от первого шока и дружно вернулись к старым подходам. Как говорил Виктор Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять»

По всей видимости человечеству вообще свойственно медленно усваивать уроки, которые оно раз за разом получает в хоте своего существования. Пандемия коронавируса COVID-19, произошедшая в эпоху доминирования глобалистских убеждений и информационного доминирования Запада, имела шанс стать толчком для фундаментальных перемен. Но, скорее всего, этого не будет — из-за редкого упорства лидеров этого самого глобального мира.

Фраза «Ничего личного — только бизнес» для сознания западных политиков куда как масштабней, чем просто принцип получения максимальной прибыли. Это жизненное кредо всей западной цивилизации и отступать от него они не намерены. По крайней мере сейчас.

Именно на это обращают внимание многие пользователи соцсетей в своих комментариях о действиях и заявлениях политиков США и ЕС.

Самое любопытное, что такой закостенелый подход зачастую вредит самим западным странам. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что европейским странам никак не удается выработать общие походы к преодолению кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Слуцкий: Пандемия коронавируса превратила объединенную Европу в разъединенную © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Пандемия коронавируса превратила объединенную Европу в де-факто разъединенную. Налицо не только неспособность совместно противостоять общей беде, но и обострение существовавших и ранее экономических противоречий между более богатыми, северными, и проблемными, южными, странами ЕС. Заговорили о необходимости нового «плана Маршалла» спасения европейской экономики. Однако ни все проблемы, ни гуманитарные соображения никак не сбивают пока Брюссель с навязанного ему Вашингтоном курса санкционного давления на Россию.

Коронавирус может усилить уже существующие в Европе разногласия до такой степени, что Евросоюз рискует развалиться. Такие опасения высказали, в частности, бывшие главы МИД Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль. В своей совместной статье в газете Tagesspiegel они заявили о том, что Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса. Фишер и Габриэль также первые стали настаивать на новом «плане Маршалла» для поддержки стран-членов Евросоюза — по аналогии с массовыми американскими денежными вливаниями в экономику послевоенной Европы», — подчеркивает российский политик.

Но инерция конфронтационного мышления Запада в отношении России остается очень сильной. А «антироссийская составляющая» в общеевропейской политике остается неизменной. Несмотря на то, что та же Италия, да и деловые круги многих других стран ЕС неоднократно призывали к отмене антироссийских рестрикций, Брюссель по-прежнему привержен этой контрпродуктивной линии.

«Получается, война с COVID-19 войной, а санкции все так же — по расписанию. Сможет ли сохранить ли ЕС единство (прежде всего, консенсус) в этом вопросе — поживем, увидим», — написал Слуцкий.

На неизменность антироссийской повестки обращает внимание и политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: Мировая политика вернулась к абсурду после недолгого коллапса от пандемии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мировая политика после недолгого коллапса, вызванного шоком от эпидемии, возвращается. Но при этом приобретает отчетливый сюрреалистический тон.

1. Президент США Трамп вывел США из международного договора по Луне и дал американским компаниями неограниченное право добывать природные ресурсы на Луне. Все и возмущены, и шокированы, не сошел ли он с ума. И пытаются найти какую-то рациональность в таком решении.

2. Тут же Трамп пригрозил, что США сократят взносы в ВОЗ. Притом, что эти взносы мизерные, потому что бюджет ВОЗ маленький. И эпидемия, конечно, показала, что бюджет ВОЗ, наоборот, должен возрастать.

3. Бывшие послы США в Украине обратились с призывом к западным странам воспользоваться тем, что Россия ослабла от эпидемии и падения цен на нефть и предложить ей обменять снятие санкций на отказ от Крыма и поддержки Донбасса. Где они нашли ослабление России, можно только гадать. Начитались, наверное, своих собственных интервью, в которых они говорят о грядущем крахе России в стиле, в котором пропагандисты в СССР говорили о грядущем крахе мирового капитализма.

4. ЕС не отстает в продвижении повестки дня мирового абсурда. Глава правительства Европы, то есть Еврокомиссии, заявила, что ЕК решила оказать помощь странам Африки на 17 млрд евро. Чем вызвала просто шок в Италии и Испании, которые задыхаются в эпидемии и почти не получают поддержки со стороны ЕС, в который они входят много лет.

Это мировая повестка дня абсурда. Нет, повестка Абсурда. Большого Абсурда. На этом фоне Путин и правительство России выглядят просто какими-то титанами разума, спокойствия. Адекватности и ответственности», — подчеркивает политолог.

То, что западные политики ведут себя неадекватно, когда дело касается России считает и российский сенатор Алексей Пушков. Как подтверждение этого тезиса он на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал заявление трех экс-послов США на Украине. Пушков: Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Три экс-посла США на Украине всерьёз допускают, что из-за коронавируса Россия может отказаться от Крыма.

Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое.

Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий», — убежден Пушков.

При этом суровая реальность пандемии коронавируса наглядно показала, что идеи глобалистов оказались несостоятельны и государства вновь осознают важность суверенности и национально ориентированной политики.

К примеру, российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук Евгений Тарло на своей странице в соцсети Facebook предположил, что России по опыту борьбы с эпидемией коронавируса следует вернуться к идее Госплана или иной форме регулирования экономики, сочетающей госпланирование с рыночными методами. Тарло: Пандемия показала, что суверенитет и границы не пережиток прошлого © Facebook, Evgeny Tarlo

«Пандемия показала, что

— суверенитет и государственные границы не иллюзия и не пережиток прошлого;

— без государственной системы здравоохранения невозможно бороться с такими тяжёлыми проблемами как эпидемии тяжёлых болезней;

— без активной роли государства, мобилизационных планов и ресурсов невозможно противостоять таким катаклизмам (а это ещё не все напасти, которые могут возникнуть);

— Китай с чёткой коллективной системой управления в виде КПК, прагматичной национально-ориентированной политикой оказался лучше других подготовлен к чрезвычайной ситуации.

Не пора ли подумать о Госплане, сочетающим госпланирование с рыночными методами? О поощрении отечественного производства, а не импортёров и спекулянтов?», — отмечает политик.

Эту же идею в целом поддерживает и политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов. Российский политолог: Кризис доказал, что альтернативы госкапитализму нет © Facebook Семена Уралова

«В условиях кризиса частный капитал всегда будет стремиться к снижению рисков, в то время как государственный можно принудить к невыгодным тактическим бизнес-решениям, которые дадут отложенный социальный эффект.

В текущем общественно-политическом устройстве никакого другого ответа, кроме как госкапитализм, по большому счету нет», — настаивает он.

Однако не стоит думать, что западные политики только в России видят вызов их глобальному доминированию и «единственно верному» взгляду на будущее мира.

Такой же агрессивной идеологической атаке подвергается и Китай. И можно с уверенностью предположить, что бредовые триллионные иски Дональда Трампа к КНР — это лишь один (хоть и самый вызывающий) из рычагов западного давления на поднебесную.

Об этом в частности пишет российская журналистка Светлана Селиванова, постоянно работающая в Китае. Селиванова: Чем очевиднее победа Китая, тем больше Запад генерирует обвинений в его адрес © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Ничего не изменится. Чем больше захлёбывается Запад в вирусе и чем заметнее становится победа Китая, тем больше немыслимых обвинений летит в его адрес. Бескорыстную помощь называют «пиаром», высокую степень сознательности общества объясняют исключительно «муштрой», открытость информации считают «ложью»:

«Утверждение, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным… это очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжёт и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима», — заходится от злобы американский сенатор-республиканец Бен Сасс из штата Небраски.

Ну, не может, считает он, просто по определению, «авторитарная» система быть продуктивнее «либеральной», а «коммунистический раб» на поверку оказаться на сто голов выше «свободного западного» человека.

Уверена, в большой политике и после эпидемии ничего не изменится, как некоторые полагают. Скорее, только ненависти прибавится», — подытоживает Селиванова.

Общий тон комментариев пользователей соцсетей таков, что хоть человечество и начинает осознавать нежизнеспособность современной модели мироустройства, но решимости политиков пойти на перемены нет вовсе. И прежде всего потому, что существующая в докоронавурусную эпоху неолиберальная конструкция долгие десятилетия позволяла Западу получать львиную долю благ, перекладывая на весь остальной мир издержки глобализма. А поэтому политики США и ЕС искренни в своём противлении любым изменения.