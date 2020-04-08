Западные издания успели пообщаться с лидерами некоторых стран, а также с ведущими экономическими экспертами мира. Выводы не утешительные. Специалисты советуют готовиться к худшему. Последствия кризиса будут ощущаться на протяжении нескольких поколений

Во славу удаленной работы

Король Швеции Карл ХУ1 Густав считает, что отныне нам придется жить по-новому. С такого тезиса начинается статья в шведской газете Dagens Nyheter, которой удалось поговорить с королем по видео-связи.

Королю Швеции скоро исполнится 74 года, он находится в группе особого риска. Теперь он работает удаленно из замка Стенхаммар в Сёрмланде и совсем не понимает ровесников, которые возмущаются рекомендациями властей. «Проведите время дома с пользой. Разных занятий хоть отбавляй», — сказал король, —…ведь можно воспользоваться случаем и переделать кучу вещей, на которые не хватало времени раньше. Посидеть и почитать книжку. Хорошенько прибраться. Перекрасить дом». Сам король Карл ХУ1 Густав читает книги и занялся реставрацией старой литой кушетки. Ее давно надо было покрасить.

Король Карл ХУ1 Густав состоит на должности главы Швеции вот уже 47 лет, но ни разу не сталкивался ни с чем подобным. «Это глобальная трагедия, невиданная драма. Подвижная мишень. Ситуация постоянно меняется. Мы не знаем, чем это кончится», — говорит он. Еще в феврале после встречи экспертами шведские власти решили пойти своим путем и не объявлять массового карантина. Ситуация настолько неожиданная и новая для страны, что сам Карл ХУ1 Густав не может утверждать, что это решение было правильным. «Посмотрим, что из этого выйдет, — говорит он, — Но мы надеемся, что власти и специалисты с их знаниями и опытом помогут нам найти наилучшие решения».

Мысль о карантине не вызывает большого энтузиазма у шведов. Тем не менее, начиная с середины марта, правила социального дистанцирования все же ввели. Вся королевская семья соблюдает их очень строго, не только, потому что королевская чета в зоне риска, но и потому, что они должны стать примером населению. Западные СМИ: Украина в огне коронавируса и кибервойны © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Несколько королевских особ в Европе уже заразились коронавирусом, например, князь Монако Альберт II и британский принц Чарльз, — отмечается в газете, — Но члены шведской королевской семьи в последнее время не ездили в зоны риска, поэтому на карантин им уходить не обязательно — нужно лишь соблюдать обычную социальную дистанцию».

Больше всего король Швеции опасается за экономические последствия эпидемии. «Нам придется пустить в ход большую часть нашей экономической подушки безопасности. И это касается не только Швеции: мы видим, какие гигантские пакеты помощи раздают сейчас все страны мира. Как ни странно, так или иначе мир выживает всегда.», — объясняет король. Он призывает своих соотечественников к мужеству и терпению и уверен, что мир сможет преодолеть пандемию. Главное, не впадать в панику и смотреть в будущее. Сам король полагает, что главные изменения в мире после эпидемии коснуться возможностей удаленной работы. «Было бы здорово, если бы все работали удаленно хотя бы раз в неделю, — размышляет король, — Не ездили на машине, а думали об экологии. Может быть, все это принесет нам пользу в будущем. Мы будем жить лучше».

Медленно и нелегко

Другая шведская газета, Svenska Dagbladet, поговорила с бывшим главным экономистом МВФ Оливье Бланшаром. Речь, конечно, шла о том, что ждет мир, когда он оправится от пандемии. Надо сказать, что если кого и надо спрашивать об том, то именно Бланшара. Он возглавил МВФ в сентябре 2008 года и был именно тем человеком, который принимал непростые решения для выхода мировой экономики из кризиса.

Что касается последствия нынешней пандемии, то Бланшар не обольщается и никому не советует питать иллюзии. «Поэтому, — пишет корреспондент газеты Тересе Ларссон, — Бланшар не верит в V-образную кривую и быструю реабилитацию, о которых многие говорят. Например, министр финансов Швеции Магдалена Андерссон в конце марта предсказала, что восстановление будет «мощным и быстрым», и что ВВП Швеции, который упадет в 2020 на 4%, в 2021 году поднимется уже на 3,5%». Так, уверен экономист, не случится. Экономики ведущих стран мира, по его расчетам за 2020 год сократятся на 5-15%. Например, французское статистическое бюро на днях опубликовало расчеты, которые свидетельствуют, что в марте французская экономика сократилась на 35%.

