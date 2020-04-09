На фоне разбушевавшегося коронавируса старые наработки западных журналистов перестали интересовать читателей. Мир одержим желанием знать правду. Не только о пандемии, но и об Украине. Эта самая правда оказывается такой же тревожной, как и новости о новой инфекции

Зеленскому следует думать о стране, а не о кураторах с Запада

Издание ExtraPlus (Словакия) опубликовало шокирующе правдивый материал о положении дел на Украине. Автор Франтишек Шкврнда явно не в тренде. Его анализ удивит многих западных экспертов, которые уже много лет отрицают печальную украинскую реальность.

«В феврале исполнилось уже шесть лет с государственного переворота на Украине, — пишет Шкврнда, — за истекшее время уже стало вполне понятно, что Майдан не был никакой «революцией достоинства», и главным двигателем новой власти является безмерное желание править».

Он выделяет три свойства новой власти, «которые в результате заводят политическое, социально-экономическое и нравственное развитие Украины в тупик». Первой опасной тенденцией он считает безмерную жажду мести в адрес России, которая принимает настолько уродливую форму, что откровенно вредит и внешней, и внутренней политике.

Вторая специфика Украины — «это огромные усилия, которые предпринимает новое правительство, чтобы найти союзников на Западе. Еще до Майдана Украина была полем боя за геополитическое влияние между Западом и Россией. У этого соперничества давняя история, которую очень своеобразно интерпретируют, в первую очередь, националисты. После переворота 2014 года эта борьба обострилась».

Шкврнда обращает внимание на «самый большой парадокс» украинской политики. Дело в том, что «влиятельным западным союзникам не нужна Украина как большое, сильное и богатое государство». Это заявление словацкого журналиста просто нож в спину западной пропаганде, которая привыкла так нежно «любить» и заботиться об Украине.

Наконец, третья особенность этой страны — безжалостная борьба за власть между постмайданными элитами.

«За власть борются не только политические партии, но и, прежде всего, олигархи, — пишет автор, — первую скрипку на Майдане играли политические радикальные силы (скрыто связанные с определенными кругами олигархов), но после свержения власти инициативу взяли на себя другие игроки, которые «используют» революцию себе во благо». Западные СМИ: Скоро нам понадобится мужество, а пока можно покрасить скамейку © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Решение Зеленского сменить правительство в разгар кризиса для Запада стало полной неожиданностью — с ним не посоветовались! Хуже того, новый глава Кабмина Денис Шмыгаль считается политиком, не слишком симпатизирующим Западу. Поможет ли это своеволие Украине, автор не уверен.

«Ни президентские, ни парламентские выборы не привели к значительным переменам в политической и социально-экономической ситуации на Украине. Конечно, можно выделить стремление бывшего комика Зеленского изменить обстановку, но правительство, которое он назначил после выборов, получилось неудачным», — пишет Шкврнда.

Проблемам страны нет числа. Самая большая из них — война в Донбассе и роковая невозможность ее закончить: Зеленскому «не хватает сил, чтобы выступить против «лагеря войны» на Украине».

Не лучше дела обстоят в экономике. Автор считает, что главная проблема в том, что Украина думает не столько о собственном благополучии, сколько об удовлетворении западных потребностей. Разрешение на продажу иностранцам величайшего богатства страны — земли — вряд ли обогатит страну.

Выводы, которые делает автор, неутешительны: «Не хотелось бы делать негативный прогноз о том, что Украина плохо закончит (в пиковом случае — распадется и перестанет существовать), но тогда президент Зеленский и силы, которые его поддерживают, должны более внимательно относиться к интересам Украины при решении вороха нынешних проблем. Вероятно, именно этого от него и ожидала значительная часть украинских избирателей».

Сумеет ли Зеленский воспользоваться добрым советом мудрого Шкврнды, непонятно. Но совет и вправду дельный.

Элиты к такому не привыкли

Газета Le Temps (Швейцария) опубликовала новый материал журналиста Стефана Сиоана, специализирующегося по украинской тематике. Сейчас его заинтересовала тема украинских элит, которые внезапно оказались весьма уязвимы для коронавируса. Элиты к такому не привыкли. До сих пор они никогда не считали себя частью собственного народа и не разделяли его бед. И вдруг, о ужас! — границы закрыты, и даже частные самолеты не летают в европейские клиники. Депутаты оказались на тех же больничных койках, что и простые граждане.

Такое в украинском политикуме впервые!

Все началось с Куршевеля, куда депутаты Рады традиционно летают праздновать 8 марта. Кстати, именно там, на террасе у подножия спусков, встречаются российские украинские элиты.

«Интересно, что они делят пространство и время: россияне находятся там с 1 по 10 марта, украинцы — с 7 по 15 марта», — приводит автор слова украинской журналистки Кристины Бердинских: «Эти киевские и московские "сливки общества" прекрасно знают друг друга, они сидят в роскошных ресторанах и празднуют до самого утра». Вполне вероятно, что именно терраса Куршевеля и стала питательной средой для вируса. Во вкусе этой заразе не откажешь — винная карта ресторана на террасе включает в себя 900 наименований. Бедный-бедный Зеленский. Западные СМИ жалеют президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Первой жертвой вируса, презирающего депутатские привилегии, стал нардеп Сергей Шахов. Вернувшись из Куршевеля, он продолжал работать в Раде и перездоровался за руку чуть ли не со всем парламентом. Дальше включился принцип домино: «Была госпитализирована и судья Хозяйственного суда Киева. Заболели сотрудники администрации Харькова и Запорожья, — пишет Сиоан, — одна популярная певица согласилась поделиться информацией, но затем дала задний ход: по словам нескольких источников, ее муж, основатель крупнейшей на Украине сети фитнес-клубов, подхватил коронавирус. Все они побывали в Куршевеле».

После этого украинскую элиту охватила паника. Дело усугубилось тем, что границы были закрыты еще на прошлой неделе, а частным клиникам запретили лечить больных коронавирусом. Нардепы попытались было организовать в государственных больницах вип-зоны для себя, но Зеленский не захотел снова стать посмешищем в глазах народа, и палаты с персональными медсестрами были запрещены.

«Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, что такое — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», — с иронией заявил президент.

Оценить эпидемиологическую опасность на Украине трудно. Эксперты считают, что официальные данные сильно занижены. Их нужно умножать на 200 или 300.

«Больным из Куршевеля повезло, они оказались в числе первых жертв, — говорит Бердинских. — Миллиардеры, политики и судьи наконец-то увидят, в каком упадке находится государственная медицина, ведь раньше им не приходилось лечиться в государственной больнице. На этот раз им не отвертеться».

Еще один Чернобыль

Вот и еще одна статья знакомого нам Стефана Сиоана. Теперь во французской газете Le Figaro. Тема материала драматична: на прошлой неделе в закрытой зоне Чернобыля на Украине было отмечено несколько пожаров.

«Власти сначала сообщили о том, что радиационное излучение за пределами зоны "находится в пределах нормы", — пишет Сиоан, — но в воскресенье Егор Фирсов, и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины, предупредил общественность: "Есть плохие новости, радиоактивность в эпицентре лесного пожара выше нормы". Он опубликовал это сообщение в Facebook с фотографией счетчика Гейгера, показывающего, что радиационный фон превышает нормальные показатели более чем в 16 раз. Были мобилизованы сто пожарных, два самолета и вертолет, а в Киеве чувствовался характерный запах лесных пожаров».

Пожары — это традиционная проблема весны, когда народ массово поджигает высушенную за зиму траву. Горит не только в Чернобыле.

Автор приводит официальные данные: за 24 часа было зарегистрировано 693 возгорания по всей Украине, уничтожившие 984 гектара. В понедельник Фирсов, конечно, успокоил украинцев: «Пожар не оказал влияние на радиационные данные для Киева и его пригородов. Не бойтесь открывать окна во время карантина». Но население, хранящее память о чернобыльской катастрофе и пережившее санитарное оцепление Киева, реагирует на эти новости с огромным беспокойством. Трагедия 1986 года давно стала для пожилых украинцев пожизненной психологической травмой.

«В киевском районе Подол можно увидеть пожилых жителей, идущих в супермаркет или продуктовый магазин с лицами, покрытыми противогазами, сохранившимися со времени ядерной катастрофы, а теперь перезапущенными для защиты от COVID-19», — пишет Сиоан.

Эпидемия стала редким случаем, когда желания властей и простых избирателей совпали. Идею продлить карантин до 24 апреля одобряют 80% украинцев. Но пустые улицы Киева напоминают жителям не только голливудский фильм катастроф, но и реальные события 1986 года.