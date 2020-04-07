Карантинные меры среди прочего поставили под вопрос и посевную в ряде государств. На Украине все осложняется еще и законом о рынке земли

Посевная в РФ началась, но проходит с трудностями. Причина — ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. Как сообщил в комментарии изданию «КоммерсантЪ» директор «Совэкона» Андрей Сизов, сельхозпроизводители говорят о сложностях с получением разрешений на работу для фермеров и пропусков для техники. Также есть жалобы на невозможность получить короткие кредиты для финансирования посевной кампании из-за перехода сотрудников банков на удаленный режим работы. Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

Источник издания «КоммерсантЪ» в крупном аграрном холдинге подтвердил эти проблемы. По его словам, в Краснодарском крае лимит пропусков на одно юридическое лицо исчисляется единицами. Это делает невозможным выход на работу сотен аграриев. При этом сам формат пропусков меняется чуть ли не каждые два дня, что отвлекает силы на получение новых документов.

«Фактически в результате действий властей южных регионов обеспечение продовольствием страны ставится под вопрос», — рассказал источник.

Тем не менее, посевная в России уже началась. Притом с опережением.

«В 2020 году погода внесла свои коррективы — в ряде субъектов посевная началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Сельхозтоваропроизводители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уже в третьей декаде февраля начали подкормку озимых и сев ранних яровых культур. Сейчас — в зависимости от погодных условий — к работам приступают в отдельных субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов», — заявил еще 5 марта на заседании правительства РФ глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

К тому времени яровыми было засеяно 257,2 тыс. гектаров. Произведена подкормка около 3,7 млн гектаров озимых. При этом в 2020 году прогнозировалось увеличение посевной площади на 790 тыс. гектаров — до 80,3 млн, включая 52 млн гектаров яровых.

Теперь же российские аграрии, пускай и со сложностями, продолжают работу.

До и во время карантина

В этом году посевная началась раньше не только в южных регионах России. Так, еще 2 апреля, уже после продления карантинных мер, посевная началась в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза региона, первыми на поля выпустили технику южные районы — Алнажский и Можгинский. Кроме того, на обработку почвы вышли в Вавожском, Граховском, Малопургинском, Сарапульском, Завьяловском и Сюмсинском районах. На полях работают механизаторы, ведется боронование и подкормка многолетних трав. «Коронавирус из всех утюгов», «Не занимайтесь дурью» — Лукашенко о самоизоляции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Что касается южных регионов России, то в некоторых из них аграрии уже отрапортовали о значительных успехах. Так, к концу марта астраханские аграрии засеяли овощами свыше 6,5 тыс. га. Среди них 4 тыс. га — картофелем.

В свою очередь первый замглавы губернатора Ростовской области Виктор Гончаров 30 марта заявил, что в регионе в два раза ускорены темпы посевной.

«В прошлом году на аналогичную дату было засеяно почти 200 тысяч гектаров яровыми культурами. Пользуясь благоприятными погодными условиями, донские аграрии в этом году серьезно ускорили ход полевых работ», — заявил он.

При этом всего местным аграриям предстоит засеять около 1,8 млн га, из них около 745 тыс. га — яровыми. Техническими культурами планируется засеять 846 тыс. га, в том числе подсолнечником — 710 тыс. га. Картофель и овощебахчевые культуры займут около 54 тыс. га.

При этом правительство Ростовской области отметило, что в сельхозпредприятиях соблюдаются все меры безопасности, связанные с распространением COVID-19. Руководители аграрных предприятий должны обеспечить бесперебойный график работы, создать резерв трудовых ресурсов, а также организовать доставку людей на работу корпоративным транспортом. При этом следует разделять сотрудников в сменах на две и более группы с четко выделенными рабочими зонами с максимальным ограничением их пересечения для минимизации контактов.

