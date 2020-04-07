«Сторонники превосходства белой расы». Почему США объявили террористами питерских монархистов

В начале апреля 2020 года США внесли в список террористических группировок организацию «Русское имперское движение», заявил 6 апреля на брифинге заместитель госсекретаря США по контртерроризму Натан Сэйлс

«Соединенные Штаты впервые вводят санкции против сторонников превосходства белой расы. Это подтверждает, как серьезно администрация действующего президента относится к этой проблеме. Мы принимаем меры, которые ранее не вводили ни при одном президенте», — сообщил Сэйлс.

Примечательно, что в категорию Specially Designated Global Terrorist, учитываемую государственными органами США после теракта 11 сентября 2001 года, попала не американская и даже не западноевропейская, а российская ультраправая организация — «Русское имперское движение» (РИД), действующая с 2002 года в Санкт-Петербурге.

Помимо введения финансовых санкций США против самой организации введены также индивидуальные санкции против её видных представителей — вождя организации Станислава Воробьева, руководителя Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Добровольная народная дружина «Резерв-Дружина» Дениса Гариева и координатора РИД по Новороссии Николая Трущалова.

О причинах такого решения не сообщается. С одной стороны, известно, что в 2014 году РИД сформировало «Имперский легион», участвовавший в боевых действиях в Донбассе под командованием упомянутого выше Гариева. Вместо государства. Украинские националисты в условиях эпидемии резко активизировались © nationalcorps.org | nationalcorps.org | Перейти в фотобанк

«Уже в течении трех месяцев я каждый день получаю письма от людей, желающих приехать в Новороссию в качестве добровольцев… Для того, чтобы добровольцы получили навыки обращения с оружием и прошли краткий, но эффективный курс военной подготовки, мы направляем желающих к нашим друзьям, которые организовали эту работу в Калуге и Санкт-Петербурге…

Три года назад РИД организовало на базе военно-патриотического клуба «Имперский легион» курс «Партизан», обучающий следующим дисциплинам: тактика ведения боя в городе и лесу, огневая подготовка с разными видами оружия, высотная подготовка, военная топография, выживание, связь. С началом вооруженного восстания в Новороссии РИД и его структуры практически целиком перешли на «военные рельсы»… «Имперский легион» подготовил, экипировал и отправил на Донбасс уже три группы добровольцев, сейчас проходит обучение четвертая группа», — писал 4 сентября 2014 года один из известных координаторов сбора помощи ополчению Александр Жучковский.

С другой стороны, опять-таки хорошо известно, что пик активности националистов в Донбассе по обе стороны фронта пришелся на 2014 год, и к началу 2016 года «Имперский легион», как и многие другие российские добровольцы, покинули народные республики.

Тем более лидирующие позиции в Донбассе к тому времени уже давно утратили и «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, и военный министр Донецкой народной республики Игорь Стрелков, с которыми они прежде всего сотрудничали на почве идейной близости — классического имперского православного монархизма.

Однако и в дальнейшем РИД продолжало обучать добровольцев для военных действий на Украине в рамках курсов военной подготовки «Партизан», проводимых упомянутой выше «Резерв-Дружиной» под руководством Гариева.

При этом, когда нужно, Гариев мог дистанцироваться от РИД. Например, в июле 2017 года он заявил «Новой газете»: «Это наш русский аналог ДОСААФ для гражданских людей. Мы никакого отношения к политике не имеем. Мы никак не связаны с «Русским имперским движением», которое возглавляет Станислав Воробьёв».

Да, формально это две разные организации. Но их тесная взаимосвязь никогда не скрывалась. Вот публикация на сайте РИД от 27 апреля 2015 года (сайт организации сейчас недоступен, но есть перепечатка в блоге общественного движения «Новороссия», тесно связанного с РИД): «25 апреля в Санкт-Петербурге состоялось первое награждение бойцов «Имперского легиона». К награде были представлены бойцы, прошедшие боевую службу в Новороссии… К бойцам обратился священник с небольшой проповедью, начальник штаба «Имперского легиона» Дениса Гариев и представитель руководства «Имперского легиона» и «Русского имперского движения» Станислав Воробьев… После награждения Денис Гариев торжественно передал новое боевое знамя подразделения бойцам, отправляющимся в Новороссию. Руководитель «Русского имперского движения», экзарх (титул в Римской и Восточно-Римской империях, означавший духовного вождя. — Авт.) «Имперского легиона» Станислав Воробьев объявил также об учреждении Дня легионера, который будет приурочен ко дню памяти первых павших воинов «Имперского легиона».

Интересно, что, судя по ряду высказываний Гариева, организация рассматривала в будущем куда более широкий театр боевых действий, нежели Украина. Например, в июле 2014 года он заявил журналисту издания «Фонтанка»: «У меня есть уверенность, что это только начало. Дальше нам всем придётся воевать… На территории России». Марш слабоумных, или С14 против COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Не секрет, что многие националисты, ранее годами оттачивавшие навыки для некоей будущей войны в лесных занятиях страйкболом, рассматривали участие в боевых действиях на Украине как возможность получить уже столь ценный опыт. Но для чего?

Интернет-издание «Фонтанка» нашло выступление Гариева в 2010 году на съезде соратников РИД, на котором тот заявлял: «Мы занялись тем, что конкретно нужно, — это подготовка к реальным действиям. Русские мужики должны быть готовы, должны уметь взять в руки оружие… Которые, в случае чего, там натовской угрозы или внутреннего хаоса, выйдут на улицу и наведут порядок, либо поддержат национального лидера, который пойдет к власти».

Информация о таких курсах боевой подготовки, организованной националистами в Петербурге, привлекала многих иностранцев. Например, в том же интервью «Фонтанке» Гариев упоминал прохождение обучения неким врачом из Хельсинки.

Но самым скандальным было сотрудничество РИД с шведским ультраправым «Северным движением сопротивления» (Nordiska motståndsrörelsen), официально ставящего своей целью создание «Североевропейской национал-социалистической республики».

7 сентября 2015 года на официальном сайте «Северного движения сопротивления» было опубликовано сообщение (затем в официальной группе организации «ВКонтакте» и его русский перевод) о прошедших в Стокгольме «Северных днях», где, цитирую, «собрались активисты, члены организации, и сочувствующие со всего севера».

Как сообщается далее: «Следующим выступил русский гость Станислав Воробьёв, лидер «Русского имперского движения», который пожелал удачи СДС в борьбе за свободу. Воробьёв также подметил, что уже представлял РИД в Швеции на памятном шествии в честь Карла XII в Стокгольме. Он предупредил, что в настоящее время, ведётся полномасштабная война, против традиционных ценностей, которые характеризуют западную цивилизацию, и причина, по которой он появился в униформе, заключается в том, что в данный момент они ведут борьбу против еврейских олигархов на Украине, посредством участия на стороне сепаратистов… Русская делегация пожертвовала также определённую сумму денег движению Сопротивления».

Потом, правда, Воробьёв старался максимально дезавуировать эту информацию, заявив 12 июля 2017 года «Новой газете»: «Я действительно был в Стокгольме на внутрипартийном конгрессе «Движения сопротивления»… На самом деле это был символический взнос. Нас несколько раз покормили обедами, деньги брать отказались. После мы возместили стоимость обедов, примерно 150 евро, в качестве взноса, который они собирали со всех». Но далее лидер РИД признал: «Мы постоянно бываем в Швеции. У нас давние и хорошие контакты с правыми организациями там, и даже есть наши представители».

Собственно, «Новая газета» обратилась к Воробьеву по следующему поводу. В июле 2017 года в Швеции был вынесен приговор трем членам «Северного движения сопротивления» Виктору Мелину, Антону Тулину и Джимми Йонассону, организовавшим несколько взрывов самодельных бомб в Гетерборге, известном в Швеции большой долей мигрантов из стран третьего мира. 11 ноября 2016 года бомба взорвалась в помещении левой организации, 5 января 2017-го — в контейнере для мусора в центре приема беженцев (серьезные ранения получил уборщик), третья было обезврежена 25 января 2017 года на территории временного лагеря для беженцев.

Как выяснило следствие, летом 2016 года Тулин и Мелин проходили обучение на курсах «Партизан» в Петербурге. Гариев в беседе с журналистами «Новой газеты» и «Фонтанки» сначала отрицал, что такие люди проходили обучение на его курсах, хотя одновременно проявив большую осведомленность в деталях их пребывания в Северной столице, заявив, что они «поиграли в страйкбол в Ольгине». Потом, когда выяснилось, что посетители курсов «Партизан» регулярно занимаются на том же заброшенном полигоне, Гариев стал отказываться отвечать: «Нет, не могу ничего сказать. Я вообще ничего не утверждаю… Кто у нас был, какие у нас граждане приезжают, из Германии, из Прибалтики, из Казахстана, я о них разговаривать с вами не собираюсь».

Конечно, вряд ли на курсах «Партизан» обучают собирать бомбы с часовым механизмом, для боевых действий в лесных и городских условиях это непрофильный опыт. Но вопрос в другом: широкие контакты с западными ультраправыми имели место, как и обучение за определенную плату (5-8 тысяч рублей за 2-3 дня) военной подготовке желающих из самых разных стран.

Тем не менее, как заявил в ходе судебного процесса в Швеции прокурор: «Тот факт, что обвиняемые, вернувшись в Швецию после обучения на военных курсах «Имперского движения», приступили к изготовлению и закладке бомб, является не совпадением, а прямым следствием их поездки. «Русское имперское движение» имеет то же самое мировоззрение, что и «Северное движение сопротивления».

Действительно, восприятие событий в Донбассе как «войны с еврейскими олигархами» явно близко душе любого поклонника Третьего рейха. Воодушевившись идеей «навести вооруженной силой порядок у себя дома», уже дома шведы могли найти в Интернете руководство по сборке бомб-самоделок и начать их подбрасывать в центры размещения мигрантов и офисы левых организаций.