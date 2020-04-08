На четверг, 9 апреля, запланирована специальная встреча для обсуждения сокращения добычи между странами группы ОПЕК и другими крупными производителями нефти. На ней будет решаться вопрос о возможном сокращении добычи и прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией

Изначально встреча планировалась на 6 апреля, но её перенесли на три дня позднее.

Источники агентства Bloomberg отмечали, что решение о переносе было принято потому, что государствам нужно больше времени, чтобы подготовиться к переговорам, поскольку Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о том, что хотят, чтобы другие страны присоединились к сокращению добычи, если будет достигнуто подобное соглашение.

Следствием падения спроса на нефть в условиях развивающейся пандемии COVID-19 стал резкий обвал нефтяных цен. Кризис усугубляется прекращением действия соглашения ОПЕК и ряда крупных производителей нефти, которое в течение более чем 3 лет ограничивало добычу нефти.

Сегодня в состав организации стран-экспортеров нефти входят 13 стран. Основательницей ОПЕК считается Венесуэла, хотя эта страна не является лидером по добыче нефти. Пальма первенства по объемам принадлежит Саудовской Аравии, за ней следуют Иран и Ирак.

Дробницкий объяснил, почему саудиты начали «нефтяную войну» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

ОПЕК минус

31 марта 2020 года истёк срок действия глобального пакта о сокращении добычи нефти, который был заключен в 2016 году между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, среди которых крупнейшие — Россия, Мексика, Оман и Азербайджан.

Это удерживало маркерный сорт нефти Brent на уровне около $60 за баррель, что можно считать равновесным уровнем на текущий момент времени.

6 марта Россия и Саудовская Аравия — фактические лидеры ОПЕК+ — не договорились о продлении действия соглашения. Саудовская Аравия продавила через ОПЕК предложение о продлении соглашения ОПЕК+ на весь 2020 г. с дополнительным сокращением на 1,5 млн барр./сутки плюс к действовавшему тогда сокращению на 1,7 млн барр./сутки по сравнению с октябрем 2018 г.

Россия предлагала продлить соглашение до конца 2020 г. на текущих условиях, без дополнительных ограничений. Надавив на ОПЕК, саудиты поставили Россию перед выбором: либо принимать условия Саудовской Аравии, либо отказываться от соглашения ОПЕК.

Россия выступила против дополнительного сокращения добычи по нескольким причинам.

Во-первых, дальнейшее снижение производства вынудило бы останавливать добычу на уже действующих месторождениях.

Во-вторых, искусственное сокращение добычи не приносило свои плоды из-за наращивания производства нефти в странах, не участвующих в сделке. В первую очередь в США, Канаде, Бразилии и Аргентине. Они нивелировали действия стран ОПЕК+ и увеличивали свою долю на рынке.

В-третьих, сокращение добычи оказывало негативное влияние на темпы экономического роста России.

Доживем до понедельника. Что происходит с ценами на нефть и каковы позиции США и России © REUTERS, Todd Korol/File Photo

1 марта снижение цен на нефть обсудил с нефтяниками президент России Владимир Путин. Он отметил важность механизма ОПЕК+, но подчеркнул, что для российского бюджета и экономики текущий уровень цен на нефть приемлем.

Саудовская Аравия после развала сделки планирует увеличить добычу нефти для ценового давления на других участников ОПЕК+. Королевство объявило о планах по наращиванию добычи до рекордных 12,3 млн барр./сутки и существенных скидках на нефть для покупателей. КСА резко увеличило экспорт нефти, до отметки выше 12 млн барр./сутки.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн барр. нефти, однако некоторые зафрахтованные суда покидают порты, не имея места назначения в связи с перенасыщенностью рынка.

В пользу США

Сланцевая добыча нефти в США больше всего мешала странам ОПЕК+ стабилизировать спрос и предложение на нефтяном рынке. Рост цен на «чёрное золото», обеспечиваемый сокращением производства странами ОПЕК+, стимулировал сланцевую добычу в Америке.

Пока страны ОПЕК+ сокращали добычу нефти, американцы за три года увеличили добычу почти на 3 млн барр./сутки. Несмотря на значительное снижение себестоимости сланцевой нефти в последние годы, цены в диапазоне $30-45 за баррель марки Brent обеспечивают добычу на грани рентабельности и только на части месторождений.

Дробницкий: США готовы вступить в переговоры по нефти с Россией и Саудовской Аравией, но есть нюанс © Facebook, Дмитрий Дробницкий Дональд Трамп заявлял, что Россия и Саудовская Аравия могут договориться о сокращении объемов добычи нефти на 10 или даже 15 млн барр./сутки. При этом участие США в возможном ограничении добычи пока не обсуждалось. Таким образом, опасения по поводу того, что США не будут принимать участие в сокращении добычи нефти, вновь косвенно подтверждаются.

5 апреля Трамп пригрозил ОПЕК пошлинами на импортируемую нефть для защиты американской нефтяной промышленности.

Это ставит под вопрос всю возможную сделку, поскольку и Россия, и Саудовская Аравия не раз говорили, что готовы снизить добычу, но при участии всех основных поставщиков нефти, в том числе и США. И если Америка не войдет в планируемое соглашение, то по сути оно теряет смысл, поскольку сокращенные объемы на рынке тут же восполнят поставщики американской сланцевой нефти, которые при повышении цен на нефть станут рентабельными.

