По состоянию на 16:00 7 апреля в мире зафиксировано более 1 миллиона 362 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Около 76 тысяч человек умерли, свыше 293 тысяч заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 100 тысяч заболевших также зафиксировано в Германии, к которой почти приблизилась Франция. По-прежнему очень тяжелой остаётся ситуация в Иране и Великобритании (от 62 до 52 тыс. инфицированных). Более 20 тыс. случаев заражения зафиксировано в Турции, Швейцарии, и Бельгии, к ним приближаются Нидерланды и Канада. Также более 10 тыс. заболевших сегодня в Южной Корее, Бразилии, Австрии и Португалии.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на шестом месте (чуть более 83 тыс. заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (77, 4 тыс. поправившихся).

Ситуация на Украине. Нет денег на больницы и странная амнистия

По данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтвердили уже 1 тысячу 462 случая коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 143 новых случая. Умерли 45 человек (семь человек за сегодняшний день). При этом Минздрав решил только один раз в день сообщать статистику по заболеваемости.

Больше всего заболевших в Киеве (253 случая), Черновицкой области (247 случаев), Тернопольской области (168), Ивано-Франковской области (160), Киевской области (97), а также в Винницкой (77), Черкасской (62), Кировоградской (53), Сумской (51) областях.

Если говорить о борьбе с коронавирусом в регионах, то как сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федерова, без финансирования из местных бюджетов заведение можно смело закрывать.

По ее сведениям, Национальная Служба Здоровья, которая в соответствии с медицинской реформой теперь должна финансировать больницы, пока что ничего не выделила, хотя через три дня врачам нужно будет платить аванс, который выплатить в сущности нечем.

«По непонятным причинам отказали в пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна», — сетует Федерова.

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов заявил о возможной амнистии для заключенных в связи с угрозой коронавируса, пояснив, что содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, а также посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства.

Учитывая, что украинская власть довольно долго несправедливо удерживала в СИЗО журналистов и общественных деятелей как раз по обвинениям якобы в посягательстве на территориальную целостность и против безопасности государства, эти люди теперь будут находиться в еще большей опасности.

Ситуация в России. Критика Мишустина и отказ отменить ЕГЭ

Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство работает над новым пакетом мер, направленных на поддержку населения и предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Ранее Мишустин также выступил с критикой руководство некоторых регионов за решение закрыть границы субъектов для проезда транспорта и людей, призвав глав регионов вводить адекватные ограничения.

На эту критику в частности ответил глава Чечни Рамзан Кадыров, пояснив, что в республике не закрывали границы для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов. Он также отметил, что власти региона одними из первых принимают правильные решения на фоне борьбы с вирусом.

Также следует отметить, что несмотря на призывы отменить проведение ЕГЭ из-за вируса, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что первое испытание пройдет 8 июня.

Он подчеркнул, что идея зачисления в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и университетских преподавателей «вызывает сомнения».

Остальной мир. Состояние Джонсона, карантин в Израиле, ситуация в Белоруссии

Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за сутки настолько ухудшилось, что его перевели в реанимацию. Правительство Соединенного Королевства временно возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении ввести в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах с 7 до 10 апреля. Он отметил, что правительство рассматривает возможность введения комендантского часа с 18:00 8 апреля по 07:00 9 апреля.

При этом по-прежнему нет единого мнения в отношении того, как именно обстоит ситуация с пандемией в Белоруссии. С одной стороны, эксперты хвалили Минск за то, что им удалось изолировать первых зараженных, за достаточное число аппаратов ИВЛ и большое число проведенных тестов. С другой стороны, далеко не все понимают решение отказ президента Александра Лукашенко вводить жесткие карантинные меры.

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру, не нужно путать жёсткие меры по борьбе с заболеванием с введением мер, которые прямо противоречат правам человека и нарушают базовые свободы людей, в том числе свободу на перемещение.

«В Беларуси существует так называемый функциональный карантин. То есть образовательные учреждения и даже жилые дома, в которых обнаружены случаи коронавируса, закрывают на карантин. В карантинном режиме живет более 20 тысяч человек, точечно выделяются контакты первого и второго уровня, и Минздрав соответственно работает во исполнение своих приказов, планов и инструкций», — пояснил он.

Эксперт считает, что если Минск ввел жесткие ограничительные меры, то это привело бы к тяжелым последствиям для экспортноориентированной экономики страны, поскольку у нее не достаточно резервов и возможностей, чтобы долгое время выдерживать такой режим.

Пока ему представляется, что белорусская медицина справляется с этой задачей. Шпаковский добавил, что если количество заболевших будет возрастать по экспоненте, то возможно введение более жестких карантинных мероприятий, но пока Министерство здравоохранения считает возможным справляться такими методами.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица