Западные СМИ прошлую неделю муссировали тему новых коммерческих войн между странами за маски и другое медицинское защитное оборудование. Как выяснилось, когда речь идёт о жизни и смерти, страны-партнёры не очень-то считаются с торговой этикой и международным правом

Маски любой ценой!

Британское издание The Guardian выступило с захватывающей статьей, описывающей новую разновидность торговой войны. Теперь правительства охотятся не столько за дешевой нефтью, сколько за масками, средствами индивидуальной защиты, тестами на коронавирус и лекарствами против новой болезни.

Эта охота теперь уже располагает всеми атрибутами яростной коммерческой войны. Задействованы силы внешних разведок, в страны-поставщики засылаются шпионы, аэропорты контролируются наблюдателями, а правительства предпринимают драконовские меры, чтобы любой ценой пополнить запасы необходимой медицинской продукции.

Авторы статьи Ким Уиллшер, Оливер Холмс, Бейтан Маккернан и Лоренцо Тондо рассказывают о буднях этой войны: «По словам двух французских чиновников, американским покупателям, размахивающим пачками наличных, удалось вырвать контроль над партией масок, которая должна была быть отправлена из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Франции. Маски находились на борту самолета в аэропорту Шанхая, который был готов к взлету, когда появились американские покупатели и предложили в три раза больше, чем платили их французские коллеги».

Уже оплаченные поставки защитного оборудования таинственным образом исчезают прямо в воздухе. Например, груз из 6 миллионов масок, предназначавшийся для Германии, бесследно растворился на территории Кении. Бразильские власти объявили, что не смогли получить свои маски, за которыми в Китай отправились 23 самых больших грузовых самолета США. Не получили медицинский груз Бельгия и Италия. Маски из Китая, предназначенные для итальянцев, были захвачены властями Чешской республики, когда самолет с грузом делал дозаправку в чешском аэропорту. Коронавирус в Европе: Елизавета II обратилась к нации, пиратство США и пустой собор Св. Петра на Вербное воскресенье © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Израильское разведывательное агентство Моссад провело тайную операцию, в результате которой в страну поступил большой груз медицинских тестов на коронавирус. По слухам, поставщиком стала некая вражеская держава, которая не хочет огласки в связи с подобной сделкой.

После того, как мир охватила пандемия нового вируса, потребность в защитном медицинском оборудовании растет в геометрической прогрессии, в конце концов достигнув уровня гиперспроса. Германия, Франция и Россия пошли по пути ограничения экспорта и накопления масок собственного производства. Турция объявила даже о том, что будет применять силовые захваты к компаниям-производителям масок, которые заключат договоры на экспорт своей продукции.

Тот же ажиотаж сопровождает и поставки лекарств от коронавируса: «После того, как президент США предположил, что в лечении COVID-19 может помочь противомалярийный препарат, Индия немедленно ввела запрет на экспорт гидроксихлорохина», — пишут авторы статьи.

Нервозность рынков подогревается еще и тем, что некоторые страны сократили экспорт базовых продовольственных товаров: «Казахстан, крупный производитель муки, запретил ее экспорт, экспорт риса запретил Вьетнам, третий по величине экспортер риса в мире. Сербия сначала ввела запрет на экспорт медикаментов, а затем и подсолнечника. Глобальной нехватки продовольствия не ожидается, и большинство стран сохраняют свои рынки открытыми, но усилия обеспокоенных правительств по борьбе за контроль над ресурсами встревожили многих», — подчеркивается в статье.

Все эти сюжеты, к сожалению, говорят о том, как хрупка и уязвима цивилизация. Вызов со стороны нового вируса поставил под угрозу не только здоровье людей, но и устойчивые традиционные рынки и добрососедские отношения между странами.

На войне как на войне

Французское издание Le Figaro продолжает тему полной возмущения статьей, в которой поведение американских жуликов критикуют власти республики. Речь идет об описанном выше инциденте в китайском аэропорту, когда прямо на взлетной полосе груз масок был перекуплен коммерческими представителями США.

