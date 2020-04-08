По данным на середину дня 8 апреля, число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 1 млн 440 тысяч. Пандемия уже унесла жизни более 83 тысяч заболевших, почти 308 тысяч пациентов смогли побороть болезнь. Таковы данные Университета Джона Хопкинса, который следит за распространением пандемии в режиме реального времени

В США число инфицированных вплотную приблизилось к 400 тысячам, а количество умерших — к 13 тысячам. На втором месте в печальном рейтинге находится Испания. Там коронавирусную инфекцию подхватили более 146 тысяч человек, а свыше 14,5 тысяч скончались.

Самое высокое число летальных исходов в Европе, более 17 тысяч, зарегистрировали в Италии. В этой стране более 135,5 тысяч инфицированных.

По другую сторону Атлантики, в Латинской Америке COVID-19 заразились более 35 тысяч человек, эти цифры в два раза превышают показатели недельной давности. Умерли свыше 1300 пациентов. Тройку лидеров антирейтинга составляют Бразилия (свыше 14 тысяч заболевших), Чили (более 5,1 тысячи) и Эквадор (почти 4 тысячи).

Ситуация в России. На борьбу с коронавирусом бросили технику РВСН

В России коронавирусом к четырем часа дня 8 апреля заболели 8672 человека. За сутки выявили свыше 1170 новых случаев заражения в 56 регионах. Общее количество выздоровевших составляет 580 человек, 63 пациента скончались.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Руководству российских вузов на фоне эпидемии рекомендовали задуматься над целесообразностью дополнительного вступительного экзамена.

«Очевидно, что если это касается творческих вузов — театральных, других вузов искусства и культуры, а также спортивных вузов, для которых такое дополнительное вступительное испытание является фактически главным, то для них, наверное, целесообразно сохранять это вступительное испытание», — считает ректор РУДН академик Владимир Филиппов.

При этом отмена ЕГЭ в период пандемии нецелесообразна.

Для дезинфекции улиц Йошкар-Олы военнослужащие привлекли авторазливочные станции войск радиационной, химической и биологической защиты соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Россия возобновила эвакуацию своих граждан из-за рубежа. В среду, 8 апреля, рейс Аэрофлота со 177 россиянами вылетел из Мале (Мальдивы) в Москву.

Ситуация на Украине. Маски из салфеток

На Украине число людей, инфицированных COVID-19, достигло 1668, количество умерших к 8 апреля составляет 52 человека. Вылечиться удалось 35 пациентам.

Несмотря на заверения властей Украины в том, что в стране не допустят дефицита медицинских масок в период эпидемии коронавируса, сотрудникам депо «Укрзализницы» в Полтавской области раздали самодельные аналоги из бумажных салфеток.

Салфетки скрепили с помощью степлера, а фиксировать их на голове предлагают обычными канцелярскими резинками.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля

Судебная система Украины также ощутила последствия коронавирусного карантина. Из-за запрета на массовые собрания на Украине уже перенесли более пяти тысяч судебных заседаний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент нельзя говорить о смягчении карантина, особенно накануне пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей.

«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко», — сказал Зеленский.

Тем временем министры Украины на заседании 8 апреля решили все ранее назначенные соцвыплаты продлить без пересмотра во время карантина.

Ситуация в мире. Плана Маршалла не будет

Министры финансов стран-членов Евросоюза за время 16-часовой видеоконференции так и не смогли согласовать текст плана по спасению национальных экономик, пострадавших от последствий пандемии COVID-19.

У новорожденного ребенка депутата Верховной Рады Скороход обнаружили коронавирус © Facebook, Анна Скороход

Правительство Литвы решило протянуть руку помощи Испании и Италии и выделить охваченным пандемией коронавируса странам 100 тысяч евро. Премьер-министр Саулюс Сквернялис, ссылаясь на евросолидарность, попросил граждан страны отнестись к этому решению с пониманием.

Президент США Дональд Трамп решил заморозить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по его мнению, «облажалась» во время пандемии.

В ВОЗ намерение хозяина Белого дома раскритиковали, заявив, что сейчас не время для таких решений.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица