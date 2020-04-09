В апреле 2020 года, во время общенационального карантина, бизнес-деятельность на Украине практически заморозилась. В вынужденную спячку впала сфера услуг и обслуживания, которая, при этом, вынуждена платить налоги. Краеугольный принцип бизнеса «деньги делают деньги» нарушен

Чтобы поддержать бизнес на плаву, украинские депутаты еще 30 марта приняли ряд, по их мнению, спасительных законов для малого и среднего бизнеса. Но этого мало.

Что приняли депутаты

Итак, Верховная Рада утверлиоа:

— Двухмесячные налоговые каникулы (до 31 мая) для физлиц-предпринимателей (ФЛП), а также для юрлиц, работники которых ушли в отпуск.

— Увеличения предельного объема дохода плательщиков единого налога. Для первой группы — с 300 000 грн до 1 млн грн, для второй — с 1,5 млн грн до 5 млн грн (с 4,15 до 13,8 млн руб.), для третьей — с 5 млн грн до 7 млн грн (с 13,8 до 19,4 млн руб.).

— Мораторий на применение штрафных санкций по налогу на прибыль, НДФЛ, единому налогу и ЕСВ на период действия карантина.

— Запрет налоговых проверок бизнеса до 31 июня и отмену штрафов за нарушение сроков подачи финансовой отчетности на период карантина и 90 дней после него.

— Для арендаторов, остановивших работу в период карантина, отменена арендная плата.

— Запрет банкам на повышение ставок кредитования.

Ждали этих законов «единоналожники». Первая группа единого налога — самозанятые лица, без наемных работников.

Зеленский пообещал малому бизнесу быстрые кредиты в карантинных условиях © пресс-служба президента Украины

Третья группа — это ФЛП, у которых количество людей, состоящих в трудовых отношениях с ними, никак не ограничено, а также юридические лица любой организационно-правовой формы, сумма денежных средств которых не превышает 5 млн гривен. При этом вид деятельности, может быть любой. Однако есть ограничения, описанные в Налоговом кодексе.

«Законопроект №3275 предусматривает возможность уменьшения ставок налогов, если таким будет решение местных советов». А так как ЕН платится в местный бюджет, местный бюджет может повлиять на ставку налога. Пока такой информации нет», — разъяснила в своём видео-блоге специалист по бухучету и налоговому законодательству Александра Томашевская.

Также она подметила, что предпринимателям уже нужно будет платить единый соцвзнос (ЕСВ) на себя, если не будет дополнительных изменений. Если же нет средств закрыть этот налог, его можно уплатить позже, так как налоговые каникулы действуют до 31 мая включительно.

Томашевская добавила, что зарплата наемных сотрудников, если они отработали хотя бы частично в марте, облагается всеми налогами в придачу с минимальным ЕСВ в размере 1039,06 грн (2800 руб.) за каждого сотрудника (22% от зарплатного фонда — ред.). Если сотрудник в марте не работал, и дохода не было, и начисления зарплаты не производилось, ЕСВ за сотрудника не доплачивается.

Итак, за несвоевременную уплату налогов, сборов, в том числе налога на прибыль и военного сбора в 1,5% и подачу деклараций штрафы до конца весны не начисляются. Но отмена санкций не касается НДС, заключила эксперт. Налог на добавленную стоимость отменен на лекарства и медсредства на время карантина.

7 предложений

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— Временно отменить уплату ЕСВ и НДФЛ для всех предприятий, которые не сокращают персонал в условиях спада деловой активности и простоя производства. Отмена уплаты налогов и сборов на фонд оплаты труда позволит работодателю сохранить рабочие места и платить сотрудникам заработную плату в период вынужденного отпуска, уверена Глазкова.

По расчетам СУП, в случае отмены ЕСВ и НДФЛ для отдельных видов деятельности, правительство сможет, в том числе финансово поддержать почти два миллиона своих граждан (1,408 млн занятых у юридических лиц и 546 500 физлиц-предпринимателей).

— Освободить отельно-ресторанный бизнес от налога на прибыль. Сейчас этот вид бизнеса не освобожден, а он фактически находятся на грани выживания.

— Упорядочить вопрос своевременного возмещения НДС.

— Отменить налогообложения доходов от банковских депозитов для физических и юридических лиц.

— Мораторий на проверки бизнеса продлить до конца 2020 года, чтобы предприниматели смогли экономически оправиться от кризиса, а не заниматься администрированием.

— Учесть возможность всем работодателям получить частичную помощь от государства для сотрудников, которым во время карантина пришлось уменьшить время и объемы работы.

— Продлить льготный период освобождения от платы за землю и налога на недвижимость. Изначально его планировалось продлить до 30 апреля, но в финальной редакции документа срок — до 31 марта.

Обеляем ваши деньги и больше вас не трогаем

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«На сегодняшний день в бюджете возникла очень большая дыра по уплате таможенных платежей и налоговых платежей, НДС. Это два бюджетообразующих куска, которые бы очень помогли сейчас казне. Таможенные платежи не поступают из-за контрабанды, которая прет в страну со страшной силой даже в карантин. Она и не останавливалась, нарушения как были, так и есть. Это результат проваленной реформы таможни», — отметил собеседник.

Несомненно, бизнесу нужны льготы, чтобы не было социального взрыва. Но как быть с пустым бюджетом? Эксперт считает, что наполнение госказны необходимо тщательнейшим образом контролировать самые большие источники поступления живых денег: импорт (снова же — контрабанда) и возмещение НДС. Налоговик объясняет, что «сейчас НДС возмещают по, так сказать, черным схемам», хотя возмещение государством налога на добавленную стоимость вымывает государственные средства, которых и так нет.

В связи с этим, считает источник, необходимо ввести льготный период администрирования налогов для всего крупного бизнеса. Например, не трогать налоговых уклонистов, которые минимизировали налогообложение своей деятельности, обратившись к «обнальщикам» (конвертационным центрам, которые незаконно переводят безналичные деньги в наличные), а перетащить их из тени в официальное поле, «на белый свет». Проще говоря, помочь им легализировать «черные» деньги. Потому что дыра в бюджете только за первый квартал этого года расширилась до размеров 100 млрд гривен (около 280 млрд рублей).

«К примеру, в сельском хозяйстве очень много полей, где выращивают много культур. Например, фермер убрал пшеницу, продал в порт, а из порта увезли на экспорт за границу. Но весь продукт фермеры продают за наличные деньги, потому что вырастить/произвести сельхозпродукцию официально нереально. А экспортер за ту же наличку покупает поддельные документы на вывоз и за эту услугу платит конвертатору-схемщику 10%. Ставка НДС — 20%, соответственно, бизнесмены 10% экономят. Соответственно, почему бы сейчас не отменить ставку НДС в 20% и не ввести ее в размере 10%? И тогда бы все крупные предприятия платили бы в бюджет живые деньги и не пользовались бы схемами и поддельными документами. Это миллиарды денег», — предложил фискал.

Правда, отметил он, в ближайшее время такие налоговые изменения нереальны. Черный нал — это и есть основной заработок чиновников.