«Я думаю,- говорит экономист, — этот кризис следует разделить на два этапа. В первый нужно постараться уменьшить количество зараженных и дать системам здравоохранения все, что требуется. Это дорого, но необходимо. На втором этапе нужно продолжать сдерживать заболеваемость коронавирусом, и лишь тогда мы сможем сделать первый шаг обратно к нормальному состоянию, — говорит Оливье Бланшар, но тут же поправляется: — К какому-то его подобию». Второй этап кризиса, на его взгляд, начнется не раньше лета. Однако и это не станет концом эпидемии. Нельзя отменять все меры предосторожности сразу. Вполне вероятен второй всплеск болезни с новыми жертвами. Тогда все ограничения придется вернуть. Будни катастрофы. Западные СМИ об эпидемии коронавируса © REUTERS, Denis Balibouse

Да, вроде бы мы имеем пример Китая, в котором как будто начался взрывной рост экономики, но сам Бланшар сильно сомневается в этом факте. По его мнению, мы «не сможем просто перевернуть страницу, и все сразу будет как прежде». Его опыт преодоления кризиса-2008 говорит следующее: «…было ошибкой слишком рано вводить меры жесткой экономии. Все боялись, что государственные долги разрастутся, и считали необходимым удерживать их на низком уровне. В результате восстановление в большей части Европы проходило медленнее». Бланшар считает, что странам следует готовиться к огромным займам и высоким долгам. Многие страны окажутся в ситуации, когда госдолг превышает 100% ВВП. И это нормально. Выход из кризиса будет медленным и нелегким. Вполне вероятно, что он будет длиться на протяжении жизни нескольких поколений.

К началу мая станет полегче

Сооснователь «Майкрософт» Билл Гейтс дал большое интервью по каналу SNBC(США), назвав пандемию коронавируса «кошмарным сценарием». Впрочем, в отличие от Трампа, Гейтс уверен, что смертность будет ниже прогнозируемых 100 000 или даже 240 000 человек. По его наблюдениям, если граждане будут тщательно соблюдать карантин, ситуация может выправиться уже к концу этого месяца. Между тем, положение в США крайне серьезное. По состоянию на воскресенье в США было зарегистрировано по меньшей мере 312 245 подтвержденных случаев заболевания, в том числе свыше 8 500 смертельных исходов. По всему миру зарегистрировано более 1,2 миллиона заболевших и минимум 65 711 смертей.

Еще в 2015 году Гейтс предупреждал, что в современной реальности опасаться следует не войн, а болезней. Однако, по его подсчетам, было предпринято только 5% мер, необходимых для предотвращения подобной угрозы. «Трудно вкладывать во что-то деньги, когда точно не знаешь, произойдет оно или нет», — сказал он. — «Я уверен, что после такого огромного удара, деньги будут вложены».

К слову, Фонд Билла и Мелинды Гейтсов уже объявил, что потратит на глобальный отклик на COVID-19 до 100 миллионов долларов.

Бороться с вирусом демократически не получится

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью Генри Киссинджера, посвященную пандемии. Страны, полагает бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности в администрациях Никсона и Форда, уверены в том, «что их институты могут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность. Когда закончится пандемия COVID-19, институты многих стран будут восприниматься как потерпевшие неудачу. Является ли это суждение объективно справедливым, не имеет значения. Реальность такова, что после коронавируса мир никогда не будет прежним (…)".

Так же как и Бланшар, Киссинджер предлагает готовиться к худшему. Сейчас власть США проходит, возможно, самый серьезный тест в глазах собственных граждан. Меры, принимаемые Белым домом, должны убедить американцев, что страна способна управлять сама собой. Однако ситуация такова, что ни одна страна не сможет справиться с пандемией самостоятельно. Необходимо выработать общее видение и программу выхода из кризиса. Если мир не сможет объединиться, нас ждет худший сценарий по каждой проблеме, считает Киссинджер.

По его мнению, Штатам необходимо предпринять усилия в трех областях: "во-первых, "укрепить глобальную устойчивость к инфекционным заболеваниям (…). Во-вторых, стремиться залечить раны мировой экономики. (…) Сокращение, вызванное коронавирусом, по своей скорости и глобальному масштабу не похоже ни на что, когда-либо происходившее в истории. А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономическую боль… В-третьих, защитить принципы либерального мирового порядка. (…) Демократии мира должны защищать и поддерживать свои ценности Просвещения. Глобальное отступление от баланса власти с легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне». Однако, здраво рассуждает Киссинджер, решать вопрос легитимности и одновременно бороться с эпидемией не получится: «Сдержанность необходима со всех сторон — как во внутренней политике, так и в международной дипломатии. Должны быть установлены приоритеты".