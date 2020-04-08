С понедельника, 6 апреля, на Украине стали действовать более жесткие правила карантина. Корреспондент "Украины.ру" прошелся по областному центру Черкасс и своими глазами увидел, как изменилась жизнь города

Паника в связи с эпидемией коронавирусной инфекции начала распространяться по городу только в последние дни, когда власти ужесточили карантин, а в магазины перестали пускать без медицинских масок. Сами маски, впрочем, найти всё так же непросто. И прежде чем зайти в магазин, люди должны обегать десяток аптек в поисках «разрешающей маски».

Парадокс, но на аптеках они тоже увидят надпись «Вход без маски запрещен». Иными словами, без маски купить маску нельзя в принципе, поэтому многие просто повязывают какую-нибудь тряпочку или самодельную маску из салфетки. Городские власти уточняют, что супермаркеты и аптеки не обязаны обеспечивать горожан масками, а те должны «добыть» их самостоятельно. Добыча масок сознательными гражданами превращается в итоге в забег по аптекам города, что лишь усиливает вероятность заражения.

Тем временем запрещенный экспорт продолжается, и на днях областное управление СБУ отрапортовало о задержании крупных партий масок, отправленных «европейским партнерам» в том числе из предоставленной Китаем гуманитарной помощи. Черкасские предприниматели отправляли груз с масками по почте, выставив европейцам цену в 2,5 евро за штуку.

В понедельник был также зафиксирована первая в области смерть в связи с коронавирусной инфекцией — умер гражданин США, паломник-хасид, прилетевший из Умани. Заражена оказалась также вся его семья. В инфекционной больнице Черкасс на данный момент находится 15 жителей города, включая двоих детей, с подтвержденным диагнозом, а по области заболевших — 77. Двое больных, по сообщениям замдепартамента здравоохранения Надежды Гетьман, сбежали из инфекционной больницы. Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки © AFP, Sergei SUPINSKY

Медики города жалуются на то, что они не обеспечены ни средствами защиты, ни медицинской аппаратурой. По информации областной госадминистрации, в наличии имеется лишь 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при потребности минимум 23 штуки. В наличии 75 респираторов при потребности 23 040, то есть лишь 0,33% необходимого количества; 10 защитных костюмов при потребности 770 (1,3%). В инфекционных больницах области есть лишь 1369 изоляционных халатов при необходимости 5520 штук (24% потребности). Только на 6,7% медики обеспечены нитриловыми перчатками и на 0% — необходимыми медицинскими фартуками.

В супермаркетах города социальную дистанцию между покупателями никто не соблюдает, хотя периодически некоторые перепуганные женщины требуют от охранников принять меры для соблюдения всех рекомендованных мер предосторожности. Покупателей можно условно разделить на две категории: пожилые люди и молодые мамы, запасающиеся крупами, хлебом, сахаром и прочими базовыми продуктами, а также группы молодых людей, скупающие пиво, чипсы, водку. В супермаркетах и других общественных местах иногда возникают стихийные конфликты между перепуганными гражданами, ответственно соблюдающими карантин, и теми, кто считает, что перепуганные слишком усердствуют.

Большинство непродовольственных магазинов, в полном согласии с правилами карантина, в городе не работает. Однако продолжает работать супермаркет стройматериалов «Эпицентр» — его владельцы смогли пролоббировать исключение для своего бизнеса. Рынки закрыты, но возле них по специальному разрешению работают весенние ярмарки по продаже саженцев. Продолжается строительство некоторых жилых домов, в микрорайоне «Мытница» коммунальщики производят ямочный ремонт дорожного покрытия.

Общественный транспорт после введения карантина продолжал ходить, но оказалось, что как-то ограничить количество пассажиров невозможно. На остановках начались драки и потасовки за место в троллейбусе, избили некоторых водителей, после чего, от греха подальше, городские власти решили вообще прекратить работу транспорта. Сейчас троллейбусы и маршрутки с красным крестом перевозят только медработников, пожарных и сотрудников правоохранительных органов.

В парках не наблюдается «шашлычников» и пьяных компаний, но помимо парков есть еще масса мест, где можно собраться и выпить. В городе достаточно зелёных зон, которые формально не относятся к публичным местам: пустыри, лесопосадки, поросшее кустами побережье Днепра и Черкасский бор. Оттуда подымаются дымки костров — люди встречают весну. Быт и труд в эпоху карантина: как одесситы выживают в условиях самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Кстати, в городе периодически слышен вой пожарных сирен — только за последние три дня произошло 24 пожара из-за сухой ветреной погоды, «шашлычников» и практики сжигания листьев и сухой травы.

Поскольку тысячи человек лишились работы и не имеют сбережений, в городе резко возросло количество краж и грабежей. В понедельник, 5 апреля, злоумышленники вломились в местное управление Пенсионного фонда и срезали там чугунные батареи отопления, чтобы сдать в нелегальный пункт приема металлолома. Периодически возникают проблемы с мобильной связью, так как участились случаи краж аккумуляторных батарей со станций операторов.

У многих граждан уже закончились деньги, но «милостивым указом» Кабмина на время карантина сделано исключение для работы ломбардов и кредитных союзов. Малообеспеченные граждане, а также обычные воры и грабители, несут в ломбарды телефоны и ноутбуки, фотокамеры и бабушкины золотые кольца, чтобы купить еще на неделю гречки или пива, детского питания или водки. И для многих страх остаться без средств к существованию куда сильнее, чем страх перед инфекцией.