По данным различных источников, запланированная встреча ОПЕК+ перенесена, «чтобы дать больше времени и привлечь всех производителей, включая ОПЕК + и других». Эр-Рияд хочет избежать повторения итогов мартовской встречи, на которой переговоры по нефти провалились из-за отказа России сократить добычу.

В воскресенье министр нефти Ирака заявил, что новая сделка нуждается в поддержке со стороны ключевых производителей за пределами альянса ОПЕК +, таких как США, Канада и Норвегия.

Президент США не взял на себя обязательств, чтобы убедить американские компании сократить объемы производства. И даже заявил, что готов при необходимости ввести пошлины на нефть из Саудовской Аравии и России. США не являются частью ОПЕК +, и идея сокращения добычи там долгое время считалась невозможной, в основном из-за антимонопольного законодательства.

При этом Канада заявила, что готова поддержать любую достигнутую ОПЕК договоренность. Крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе — Норвегия — также заявила, что рассмотрит возможность сокращения добычи нефти, если на это согласятся страны ОПЕК.

В Кремле заявляют, что Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти и не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+.

Придётся договариваться

Несмотря на то что многие эксперты высказывают пессимистические ожидания накануне очередного раунда переговоров в рамках ОПЕК+, все же вероятность новой сделки не является нулевой вследствие заинтересованности всех ключевых сторон.

Накануне президент США Трамп все же надавил на Мохаммеда бен Салмана, и Саудовская Аравия заявила о готовности вернуться к переговорам о сделке ОПЕК+. Кроме того, США заявили о готовности снять санкции с «Роснефти» при условии её ухода из Венесуэлы.

Олег Царев рассказал, как Коломойский добывает нефть в России © Владимир Трефилов

«В то же время на примере компании Whiting Petroleum мы видим, что у американских сланцевиков возникли более чем серьезные затруднения, ведущие в недалёком будущем к банкротству ряда их них. Пока упомянутая компания имеет серьезные запасы ликвидности и не планирует прерывать операционную деятельность. Сама процедура банкротства запущена, скорее, для реструктуризации задолженности в $2,2 млрд. Но это типичная ситуация для американских сланцевиков.

Естественно, можно рассчитывать, что президент Трамп будет стараться сильнее лоббировать интересы своих нефтяников и давить на саудитов, чтобы они перестали демпинговать, заливая рынок нефтью. Сегодняшнюю реальность мирового нефтерынка можно описать простыми уравнениями закона спроса и предложения: спрос рухнул практически на четверть как из-за развала соглашения ОПЭК+, так и введенных повсеместно карантинных мер из-за коронавируса.

Временным лагом при росте предложения нефти служила возможность заливать невостребованные дополнительные объемы в резервы, но объем нефтехранилищ, а также мощности международного танкерного флота, как известно, конечная величина. Соответственно, на горизонте в пару месяцев цена на нефть грозила уйти к отрицательным значениям в глобальном масштабе, как это уже произошло в Канаде, да и в РФ, где Urals пробивала абсолютное ценовое дно», — рассказал в комментарии Украина.ру экономический аналитик Александр Рябоконь.

Он отметил, что физическое «затаривание» нефтью в глобальном масштабе приведёт все стороны к резкому снижению ее добычи в форме консервации скважин. Потом, может быть, придется и расконсервировать, но и то и другое — это крайне дорогие удовольствия.

«Соответственно, вряд ли стоит сомневаться, что вероятные последствия ценовой войны прекрасно осознают и в России, и в США, и в КСА. И Трамп, и Путин заявили, что для стабилизации ситуации на рынке нужно снизить мировую добычу на 10 млн баррелей.

Но при этом ни одна из сторон пока даже не намекает, что готова принять на себя часть из этих ограничений. Именно поэтому реальные перспективы договориться о чем-либо не просматриваются. Чтобы успокоить собственное нефтяное лобби, президент Трамп недавно заявил, что позволит поставки в стратегический резерв правительства, однако проблема в том, что емкости резерва уже заполнены свыше 80%.

В этом смысле у России, Саудовской Аравии и других игроков есть более емкие резервы. Впрочем, само по себе накопление резервов, конечно, отсрочит время остановки насосов на скважинах, но точно не решит проблему. На рынке нефти США, безусловно, могут ввести импортные пошлины на нефть, чтобы поддержать внутренних производителей, но это также очень недолговечный по эффективности метод, тем более что планируются очередные траты из бюджета в условиях мирового кризиса и неопределенности с ситуацией по карантину.

Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на нефть, если ее цена не изменится © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

В свою очередь аналитик Александр Мордкович обращает внимание, что хотя Трамп и грозится пошлинами, их введение приведет к тому, что американский производитель будет платить дороже остальных, и бензин для американского водителя уже не будет самым дешёвым после туркмен.

«Можно национализировать сланцевиков и напрямую дотировать из бюджета разницу между себестоимостью и ценой на рынке. Более удачный вариант, учитывая программу количественного смягчения. Напечатать бумагу ФРС может. Но, если не договорится, печатать придётся годами.

По оценкам экспертов, РФ продержится лет пять при нефти выше 25 (прямо сейчас выше 30), саудиты тоже пару лет могут. Вряд ли РФ и КСА зайдут на второй круг односторонней поддержки добычи полезных ископаемых в США.

Значит, договариваться по сокращению добычи на фоне восстановления экономики придётся всем участникам. А это не очень просто», — полагает Мордкович.