Подытоживая, можно отметить, что посевная в России идет, пускай и со сложностями. При этом в нынешнем году в южных регионах страны она стартовала с опережением, еще до начала противокарантинных мер. Все это позволяет со сдержанным оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на то, что прогноз Минсельхоза, согласно которому сбор зерна в этом году может составить 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году, сбудется.

Тем временем в бывшей житнице Советского Союза — Украине — с посевной наметились проблемы.

Коронавирус, климат и рейдерство

В Полтавской области заговорили об угрозе продовольственного кризиса. Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов 31 марта заявил, что вся местная власть запретила торговлю посевным материалом.

«Сейчас посевные магазины должны быть закрыты, ведь это жизнь людей. Мы должны удержать эту первую волну <…> Очень хорошо, когда полтавчане ставят вопрос, что им высадить на огороде. Но я знаю еще один вопрос — у нас нет крематория. Для меня это вопрос. Для полтавчан это пока не вопрос, ведь мы готовимся к наихудшему сценарию <…> В Черновицкой области населенные пункты закрывают, а мы раздумываем над тем, что нам посадить на огороде», — заявил Синегубов.

При этом он заверил, что все большие аграрные предприятия обеспечены необходимым: и посевным материалом, и ГСМ. И придерживаясь условий карантина, по словам Синегубова, они смогут продолжить работу.

Полтавская область славится своими самыми плодородными черноземами на Украине. При этом это одна из беднейших областей страны. Для местных жителей слово «земля-кормилица» не преувеличение. Таким образом, можно ожидать подорожания продуктов в этом регионе страны, а в перспективе и по всей Украине. Минздрав Украины решил меньше отчитываться о распространении коронавируса в стране © zik.ua

Кроме того, то, что для российских аграриев благодать, для украинских — проблема. Речь о теплой зиме.

«Прошлое лето было сухим, осень — с минимум дождей, зима — без снега. Теперь вот сухая весна. Во многих регионах Украины посевы озимых уже утрачены — из-за дефицита влаги в почве даже проросшие зерна не смогли сформировать корневую систему. Теперь начинается новая посевная, и аграрии будут бросать зерна в сухой грунт, надеясь на дожди, но очень рискуя утратить и этот урожай. По предыдущим оценкам многих экспертов, в этом году совокупный урожай зерновых на Украине может быть ниже на 30%, чем прошлогодний», — отмечал в своей публикации на «Зеркале неделе» Андрей Паливода.

При этом издание ссылалось и на данные национального центра «Институт аграрной экономики». Он был более оптимистичным и гласил, что урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине в 2020 году может составить 67,4 млн тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3%, меньше, чем урожай 2019 года. И хотя в этом случае эксперты утверждают, что Украине хватит продовольствия и на собственный рынок, и на экспорт, помня о «луковом» и «картофельном» кризисах 2019 года, сложно сохранять оптимизм.

Уныние может прибавиться, если вспомнить о том, что в разгар пандемии Верховная Рада приняла закон о рынке земли, который вызвал нарекания у многих политиков и экспертов.

«Команда Зеленского исполнила приказ международных аферистов, тех самых, которые в 2014 году в сговоре с украинскими олигархами захватили власть в Киеве. Формально это выглядит как обмен украинской земли на очередной кредит МВФ, а фактически как рейдерский захват основного народного достояния. Президент лично руководил этим процессом в Раде и должен лично нести за это ответственность. Грандиозная мошенническая схема ограбления многомиллионного украинского народа вчера ночью была успешно реализованаl» — заявил после принятия закона в комментарии изданию Украина.ру народный депутат Ренат Кузьмин.

При этом некоторые эксперты утверждают, что после принятия закона возможна волна рейдерских захватов земель у тех фермеров, у которых нет силовой поддержки. А рейдерство и без того осложнит непростую украинскую посевную, что наверняка скажется на цене продуктов питания.

В общем, если России теплая зима дает шанс собрать рекордный урожай, даже невзирая на осложнения, связанные с карантином, то Украина может оказаться перед лицом продовольственной проблемы.