Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки

Накануне заявленного ужесточения карантина корреспондент издания Украина.ру проверил, как горожане соблюдают "изоляционный" режим. Усилила впечатления природа: в субботний день 4 апреля воздух прогрелся до 15 градусов тепла - прекрасные условия для неторопливой прогулки

Персональный сервис и весеннее настроение

Мои наблюдения стартовали с кофейных точек у озерца и детской площадки (на качелях катались дети, ленту для ограждения кто-то снял). Карантин не помешал мне заказать стаканчик капучино.

В одном из киосков принимали банковские карты. Раньше здесь можно было сделать заказ через окно, но сегодня окно едва приоткрыто, а заказ принимала девушка с переносным кассовым аппаратом.

Осматриваюсь: люди (кто-то в маске, кто-то — без) в хорошем настроении и в лёгкой весенней одежде гуляют вокруг озера, загорают, сидят на лавочках, удят рыбу. «Спирта нет, берите водку». Прогулка по Киеву в условиях жёсткого карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Многие кормили уток. Горожане к этому процессу всегда подходили серьезно. Вот и сегодня дама лет 60-ти, пришедшая к озеру с маленькой внучкой, вытащила из сумки на колёсах буханку украинского хлеба и аккуратно опустила ее в воду: "кушайте, ути, ни здоровье!"

— Что же вы сделали? Уток же нельзя кормить хлебом, да и как они его съедят? — обратился я к пенсионерке.

— Чего? Всегда их хлебом кормят, — на голубом глазу ответила женщина.

— Неправда ваша. Вот, справа от вас, в десяти шагах, табличка с предупреждением специально поставлена.



— Ну, хлеб просто твёрдый, он щас размокнет, и рыба его поест, — убил меня ответ бабушки.

Бедные же утки не знали, каким боком приткнуться к «подарку»: то подплывали, то уплывали.

Если вам захотят впаять штраф

Наш диалог привлёк внимание патруля — да, в Киеве появились патрули! — который как раз проходил мимо.

«Вот народ…», — вздохнул дружинник из «Муниципальной варты» ("Муниципальной стражи"). Но никакого желания напомнить о карантине не выразил.

В состав патруля входили два бойца Нацгвардии, один полицейский в зелёной манишке и трое молодых людей в песочной форме "Муниципальной варты" — парень и две девушки. Вся эта компания была, естественно, в медицинских масках.

К ребятам из патруля подошла пожилая пара, чтобы уточнить: правда ли, что с 6 апреля человек должен обязательно иметь при себе паспорт?

— Правда. Будут проверять, как люди придерживаются карантина, — объяснили дружинники. — Если вы подумаете «а я самая умная, я паспорт оставлю дома», вы можете быть задержаны до выяснения обстоятельств. Это нарушение правил ужесточенного карантина. Паспорт нужен, чтобы идентифицировать ваше место прописки/прописки. Если вы живёте здесь, вы не можете оказаться на Крещатике.

Заплатили один раз, заплатят и второй

Проинструктированные мужчина и женщина ушли гулять дальше, и с дружинниками заговорил я.

— А что насчёт тех кафе, которые кофе продают?

— Им нельзя. Опять продают? Два раза уже подходили. Ларёчек запрещен, а кафе разрешено, потому что у них — на вынос.

— Так на вынос нельзя!

— На вынос можно! Ты лишний в этой маршрутке. Как живёт Киев в жёстком карантине © REUTERS, | REUTERS, | Перейти в фотобанк

— Нельзя. И пивнушкам тоже.

— Наша задача зафиксировать. Мы видим нарушение и звоним в полицию. Она уж решает.

— А что же тот полицейский с вами?

— То же самое. Он вызывает полицию, которая составляет протокол. И штрафуем. На Петровке уже оштрафовали. И сейчас будут штрафовать — раз заплатили, значит, еще раз заплатят.

После разговора я отправился на набережную Днепра. Там обстановка та же: гуляющие фотографирующиеся пары, мамы и папы с колясками или детьми школьного возраста, рыбаки, патрули.

Только часам к восьми вечера, когда похолодало, зелёная зона опустела. Впрочем, компаниям, которые не стесняясь расположились на лавочках с закуской и алкоголем, холод был не страшен. Хватало также собачников и бегунов.

От греха подальше

На следующий день, в воскресенье, на улицах царило всё то же благолепие тёплого весеннего дня. Цветут цветы, птички поют, а свежий воздух разгоняет вирусы — так, наверное, думают гуляющие. Впрочем, мангалов с шашлыками по набережным и в лесопосадках я не увидел. Скорее всего, люди отправились от греха подальше за город. Например, на Киевское море, куда меня звал друг жарить сосиски. Он заранее выяснил, что из таких классических туристических мест пока не гонят.

Теперь же, с 6 апреля, киевлянам запрещено собираться больше двух и ходить по улице без медицинских масок. Но я сильно сомневаюсь, что условия карантина будут соблюдаться. Да, может, люди и посидят дома день-два-три, а то и неделю. А потом всё вернется в прежнее русло.

Но не буду гадать: лучше проверю на практике, как будет. И расскажу вам в своём следующем материале.