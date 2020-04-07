Историческая кража
В 1891 году, в Мадриде был подписан договор, которым бренд «шампанское» был закреплен только за игристым вином из Шампани. Россия же была огромным рынком сбыта для французских виноделов. Но разразилась Первая мировая война и провинция Шампань стала фронтовой. Большие надежды связывали французские виноделы с окончанием войны. Мадридские соглашения были даже записаны в Версальский мирный договор.
Но тут случилось немыслимое. Для французского шампанского была потеряна Россия, в которой случилась революция. С началом войны царское правительство объявило «сухой закон», а буквально через две недели после Октябрьского переворота, 8 ноября 1917-го по новому стилю, Петроградский реввоенсовет издал приказ о запрете «до особого распоряжения» производства алкоголя.
В условиях Гражданской войны это табу не соблюдалось никем, но по внешним признакам оно и вводилось не ради заботы о трезвости. «Сухой закон» отменили в 1923 году, с началом НЭПа. И сразу же в СССР возобновил работу, уже в виде «совхоза», завод «Абрау». Параллельно по заданию правительства Рыкова химик-шампанист Антон Михайлович Фролов-Багреев разрабатывает отечественные методы шампанизации, отличные от французских. В 1928 году был выпущен первый тираж советского шампанского числом 36 000 бутылок.
А через десять лет, по личной инициативе Сталина, было принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве Советского шампанского». С тех пор мадридские соглашения в Советском Союзе не учитывались. Была и вторая неприятность для Франции. В 1920 году французы потеряли рынок США — богатейшей страны, уважающей авторские права. Конгресс ввел «сухой закон», который на долгие 13 лет закрыл североамериканский рынок для спиртных напитков. А когда он был отменен в 1933 году, Штаты, как и СССР отказались соблюдать мадридские соглашения 1891 года, приняв закон, указывающий, что термин «шампанское» является «частично видовым» (semi-generic).
Шампань наносит ответный удар
Первое «Советское шампанское» произвели в 1937-м на Донском заводе в Ростове, на французском оборудовании фирмы «Шоссепье». В 1939-м, в Горьком (Нижний Новгород) «Советское» вышло уже по полностью оригинальной технологии Фролова-Багреева. В 1940-м шампанское в СССР выпускали на Ростовском, Харьковском и Авчалахском заводах по единой рецептуре.
После Великой Отечественной «Советское шампанское» производится в Москве, Ленинграде (теперь Санкт Петербурге), а также в Киеве. 23 сентября 1949 года постановление Совмина СССР поставило задачу в месячный срок построить шампанское производство в столице Украины. Постановление было подписано лично товарищем Сталиным, который уделял вопросу особое внимание.
Киевский горисполком принял решение № 2920 от 13 декабря 1949 года, которым положено начало КЗШВ — Киевскому заводу шампанских вин. Ему передали участок земли по улице Сырецкой, где он находится и теперь. В 1950-м завод был построен, а 1 января 1955 года КЗШВ дал первую партию киевского «Советского», хотя официальной датой пуска считается 27 декабря 1954-го. С 1958-го предприятие вышло на проектную мощность в полтора миллиона бутылок.
С тех пор много лет подряд «Советское шампанское» выпускалось в Киеве и мало кто мог подумать, что этому что-нибудь сможет помешать. Разумеется, французы, со своей стороны, старались отстаивать позиции своего национального бренда, но добиться полного запрета слова «шампанское» в других странах им очень сложно, если вообще возможно. Они, конечно, стараются. Сначала чисто маркетинговыми способами склоняют иностранных производителей к более частому употреблению слова «игристое». Хотя в 1975 году лицензию на производство по советскому методу приобрела даже старейшая фирма-производитель шампанского — французская «Моэт».
Когда дело пошло к исчезновению СССР, французы активизировались. Россия в 1996-м пошла на незначительные уступки, но от слова «советское» не отказалась. В 2010-м в Госдуму зашел проект техрегламента, который предусматривал отказ от использования слова «шампанское». Он принят не был из-за создания Таможенного союза. В 2011-м году российская Ассоциация производителей игристых вин заявила, что достигла договорённости с Межпрофессиональным комитетом вин Шампани о том, что сроки отказа России от использования французских терминов сдвигаются до 2022 года.
После начала украинского кризиса дошло до подковерных приемов: в 2016-м Франция пообещала снять санкции, если Россия откажется от терминов «шампанское» и «коньяк». Однако российские производители считают, что раз так, есть смысл набить цену. Продолжение следует.
Аа вот на Украине все пошло совсем по другому сценарию.
