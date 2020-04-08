Если в Австрии анонсируют смягчение ограничительных мер после 12 апреля, то в Германии подождут ещё как минимум неделю, а во Франции ограничения и вовсе ужесточают

В Испании, которая занимает первое место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом, зарегистрировано более 700 новых случаев смерти от него в течение последних 24 часов. Таким образом, после четырёх дней снижения этого показателя количество смертей вновь увеличилось. За последние сутки зафиксировано более 5 тысяч новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились почти 142 тысячи испанцев, общее количество умерших от коронавируса в стране по состоянию на вечер 7 апреля перевалило за 14 тысяч.

Ведущее испанское издание El Pais отмечает, что по вторникам всегда наблюдается искусственный подъем уровня смертности, так как за понедельник накапливаются сообщения, которые не были переданы в выходные дни. При этом в понедельник, 6 апреля, число заражений коронавирусом среди медицинских работников страны достигло 19 400 случаев. Но, по данным Минздрава Испании, около 20% инфицированных медиков уже выздоровели. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

А министр экономики страны Надия Кальвиньо объявила, что правительство Испании работает над тем, чтобы как можно скорее ввести безусловный базовый доход — как часть мер, направленных на противодействие последствиям пандемии коронавируса. Проект координирует министр социальной защиты Хосе Луис Эскрива. Он планирует как можно скорее ввести базовый доход «с основным акцентом на помощь семьям», сказала министр экономики Испании. По её словам, власти будут стремиться сохранить безусловный базовый доход и по окончании эпидемии. Министр экономики надеется, что он останется «постоянным структурным инструментом».

Однако вряд ли введение безусловного базового дохода обезопасит Испанию от любителей лёгкой наживы. Как сообщил 6 апреля представитель полиции провинции Галисия, тут арестован местный житель по обвинению в краже 2 миллионов защитных масок стоимостью в 5 миллионов евро. Его обвиняют в том, что он похитил маски на складе в городе Сантьяго-де-Компостела на северо-западе страны и продал их в Португалию.

В Италии, которая сохраняет вторую позицию в Европе по заболеваемости коронавирусом, продолжает снижаться количество новых заражений Covid-19 и смертей от него. За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 604 больных, это несколько меньше, чем накануне (636 погибших). Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, скончались от заболевания 17 127 человек.

Однако комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии Доменико Аркури заявил во вторник, что «нужно быть осторожными с оптическими иллюзиями и опасными миражами — нам еще далеко до выхода из кризиса». По его словам, пока нет места «бессмысленному оптимизму», несмотря на то, что «после долгих жертвенных недель» новые данные стали «глотком воздуха».

С начала эпидемии в Италии выздоровели уже почти 25 тысяч человек. Тут страна установила позитивный рекорд: 6 апреля было сообщено, что от коронавируса вылечилась 104-летняя итальянка, которая стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь. Раньше от коронавируса выздоровели две 103-летние пациентки — китаянка из города Ухань и жительница Ирана.

Во Франции жертвами COVID-19 стали в общей сложности 10 328 человек, общее число инфицированных превысило 109 тысяч человек (третье место в Европе). Как заявил во вторник, 7 апреля, начальник Главного управления здравоохранения французского Минздрава Жером Саломон в ходе ежедневной пресс-конференции, за последние сутки в стране умерли 1409 человек. В больницах от последствий коронавирусной инфекции скончались 607 человек — это самая высокая суточная смертность (накануне сообщалось о 605 погибших), а ещё 802 человека умерли от коронавируса во французских домах престарелых. По словам Жерома Саломона, такой высокий показатель объясняется тем, что из-за выходных произошла задержка сбора данных — то есть ситуация такая же, как в Испании. Корейба: На фоне коронавируса у поляков появился новый готовый президент — глава Минздрава © из личного архива Якуба Корейбы

В тот же день министр здравоохранения Франции Оливье Веран анонсировал проведение масштабного тестирования на коронавирус в домах престарелых, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в них. С момента начала эпидемии коронавируса от него во Франции скончались 2417 подопечных домов престарелых.

