Пандемия коронавирусной инфекции стала испытанием не только для систем здравоохранения многих стран мира, но и для среднего и малого бизнеса, который сейчас остро нуждается в государственной поддержке в условиях тотального карантина. В связи с этим правительства стран СНГ активизировались в работе на этом направлении

Азербайджан. Население: 9,89 миллиона

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ильхам Алиев заявил, что государство направит как минимум 2,5 миллиарда манатов ($1,47 миллиарда) на обеспечение экономической и макроэкономической стабильности в условиях пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

Глава государства отметил, что сформированные по его распоряжению четыре рабочие группы большую часть работы в этом направлении завершили и Кабинет министров уже утвердил План мероприятий.

«На начальном этапе предполагалось, что на эти цели будет направлено порядка 1 миллиарда манатов. Однако последующие расчеты показали, что этой суммы будет недостаточно и потребуется выделить минимум 2,5 миллиардов манатов для обеспечения в Азербайджане экономической, макроэкономической и финансовой стабильности и для решения проблем с занятостью», — сказал Алиев.

По его данным, от коронавируса ввиду закрытия рабочих мест пострадают порядка 600 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. Оплату значительной части их зарплаты государство берет на себя.

Кроме того, в указанную сумму также включено решение проблем студентов и выплаты пособий для безработных.

Армения. Население: 2,97 миллиона

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса, в рамках которого была ограничена экономическая деятельность.

При этом правительство пообещало, что те граждане, кого сократили из-за режима ЧП, смогут получить поддержку в размере минимальной зарплаты, то есть в 68 тысяч драмов ($135,6). Этой мерой поддержки могут воспользоваться те, кто беспрерывно работал (или был частным предпринимателем) с 1 января по 13 марта и был уволен до 30 марта.

Не смогут воспользоваться этой мерой сотрудники предприятий в финансово-банковском секторе и игровом бизнесе, а также те, у кого в последние два месяца зарплата превышала 500 тысяч драмов ($996,9).

Кроме того, такая поддержка не распространяется на магазины, где продается продовольствие, алкоголь и сигареты. Здесь она будет зависеть от зарплаты: если она превышала минимальную (то есть 68 тысяч драмов в месяц), то помощь составит 50% от зарплаты, но не больше, чем двойной размер минимальной зарплаты (то есть не более 136 тысяч драмов).

Для индивидуальных предпринимателей поддержка составит 10% от оборота за 4-й квартал 2019 года, но снова не более 136 тысяч драмов ($271).

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Еще один тип поддержки предназначен тем, кто не работает либо нигде не зарегистрирован. Для них будет предусмотрена поддержка в размере минимального социального пособия, то есть 26,5 тысячи драмов ($52,8) — если в семье есть дети от 14 до 18 лет.

При этом министр экономики Армении Тигран Хачатрян подчеркнул, что правительство не может предоставить налоговые каникулы бизнесу, так как, по его словам, без налогов государство не сможет функционировать.

Белоруссия. Население: 9,5 миллиона

В Белоруссии правительство намерено принять целый комплекс мер по поддержке предприятий и бизнеса. Рассматривается довольно широкий набор инструментов, который включает в себя налоговые и кредитные каникулы, а также поддержку ИП.

По данным зампредседателя правления Нацбанка Белоруссии Сергея Калечицы, пакет мер по потенциальным налоговым каникулам предусматривает временные послабления для банков с точки зрения требований по управлению рисками. Коснувшись вопроса кредитных каникул для физлиц, регулятор посоветовал коммерческим банкам применять индивидуальный подход в каждом отдельном случае.

«Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с не оплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга», — отметил он.

В то же время Национальный банк страны обратился к банкам республики с предложением ввести для их клиентов — физических лиц так называемые кредитные каникулы. Введение подобных мер в Нацбанке аргументировали неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Белоруссии из-за распространения коронавируса.

В частности, предложенный пакет мер предусматривает поддержку целых секторов экономики, в которых работает 550 тысяч человек. Он состоит из пяти мер, которые составят около 110 миллионов белорусских рублей ($42,8 миллионов).

Кроме того, Государственный комитет по имуществу Белоруссии подготовил проект указа, которым предусматривается введение моратория на увеличение арендной платы и базовой арендной величины, должна была вырасти с 1 апреля. Как уточнили в ГКИ, документ комитет разработал для оказания поддержки компаниям, которые наиболее подвержены негативному влиянию из-за пандемии коронавируса — оказывающим транспортные и туристические услуги, занимающимся гостиничным и санаторным бизнесом, общественным питанием и другим.

Грузия. Население: 3,7 миллиона

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар и по экономике Грузии. Правительство сразу предприняло ряд мер, в том числе по списанию налогов и развитию системы импортозамещения, но, как позже признал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, этих мер оказалось недостаточно.

В связи с этим власти разработали антикризисный план и выделили 2 миллиарда лари ($632,9 миллионов) на стимулирование экономики.

«Министерства финансов и экономики получили задание по разработке кредитно-гарантийной схемы на посткризисном этапе. После выхода из кризиса возможна помощь наших партнеров — донорских организаций, о чем уже принято решение. Важно, чтобы наш бизнес знал, что это будут кредитно-гарантийные схемы, которая смогут помочь компаниям в посткризисный период. Можно уже сказать, что речь идет о помощи гарантийной схемы на 2 миллиарда лари», — сказал Гахария.

О том, что власти готовы помочь освободить деньги для кредитов, заявлял и Национальный банк Грузии. Согласно его плану, для коммерческих банков уже упразднили буфер консервации капитала и буфер нехеджированных кредитных рисков, что освободит капитал в размере 1,6 миллиарда лари ($506,3 миллионов), который даст возможность кредитования экономики на сумму 16 миллиардов лари ($5 миллиардов).

При этом стоит отметить, что, по данным за 2019 год, в Грузии 840,4 тысячи человек считали себя самозанятыми. Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили пообещала, что государство поможет всем тем, кто из-за коронавируса остался без работы, после того, как произведет их регистрацию.

Карантин убивает украинский бизнес. На подходе — миллионы нищих и безработных © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Казахстан. Население: 18 миллионов

Для спасения предпринимателей Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил освободить наиболее пострадавшие секторы бизнеса от налогов на полгода — до 1 октября 2020 года. При этом после 1 октября могут рассматриваться дополнительные меры поддержки.

Он поручил освободить бизнесменов от налогов из фонда оплаты труда, что включает пять видов: индивидуальный подоходный налог (ИПН), социальный налог, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные взносы в государственный фонд ОСМС (медстрахование).

Эти послаблением могут воспользоваться такие секторы, как общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и другие. Госкомиссия определит конкретный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости, сказал президент.

Кроме того, для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, Токаев поручил Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финансового рынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 миллиардов тенге ($1,4 миллиарда) сроком на 1 год по ставке для заемщика 8%.

Кыргызстан. Население: 6,2 миллиона

В Кыргызстане президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон, регулирующий вопросы стабилизации социально-экономической ситуации в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Документом подразумеваются налоговые послабления для предпринимателей во время мировой пандемии коронавируса и чрезвычайного положения в некоторых регионах страны.

Так, среди послаблений:

— с 1 апреля до 1 октября 2020 года налогоплательщики могут представлять заявления об отсрочке или рассрочке по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы, без предъявления документов о банковской гарантии на срок не более одного года;

— до 1 июля 2020 года предусмотрено продление сроков представления налоговой отчетности для субъектов предпринимательства;

— до 1 апреля 2021 года продлеваются сроки представления Единой налоговой декларации по итогам 2019-го физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

— до 1 июля 2020 года не будут применяться налоговые санкции и пеня за несвоевременное исполнение налоговых обязательств;

— продлевается проведение общих собраний акционерных обществ.

В частности, правительство приступает к разработке мер, направленных на улучшение экономической ситуации в республике, диверсификацию экономики, улучшение деловой активности в сфере предпринимательства. Также будут выработаны дополнительные и долгосрочные меры поддержки бизнесменов, в том числе понесших убытки вследствие указанных обстоятельств.

Россия. Население: 144,5 миллиона

Страны СНГ лишатся около $30 млрд из-за закрытия границ и возвращения гастарбайтеров © РИА Новости, Майя Машатина | Перейти в фотобанк

Было увеличено пособие по безработице (с 8 до 12 тысяч рублей) и обеспечены ежемесячные выплаты семьям с детьми до 3 лет в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Также были установлены кредитные каникулы, касающиеся потребительских и ипотечных кредитов. Они предусмотрены для тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%. Такие граждане смогут на время прекратить обслуживание своего долга без штрафных санкций.

Средний и малый бизнес в России получил отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий была также предусмотрена отсрочка по страховым взносам. В целом размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса был снижен в два раза — с 30% до 15%.

Кроме того, был введен мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей.

А все выплаты доходов в виде дивидендов, уходящие в офшоры, должны теперь облагаться адекватным налогом в 15%.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Минфином РФ зарезервировано 1,4 триллиона рублей на борьбу с COVID-19 и на антикризисные мероприятия. Одна из мер — поддержка бюджетов регионов. Так, в госбюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь регионов от снижения доходов.

Второй мерой является поддержка занятости. Регионам и муниципалитетам дадут рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для отдельных категорий бизнеса.

Кроме того, госкомпании будут в особом порядке делать закупки у малого и среднего бизнеса, что должно помочь поддержать спрос. Существенно снизить издержки бизнеса поможет также автоматическое продление лицензий и разрешений, которое будет осуществляться по установленному Кабмином перечню.

Таджикистан. Население: 8,92 миллиона

В Туркмении президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству подготовить предложения по пересмотру бюджета в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, необходимо расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса и составить список предприятий, нуждающихся в льготах по отсрочке выплаты налогов и задолженностей по кредитам.

Глава государства поставил задачу пересмотреть планы по строительству объектов, которые намечалось сдать в этом году в связи с 25-летием туркменского нейтралитета, а также поручил МИД с должным вниманием отнестись к обращениям граждан, по тем или иным причинам оставшихся за рубежом, и оказать им необходимую помощь.

Узбекистан. Население: 32,39 миллиона

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, нацеленный на поддержку экономики и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

Согласно указу:

Гулять так гулять. Киевляне и малый бизнес массово нарушают карантинные запреты © Стрингер

— приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина. Эта льгота поможет почти 150 тысячам индивидуальных предпринимателей;

— субъектам малого бизнеса, выручка которых сократилась на 50% по сравнению с прошлым месяцем, предоставляется право отсрочки уплаты налогов с оборота, земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов до 1 октября 2020 года. Главное, предприниматели не выходя из дома могут уведомить налоговое ведомство об использовании данной льготы;

— с 1 апреля обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии было снижено со 100% до 30%;

— будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности. В настоящее время фонд компенсирует 8% расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24%. Отныне государство будет компенсировать 12% расходов по кредитам с процентной ставкой до 28%;

— по кредитам на 12 триллионов сумов ($1,25 миллиарда) населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, будут продлены сроки выполнения кредитных обязательств;

— определяется ряд мер по поддержке населения, особенно его социально уязвимых категорий;

— будет расширена поддержка тем видам деятельности, которые осуществляются на дому.

Украина. Население: 42,22 миллиона

На Украине в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса Верховная Рада приняла «антикризисный» законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях. Согласно ему, бизнес получил льготу по уплате налога на прибыль — при условии финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Также закон учитывает:

— помощь по частичной безработице;

— уточнение нормы об освобождении от налогообложения импорта медицинских изделий и оборудования, необходимых для борьбы с распространением коронавируса;

— перенос сроков подачи отчетности из-за введения карантина;

— возвращение платы земельного налога и налога на недвижимость в местные бюджеты за апрель;

— запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина;

— регулирование дистанционной работы и введения гибкого рабочего графика;

— повышение штрафов за нарушение порядка формирования цен и тарифов на социальные товары, предельный уровень которых будет устанавливать Кабмин.

Кроме того, помимо запрета на повышение ставок по кредитам на время карантина, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Нацбанк подготовил целый ряд шагов, которые должны помочь минимизировать налоговое давление на бизнес, в частности, кредитные каникулы. По ее словам, на первом этапе банки должны предложить бизнесу льготный режим обслуживания кредитов на период карантина, а уже после его завершения совместно решить, как реструктурировать накопившуюся за этот период задолженность.

Выводы

Как видим, большинство стран СНГ стремится спасти малый и средний бизнес, поддержать предпринимателей. Везде это происходит по-разному, но почти повсеместно (за исключением Украины) — с помощью финансовых вливаний, которые гарантирует государство. На Украине обещают льготы. И то только тем, кто оказывает помощь в борьбе с коронавирусом.