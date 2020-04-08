Вынужденный карантин, погрузивший веселую южно-русскую Одессу в тишину и уныние, заставляет большинство одесситов сменить привычный жизненный уклад. Издание Украина.ру решило выяснить, как одесские риелторы, таксисты и официанты переживают самоизоляцию, безработицу и адаптируются к новой жизни

Яркое апрельское солнце залило холодным светом полупустые одесские улицы. Город, который еще месяц назад был полон суеты, смеха, детского гомона и живой южно-русской речи, опустел. Одесса с ее непривычно тихими улицами стала идеальной декорацией для съемок фильмов о далеких временах румынской оккупации. Но, несмотря на опустевшие парки, люди, запертые в квартирах, продолжают жить, работать и умудряются даже отдыхать.

Уютная кухня, экономящая шаги

Год назад Ирина после десяти лет работы в сфере обслуживания решила сменить профессию.

Говорит Ирина: «Так уж совпало, что я решила пойти на курсы риелторов. Не знаю, стоит ли мне жалеть об этом, ведь официанты сейчас поголовно остались без работы, а на начало моего нового трудового пути выпала эпидемия. Время рассудит. Проработала я не больше года, и до конца марта все было хорошо. Наше агенство занималось первичной недвижимостью, основным клиентом была строительная компания «Будова». От каждой сделки по продаже квартиры я имела минимум $500. Таких сделок было по три-четыре в месяц, что весьма неплохо даже для риелтора с опытом. После объявления карантина на рынке недвижимости началась паника, люди перестали вкладываться в строительство. А в двух офисах агентств недвижимости полиция уже составила административные протоколы за нахождение в помещении более десяти человек. Сейчас работы почти нет. Редко когда удается заключить сделку или подписать договор аванса. Это делается в офисе, но основное время работаю дома. Я с подругой снимаю двухкомнатную квартиру. Если раньше мы пересекались дома только вечерами, то с закрытием офисов мы оказались обречены на одиночество вдвоем. До ужесточения карантина я каждое утро бегала несколько километров по Парку Победы, но с понедельника началась новая жизнь. Теперь я сижу дома, изредка прогуливаюсь по улице. Маленькая квартира с миниатюрной кухней, которая экономит шаги, не позволяет заниматься спортом. Из доступных развлечений есть только фильмы и книги. Впрочем, я рада возможности перечитать школьный курс русской литературы. Начала с Достоевского, с удовольствием перечитываю его роман «Идиот». Экономический шторм поглощает Украину. Главные темы соцсетей 7 апреля © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Спасительный режим

Психолог из Одессы Ольга Федоренко так прокомментировала поведение Ирины: «В условиях замкнутого пространства не стоит тратить время на гаджеты и компьютерные игры, погружение в виртуальный мир может привести к депрессии. Спасением является сохранение привычек нормальной жизни на время изоляции. Я называю это «атрибуты привычного распорядка». В первую очередь изолированный человек должен организовать свой день. Установить нормальное время пробуждения, соблюдать обычные правила гигиены, не ходить по дому в одежде для сна, но одеваться как на выход. Обязательно составляйте план на день, выделяя время на работу и отдых. Если в силу обстоятельств вам нечем заняться, лучшим выходом будет чтение книг, но опять же выделяйте для этого время. Я не рекомендую заниматься онлайн-образованием в этот период. В условиях, когда нет возможности применить на практике полученные знания, человек быстро устает от безостановочного поглощения информации, отчего возникает чувство нереализованности, апатия и, как следствие, депрессия. Кстати, именно эта практика структурирования времени и внутреннего режима применяется в армии и на флоте. Причем очень успешно».

Деньги, голод и алкоголь

Говорит Ирина: «Квартиру мы снимаем на двоих, что намного легче. Моих финансов хватит до начала августа, дальше я не знаю, что делать. Сейчас для меня деньги важны, как воздух. Если не возобновится работа, я съеду к родителям. Недавно хозяйка квартиры намекала, что собирается повысить арендную плату на лето, но я думаю, что она откажется от этих планов. Если мы съедем, новых жильцов она не найдет. Я живу в режиме строгой экономии. Занимаюсь очистительным голоданием. После такой процедуры обновляется иммунитет и снижается потребность в еде. Но беспокоят не только финансы. Моя подруга каждый день разбавляет одиночество алкоголем, сидя у телевизора или ноутбука. Она начинает пить после обеда, а спать ложится далеко за полночь. Я намекала, что пить в таких условиях не стоит, но она живет своей жизнью.

Комментарии психолога Ольги Федоренко: «Можно только поприветствовать усилия Ирины, хотя очистительное голодание имеет спорную практику и должно проводиться под надзором специалиста, но мотивы этого поступка говорят о внутренней самодисциплине человека. Я бы советовала все же правильно питаться, установив четкий график приема пищи. Надо сократить суточную калорийность, снизив ее на одну пятую от ваших обычных потребностей. Так вы не только избежите ожирения, но и избавитесь от ненужной в условиях ограничения движений энергии.