Среди попавших в реанимацию французских больниц пациентов с COVID-19 — 83% страдают от ожирения или лишнего веса. Таковы данные, которые 7 апреля приводит Le Monde, отмечая, что серьезных исследований о факторах рисках для людей, страдающих ожирением, пока нет. Ранее Высший совет общественного здравоохранения Франции называл среди факторов риска смертности от COVID-19 такие факторы, как возраст старше 70 лет, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабет, хронические респираторные заболевания, почечную недостаточность, а также ожирение при индексе массы тела больше 40.

6 апреля мэрия Ниццы решила обязать 340 000 горожан выходить из дома только в масках, об этом объявил мэр города Кристиан Эстрози. Это первый подобный прецедент во Франции. А в столице Франции ещё больше ужесточены ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом: с 8 апреля на открытом воздухе будет запрещено заниматься спортом с 10:00 до 19:00 по местному времени, об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Кроме этого, начиная с полуночи 8 апреля, все въезжающие на территорию Франции должны будут иметь специальный сертификат, объясняющий мотивы передвижения. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 7 апреля, на сайте французского МВД.

При этом, по данным Министерства внутренних дел страны, карантин во Франции имеет и побочный положительный эффект: в марте в стране резко сократилась преступность. По сравнению с февралем на 33% снизилось число драк, на 43% — вооруженных грабежей, на 44% — взломов квартир, на 51% — уличных краж, однако число убийств осталось на прежнем уровне. Правда, в министерстве признали, что причиной сокращения преступлений мог стать не только запрет покидать жилище без уважительной причины, но и то, что в связи с этим стало труднее подать заявление в полицию о совершённом преступлении.

Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 107 тысяч человек (четвёртый показатель в Европе). От последствий болезни в стране скончались более 2 тысяч человек. По регионам больше всего людей заразилось в Баварии, землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. При этом Германия сохранит ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля, об этом 7 апреля заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Александр Рар: в ситуации с коронавирусом многие хотят, чтобы Меркель осталась еще на 4 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Меркель отметила, что федеральное правительство размышляет над тем, как впоследствии будут выглядеть возможные послабления, которые будут вводиться пошагово. Однако она не хотела бы сейчас называть предполагаемую дату, подчеркнула канцлер. Меркель отметила, что будет хуже, если власти введут послабление, а затем снова будут вынуждены отменить их из-за увеличения количества смертей. Поэтому федеральное правительство и правительства земель договорились, что ограничения на передвижение будут действовать до 19 апреля.

Также в Германии с 10 апреля водится обязательная 14-дневная изоляция для всех въезжающих в страну граждан ФРГ, стран ЕС, а также граждан третьих стран с видом на жительство в Германии, если они провели за пределами страны несколько дней. Такое решение в понедельник приняло федеральное правительство. Независимо от наличия симптомов заражения коронавирусом, такие люди должны провести на домашнем карантине две недели. Это требование не распространяется на медицинский персонал, дипломатов, жителей приграничных районов, работающих в соседних странах, а также водителей грузовых автомобилей, занимающихся трансграничными перевозками грузов. Контроль за соблюдением новых требований возложен на федеральные земли.

Ужесточают карантинные меры и в ряде других европейских стран. Так, Финляндия приостанавливает пассажирское паромное сообщение с Германией, Швецией и Эстонией в ночь с 10 на 11 апреля, ограничение будет действовать до 13 мая. Кроме того, после въезда в Финляндию из Швеции или Норвегии люди должны будут оставаться в самоизоляции в течение двух недель. Болгария также закрывает свои границы для иностранцев. Как заявил министр здравоохранения страны Кирилл Ананьев, въезд в Болгарию будет запрещен гражданину любой страны, прибывающему из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. Запрет также распространяется на путешественников из других стран ЕС и стран Шенгенского соглашения «с высоким риском распространения COVID-19», указал министр.

В Великобритании за последние сутки зарегистрировано 786 смертей от последствий коронавируса — это самый высокий показатель с начала распространения эпидемии в стране. Всего в Соединенном Королевстве от COVID-19 умерли 6159 пациентов, коронавирус обнаружен у 55 242 человек (пятое место в Европе). Инфицирован коронавирусом и глава правительства страны Борис Джонсон, который провёл минувшую ночь в отделении реанимации. Сейчас состояние премьера «стабильно», заявил временно заменяющий его на посту премьера министр иностранных дел Доминик Рааб. Джонсону дают кислород, но он не подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. При этом во вторник самоизолировался министр Кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, поскольку один из членов его семьи имеет симптомы коронавируса. В Британии пока не планируют смягчать карантинные меры.

Однако о снятии ряда ограничений — немедленно или после 12 апреля, когда большинство европейцев отпразднует Воскресение Христово, в последние дни сообщили власти сразу нескольких стран континента. Так, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в понедельник о первых ослаблениях карантинных мер, анонсировав «воскрешение» страны после Пасхи. По его словам, с 14 апреля откроются все небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также садовые и хозяйственные магазины. Остальные магазины и торговые центры, а также парикмахерские, планируют открыть с 1 мая. Гостиницы и рестораны планируют начать открывать постепенно, не раньше середины мая — впрочем, окончательное решение об этом будет принято в конце апреля. Школы в Австрии не будут работать до середины мая, а массовые мероприятия не будут проходить до конца июня. При этом требование носить маски и респираторы теперь будет распространяться не только на магазины и аптеки, но и на общественный транспорт. Ныне в Австрии более 12 тысяч инфицированных коронавирусом, 243 человека умерли от него. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Правительство Чехии также решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. «Правительство решило, что со вторника будут разрешены занятия спортом и открытые спортивные площадки. Это не коллективные виды спорта, а индивидуальные», — заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, добавив, что занятия в закрытых спортивных залах запрещены. Также решено с четверга открыть магазины строительных материалов, техники, продажи товаров для различных хобби и сервисы ремонта велосипедов — но все должны придерживаться строгих гигиенических правил.

В то же время сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого — главным образом выход в магазин, на работу или оказание помощи родственникам. Также необходимо носить маску в общественных местах и не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи. Несмотря на ослабление карантинных мер, режим чрезвычайного положения на территории Чехии, введенный в связи с пандемией коронавируса, будет действовать до конца апреля. Соответствующее решение приняли депутаты чешского парламента во вторник, 7 апреля. При этом парламентарии не поддержали предложение правительства продлить ЧП до 11 мая, посчитав, что оно недостаточно обоснованное. По состоянию на вечер четверга в Чехии почти 5 тысяч зараженных коронавирусом, 88 человек умерли от этой болезни.

А вот правительство соседней Словакии объявило о том, что на ближайшие шесть дней людям разрешат выходить из дома только с определёнными целями. Ограничения на передвижение будут действовать и на Пасху — с 8 по 13 апреля. «Цель этих мер — избежать лишних путешествий, встреч людей и, таким образом, избежать заражения наших родных и друзей», — сказал премьер-министр Игорь Матович. Премьер обдумывал полный запрет на передвижение во время Пасхи. Также рассматривался вариант полностью закрыть столицу Братиславу. Однако эти меры пока не внедряются. При этом на прошлой неделе правительство Словакии разрешило открыть некоторые магазины, которые были закрыты в течение предыдущих двух недель. Ныне в стране 581 инфицированный коронавирусом, умерло от него всего два человека.

А вот премьер-министр Дании Метте Фредериксен 7 апреля объявила, что правительство начнет ослаблять жесткие карантинные ограничения после Пасхи, то есть со следующей недели: будут открыты детские сады и школы для учеников 0-5 классов. По словам Фредериксен, ученики 6-10 классов смогут вернуться в школу не раньше 10 мая, как и ученики старших классов средней школы. В результате все выпускные экзамены для учащихся будут отменены. При этом церкви, библиотеки и клубы для занятий спортом и других мероприятий также будут закрыты как минимум до 10 мая, как и торговые центры. Запрет на проведение собраний более 10 человек, который первоначально действовал до 14 апреля, также продлен до 10 мая. В Дании по состоянию на вечер вторника подтверждено более 5 тысяч случаев коронавируса, умерли от него 203 человека.

Норвегия, которая одной из первых в Европе начала вводить ограничения для сдерживания коронавируса, также шаг за шагом будет смягчать карантин, об этом во вторник объявила премьер-министр страны Эрна Солберг. Детские сады начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы — с 27 апреля. С этого дня средние и высшие учебные учреждения также будут открыты для студентов, находящихся на завершающем этапе обучения, и для тех проектов, которые полностью зависят от оборудования в учебных заведениях. Норвежцы смогут ходить в горы на ночлег в свои домики с 20 апреля, а с 27 апреля могут снова открыться бизнесы, предусматривающие контакт между клиентами и работниками (например, парикмахерские или салоны красоты), если они будут соответствовать требованиям мер инфекционного контроля. Ныне в Норвегии почти 6 тысяч инфицированных коронавирусом, 89 человек умерли от него.

В Швеции, которая изначально отказалась от жёстких карантинных мер, общее число умерших от коронавируса увеличилось до 591. За последние 24 часа в этой скандинавской стране подтвердили 114 летальных случаев, связанных с COVID-19. При этом главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл пояснил, что текущий рост смертности не равен числу умерших за последние сутки, поскольку существует задержка в подаче отчетности региональными органами здравоохранения. «У нас в среднем около 40 случаев смерти в сутки», — заявил он на ежедневном брифинге 7 апреля. В настоящее время в Швеции зафиксировали 7 693 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, что на 487 больше, чем днем ранее.

В Бельгии и Нидерландах ситуация со смертностью значительно хуже, чем в Скандинавии: число умерших от коронавируса превысило 2 тысячи человек в каждой из этих стран. Так, за последние сутки в больницах Бельгии от коронавируса умерли 162 человека, еще 241 смерть зарегистрировали в домах престарелых. Общее количество умерших от новой инфекции в Бельгии возросло до 2035, а число заражений с момента начала вспышки составляет 22 194. В Нидерландах же за последние 24 часа зарегистрировали 234 новые смерти от коронавируса, общее количество умерших составляет больше 2100 человек. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах достигло 19 580. Эти две страны пока не объявляют о каких-либо изменениях в карантинной политике.

А вот власти Польши, несмотря на объявленный в стране режим эпидемической угрозы и связанные с ним ограничения, делают всё возможное и невозможное для проведения в таких условиях президентских выборов, первый тур которых назначен на 10 мая. Поздно вечером в понедельник, 6 апреля, со второй попытки и большинством в один голос Сейм Польши принял законопроект, согласно которому выбрать главу государства можно только по почте. После этого вице-премьер и министр образования Польши Ярослав Говин заявил, что уходит в отставку. Ранее этот политик предложил перенести выборы на два года, увеличив срок полномочий действующего президента Анджея Дуды. Но против такого варианта выступает лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной «Гражданской платформы» Малгожата Кидава-Блоньская уже назвала это голосование «государственным переворотом».

Процедура «почтового голосования» изложена в объемном положении, суть которого в следующем. Имеющие право голоса граждане Польши должны получить так называемые избирательные пакеты, за доставку которых будет отвечать государственная «Польская почта». Если срок выборов не изменится, то посылка должна прийти каждому в период с 3 по 9 мая. В пакете должен быть бюллетень, конверт для него, инструкция по голосованию, заявление о личном и тайном голосовании и конверт обратной связи. После голосования надлежащим образом упакованный обратный конверт избиратель должен отнести к специально подготовленному почтовому ящику на территории избирательного округа. Почта должна доставить обратные конверты в избирательные комиссии, которые лишь после этого начнут подсчёт голосов.

Законопроект теперь поступил в Сенат, в котором большинство в один голос имеет уже оппозиция. Верхняя палата парламента может обсуждать документ в течение месяца, и оппозиционные сенаторы наверняка не будут торопиться. Если парламентарии протянут максимум положенного им срока, то закон может вступить в силу не ранее 7 мая, то есть за три дня до президентских выборов. Тогда «Польская почта» может не успеть разослать всем избирателям пакеты, содержащие бюллетени.

Как пишет занимающийся анализом европейской политики сайт Politico, организация дистанционного голосования более чем 30 миллионов польских избирателей за столь короткий срок выглядит невыполнимой задачей. Тем не менее, аналитики издания уверены, что правящая партия Польши не откажется от организации выборов, поскольку голосование после окончания пандемии для действующего президента Анджея Дуды может быть более опасным, чем сейчас.