КЗШВ — белая и черная полосы
Производство в Киеве было целью европейских производителей и легкой добычей, потому что защищать КЗШВ никто не собирался. Наоборот — его хотели как можно быстрее продать многочисленные временщики.
Но сначала все шло хорошо. Рентабельность гарантировала доходы и постоянную работу сотрудникам, а также живые деньги. На жадности трудящиеся КЗШВ и погорели. В истории постсоветского Русского мира «красные директора» — это не положительные герои. Схема убийства трудящимися своего предприятия была типичной. В 1999-м КЗШВ стал закрытым акционерным обществом. 25% досталось «красному директору», остальное — работникам предприятия. Бизнес был рентабельным, так что с 2001 года, почти сразу после акционирования, руководство начало процесс консолидации акций. На рубеже 90-х и начала 2000-х — это обычное дело на Украине. По цене грибов ушло очень много предприятий, приносивших прибыль. Способов рейдерства было много. В случае КЗШВ работали через дополнительные эмиссии. Так свои 25% «красный директор» превратил в 50%. Потом, запугивая «рейдерами», он отжимал акции «на хранение» в фирму-клон. И 50% превратилось в 80%, чтобы потом быть преподнесенными на блюдечке с голубой каемочкой австро-немецкой Henkell&Sohnlein Sektkellereien.
На первый взгляд, найти иностранного инвестора, особенно немецкого — это хорошо. В реальности же это было начало «черной» полосы. Новые владельцы начали с очень странных действий. Например, под прикрытием «обновления устаревшего производства» на заводе поставили старое оборудование из Германии 30-летнего возраста. Неудобных технологов стремительно сократили, заменив на молодежь со знанием немецкого языка. Стоит напомнить, что история убийства советского производства — очень типичная тенденция для начала 90-х во всех постсоветских странах. Но в том-то и дело, что на Украине это случилось далеко не в 90-е.
Шах и мат
17 октября 2007 года КЗШВ вошел в группу европейских производителей игристых вин — компанию Henkell&Co. В нюансах инвесторов мало кто разбирался, а зря. Это единственная в мире корпорация-нерезидент, которая имеет производство в провинции Шампань. Вхождение в группу компаний Henkell&Co для КЗШВ означало его переход под прямую юрисдикцию Франции и ее требований к другим странам, использующим бренд «шампанское».
С новыми владельцами в Евросоюзе киевский завод осыпали медалями и несоветскими знаками качества. Сертификат ІSO 9001 и 22000 был удостоверением того, что продукция соответствует требованиям ЕС и может продаваться в розничных сетях западной Европы… как «игристое». Оставались нюансы, но очень существенные: сам высокорентабельный бренд «Советское шампанское». Если к первому у французов не было принципиальных претензий, то второе было основной целью грандиозной, невидимой глазу войны за монопольную торговую марку. Так или иначе, но «украинский фронт» французы намеревались закрыть навсегда.
События с новыми владельцами должны были наступить, и они наступили. После государственного переворота 2014-го года табу на тему всего «советского» рухнули. По любимому новогоднему напитку «Советскому шампанскому» на Украине был нанесен двойной удар. Слово «советское» запретил одиозный закон «о декоммунизации», а «шампанское» запрещало соглашение о свободной торговле с ЕС. В конце 2015-го Киевский завод шампанских вин сообщил, что меняет название известного с советских времен напитка на шизофренический вариант «Советовское шампанское». К чему приложил руку исторически ущербный глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, призвавший «декоммунизировать» все напитки с таким названием. Точку в этой истории поставило соглашение о зоне свободной торговли, которое вступило в силу с 1 января 2016 года. В настоящее время знакомые бутылки еще содержат слово «шампанское», но только на так называемый «переходный период».
Последний гвоздь
Не странно, что на КЗШВ с такими замечательными владельцами выполнили закон о «декоммунизации» первыми. Но это не конец истории, имеющей совсем не культурологическую подоплеку. В 2016 году немецкие владельцы КЗШВ заявили о возможном банкротстве предприятия и его закрытии. Такой была реакция на увеличение арендной платы на комплекс завода в четыре раза. Почему так случилось, не секрет для пытливого исследователя. Дело в том, что «прихватизация» шампанского завода в 2007 году обошлась покупателям… по цене квартиры в Киеве. Обычная схема. А после переоценки эта сумма выросла в разы, а значит владельцам намекнули на необходимость платить. Справедливость настигла хитрых покупателей, но она нанесла по легендарному советскому заводу последний удар. По имеющимся данным, завод и правда собираются закрывать, а оборудование вывозят.
Оперетка «евроинтеграция» окончена. Занавес.