Но самой большой опасностью во время изоляции является алкоголь. «Этанольная петля» — бич современного общества. В обычных условиях употребление алкоголя вечером после работы способно создать иллюзию благополучия, но повторение этого изо дня в день приводит к психологической зависимости, а потом к алкоголизму. В условиях изоляции алкоголь становится настоящей ловушкой для человека. Часто в такой ситуации график приема алкоголя смещается с вечера в сторону обеда, а потом и утра. Судя по словам Ирины, у ее подруги наблюдаются все признаки перехода от первой стадии алкоголизма ко второй. В этом случае дистанцирование является худшим решением. Вторая стадия алкоголизма ведет к социальной дезадоптации, что означает неизбежные скандалы и ссоры. Если Ирина не примет участия в жизни своей соседки, то их ждет неизбежный конфликт. Если вы заметили, что человек, с которым вы живете, во время карантина начал пить каждый день, с ним необходимо обсудить его поведение и вежливо, не вызывая у него чувства отторжения, попытаться объяснить ложность его модели поведения и ее последствия. Да, алкоголь является атрибутом праздника, и полностью от него отказываться не стоит. Лучше применять его во время так называемых разгрузочных дней, которые я советую организовывать раз в неделю».

Такси в зоне риска

В любом городе есть категория людей, работа которых не может быть выполнена удаленно. Игорь, водитель такси с пятилетним стажем, несмотря на риск заразиться, продолжает работать в такси.

Говорит Игорь: «До того как оказаться в такси, я работал в банке начальником отделения, но банкротство заставило стать таксистом. После введения ограничений по количеству пассажиров на общественном транспорте мне казалось, что у нас вырастет число заказов. В первый день ограничений так и случилось. Но потом количество заказов упало в разы. Раньше в час пик мы не успевали обрабатывать все заказы, за один час можно было взять два-три заказа и успеть их выполнить в утренних пробках. Сейчас по утрам мы получаем в лучшем случае один заказ в час. В середине дня один заказ в два часа считаем за счастье. Люди просто перестали ездить. Особенно это заметно по вечерам, не стало поездок в рестораны. До эпидемии таксисты работали круглосуточно по пятницам и субботам. Сейчас это пустые дни. Ребята, которые арендуют машины, с трудом вытягивают аренду, и многие владельцы начали входить в их положение. Если зимой Сhevrolet Aveo сдавали в аренду за 300 грн (около 850 рублей) в сутки, сейчас стоимость упала до 250, и это не предел. Такси теперь работает как маршрутка: пассажиры кооперируются по три-четыре человека и заказывают одно такси на несколько адресов в одном направлении. Еще одним новшеством стали междугородние рейсы. При полной остановке междугороднего сообщения доехать до другого города можно только на частнике, то есть с помощью такси и сервиса поиска попутчиков «Блаблакар». Такси на Киев из Одессы стоит минимум 4000 гривен (11 тысяч рублей), в Измаил или Килию — 2000 гривен (5500 рублей), Николаев — 1000 гривен (2700 рублей). Удовольствие не из дешевых, так что обычно таким транспортом пользуются клиенты побогаче. Это немного компенсирует отсутствие заработка. Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

Конечно, риск заразиться коронавирусом у нас очень большой. В замкнутом пространстве салона инфекция распространяется очень быстро. Средств защиты наш сервис не выдает. Мы платим комиссию с заказа 7-10%, остальное твои проблемы. Первую неделю я ездил в маске, менял ее раз в день, а потом проглаживал утюгом и использовал повторно. Потом купил себе респиратор. Иногда я расслабляюсь и с непривычки его снимаю, а потом корю себя за это. Ведь у меня жена и ребенок, не хочется принести им болезнь. Первое время пассажиры на меня смотрели косо, но теперь почти все мои пассажиры тоже носят маски. После окончания смены я протираю салон машины хлоркой и надеюсь, что эпидемия обойдет нас стороной. Иначе я останусь без работы, как одесские бармены и официанты, которых раньше я возил домой с работы».

Бармен на колесах

Андрей работал барменом в сети одесских ресторанов Pizza&grill. После 16 марта он оказался перед выбором: или сидеть дома, проедая последнюю зарплату, или освоить новую профессию. «После введения карантина наш ресторан закрыли. Официантов и барменов отправили в неоплачиваемый отпуск, на кухне остались только повара, которые работают на доставку. В этой ситуации мне пришлось стать курьером. На отложенные деньги я купил подержанный мопед и зарегистрировался в популярном сервисе доставки. Новая работа совсем не то, чем я занимался раньше. Приходится крутиться и бегать за клиентом. С каждого заказа я зарабатываю от 30 до 60 гривен (800-1500 рублей). Время на исполнение заказа не более 45 минут, иначе можно потерять рейтинг и соответственно следующие заказы. За два часа я успеваю сделать две доставки. Чаще всего заказывают еду в McDonalds, хотя уже нередки случаи доставки еды из магазинов и супермаркетов. Пик заказов сейчас обычно вечер. Раньше час-пик приходился на обед в будни и вечер в выходные. Часто клиенты отдают курьерам в качестве чаевых часть еды из заказа. Многие понимают, что среди нас много людей, которые из-за карантина лишились работы. На чай обычно дают пять или десять гривен. За день в среднем я могу заработать 400-500 гривен чистыми. Но с каждым днем количество заказов немного падает. Наверно, сказывается то, что в курьеры каждый день приходит все больше людей, лишившихся работы. Уже появились девушки-курьеры, которые развозят еду на велосипедах. Карантинные меры, введенные с 6 апреля, нас особо не касаются. Мы передвигаемся на собственном транспорте. Испытывать одиночество в изоляции мне некогда, после работы я валюсь с ног от усталости. Прогнозов на будущее не строю. Я хотел получить международный сертификат и уехать на работу в Европу, но в этом году это вряд ли получится. Я просто стараюсь работать и пережить эпидемию».

Похоже, что стремительные изменения, которые принесла с собой эпидемия коронавируса, добрались и до Одессы. Число заболевших в городе пока еще не превысило эпидемиологический барьер, но уклад жизни одесситов за этот короткий срок поменялся кардинально.