«Американцы нанесли удар французам», — категорична автор статьи Изабель Лассер.

«Ситуация сложная, мы бьемся 24 часа в сутки за доставку масок, а тут прямо на взлетной полосе американцы достали наличные и заплатили в три или четыре раза дороже за заказы, которые сделали мы. Так что действительно нужно сражаться», — заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер на телеканале RTL.

«Заказ с оплатой был сделан, то есть маски были изготовлены и готовы к отправке из Китая. Трудность, с которой мы столкнулись, заключалась в транспортировке… Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолёт, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в Соединённые Штаты», — возмущается глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье. Будни катастрофы. Западные СМИ об эпидемии коронавируса © REUTERS, Denis Balibouse

«Трудно поверить в то, что американская администрация не дала своего согласия на такое присвоение», — прокомментировал инцидент один французский дипломат.

Впрочем, это не первый случай с начала пандемии, когда Соединенные Штаты ведут себя так, «словно они снова живут во времена Дикого Запада и разыгрывают из себя ковбоев в Европе».

«В прошлом месяце Дональд Трамп попытался перекупить за большую сумму немецкую лабораторию CureVac, субсидируемую правительством для работы над вакциной против COVID-19, — рассказывают авторы статьи, — но Берлин воспротивился подобной инициативе Белого дома. "Германия не продается!" — заявил министр экономики Питер Альтмайер, в то время как члены Европарламента осудили "цинизм, эгоизм и отсутствие солидарности" со стороны Дональда Трампа».

Однако на войне как на войне, гласит старинная французская поговорка. Вирус заставил сбросить маски политкорректности и бороться за выживание любыми доступными способами. Французы не стали медлить и, как рассказывает Изабель Лассер, «5 марта захватили 4 млн шведских масок, которые перевозились транзитом через Лион, а затем должны были отправиться в Италию и Испанию. Маски были изъяты в соответствии с указом о реквизиции запасов медицинского оборудования».

Это бесчеловечно!

Немецкая газета Tagesspiegel также предъявляет претензии США. Оказывается, американские бизнесмены практикуют воровство не только у французов. Пострадали и немцы.

Партия защитных приспособлений, заказанная из-за коронавируса федеральной землей Берлин в Китае, была перехвачена США и перенаправлена в Соединенные Штаты. Такие данные приводит автор статьи, журналист Александр Фрелих. Берлин заказал у производителя 200 тысяч защитных масок классов FFP2 и FFP3. Такие маски используются для защиты полицейских и медперсонала от заражения коронавирусом.

В аэропорту Бангкока товар должны были перегрузить на грузовой самолет и отправить в Германию. Вместо этого партия масок из Бангкока была доставлена прямо в США.

«Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так с партнерами по Трансатлантическому альянсу не поступают», — сказал берлинский министр внутренних дел Андреас Гайзель.

Даже во время глобальных кризисов не должны применяться «методы Дикого Запада», сказал Гайзель: «Я призываю федеральное правительство потребовать от США соблюдения норм международного права».

Своё мнение выразил и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

«Поведение президента США никак нельзя назвать солидарным и ответственным, — сказал он. — Это бесчеловечно и неприемлемо».

Между тем и канадские средства массовой информации сообщают о грубом нарушении торговых контрактов и воровстве со стороны американцев. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распорядился проверить эти «настораживающие» сообщения. По словам Трюдо, он понимает, что в стране, где умерло уже 5900 человек, спрос на маски огромный. Но и в Канаде положение серьезное: «Мы должны позаботиться о том, чтобы определенное оборудование оказалось в Канаде и там осталось», — говорит канадский премьер.

Пока правительства воюют за новые партии защитных масок, немецкий Институт имени Роберта Коха сообщил, что нет никаких научных подтверждений того, что маски защищают от вируса — так говорится в сообщении на интернет-странице Института. Но вряд ли это сообщение кого-то успокоит. Паника, порожденная пандемией, вызывает к жизни самые дикие инстинкты самосохранения и в умах людей, и в большой политике.