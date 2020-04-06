В субботу, 4 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) огорошил украинское руководство новыми требованиями для предоставления обещанных кредитов. Теперь фонд ожидает принятия парламентом «антиколомойского» закона во втором чтении и нового бюджета. Пользователи украинских соцсетей бурно отреагировали на растущие аппетиты МВФ

Можно утверждать, что новые требования фонда, которые озвучил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, повергли руководство страны если не в шок, то как минимум в замешательство.

И если в требовании как можно скорее принять так называемый антиколомойский закон во втором чтении ничего из ряда вон выходящего нет, то настоятельная просьба пересмотреть бюджет представляет гораздо большую проблему. Тем более учитывая неизменные «драконовские» подходы международных финансовых институтов к принципам его формирования.

Пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на очередные «хотелки» МВФ и покорную готовность украинских властей их выполнить.

Как заметила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook, в результате позорного голосования по «закону о земле» власть вместо обещанных кредитов получила новые требования от МВФ. Лукаш: «Слуги народа» и Порошенко создали коалицию мародёров войны и эпидемии © Facebook/Elena Lukash

«Совершенно без злорадства хочу спросить у «слуг», нажавших зелёные кнопки за рынок земли вместе с псами Порошенко и голосами Сороса…

И вот, вы передали интереса государства и избирателей, публично спарились с псами Сороса… И? Страна получила не деньги, а новые требования:

— секвестировать бюджет для убийства экономики;

— продолжить «реформы» по ликвидации граждан;

— открыть рынок земли юрлицам;

— увеличить концентрацию земли;

— добить банки новым законом и

— ожидать новых требований.

При этом вы опозорились навсегда, а свора Порошенко получила прощение всех грехов. Так чего вы добились? И знаете, что будет дальше? Вы продолжите и случку с Порошенко, и исполнение всех требований из Вашингтонского обкома. У вас просто нет силы и смелости, а значит, нет выхода.

СлуГоПёс —это коалиция мародёров войны и эпидемии. Худшее, что могло случиться со страной», — возмущается политик.

Тем временем украинский экономист Александр Гончаров полагает, что новые требования МВФ и Всемирного банка доказывают безосновательность надежд на скорое получение кредитов и Украине нужно готовиться к дефолту в тяжелейших условиях пандемии. Гончаров: «Слуги народа» сопят и тужатся, а кредитных денег от МВФ нет © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Или это был заранее спланированный циничный сценарий, или это — дремучая тупость. «Слуги народа» сопят и тужатся, а кредитные деньги от МВФ и Всемирного банка, чтобы протянуть агонию издыхающей экономики, в размере 10 млрд долл. США ($8 млрд. — от Фонда и $2 млрд. — от ВБ), вероятнее всего, вряд ли получат. Хотя по требованию этих международных кредитных организаций и был принят 31 марта Закон Украины об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Но — денег до сих пор нет. Почему? В сеть просочились скудные сведения, из-за чего идет задержка с выделением траншей кредитов.

Конечно, это уже совсем за гранью — выставлять от ВБ и МВФ новые жесткие условия Украине, но, видимо, терпеть унижения для нашей власти становится правилом, а не исключением», — написал на своей странице в соцсети украинский экономист.

Он убежден, что страну поставили на длинную паузу в сотрудничестве с МВФ и ВБ, а значит — кредитов не будет.

«И спорить тут нечего, Украина уже не в фокусе международной повестки Запада. Дескать, выкручивайтесь сами, как хотите, или беспрекословно выполняйте до запятой каждое наше требование», — подчеркивает он.

Схожую позицию высказал и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. На своей странице в соцсети Facebook он заметил, что Украина поставила себя в такое положение, когда МВФ может ее беззастенчиво уничтожать и грабить. Скубченко: Может, в Конституцию вписать, что требования МВФ имеют приоритет над нашим законодательством © Facebook, Александр Скубченко

«Арахамия заявил, что МВФ — это аппарат искусственного дыхания для Украины. Да только Украина здорова и её принудительно, под ремнями положили под этот аппарат. И пока мы в палате, МВФ выносит ценности из нашего дома.

МВФ выгодно нас всё больше в долги вгонять. Потому что наша зависимость от МВФ — это власть МВФ над нами. Если бы наша власть в любой момент могла послать МВФ, разве они могли бы диктовать свои условия, требовать поднятия тарифов и распродажи земли? Нет.

Мы одна из немногих стран в мире сегодня, которые уничтожает и грабит МВФ — экономические убийцы, убийцы государств. Даже в кризис нам руки выкручивают.

Надо в Конституцию ещё вписать МВФ, наряду с ЕС и НАТО. И записать, что требования МВФ имеют приоритет над нашим законодательством и обязательны для исполнения всеми. Мы же папуасы, а не граждане, колония, а не государство», — возмущается Скубченко.

На неприемлемости грубого диктата МВФ и Всемирного банка настаивает политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Песецкий о требованиях МВФ: Так, может, лучше сразу дефолт объявить © Facebook, Валерий Песецкий

«В МВФ и ВБ недовольны принятой редакцией закона о распродаже украинской земли. Утверждают, что, мол, ущемлена здоровая конкуренция. И ее нужно вернуть в закон.

Ну вы уже поняли, о чем это? В самом деле, почему ущемлены права иностранных граждан, иностранных банков и компаний? И что это за торговля по 100 га в одни руки? А если эти руки ну очень большие и очень загребущие? Ведь сказано было индейцам — по 200 000 га в одни руки!

Ну и вишенка на торте от кредиторов: если нечем наполнить госбюджет, чтоб вернуть все одолженное, поднимите еще коммунальные тарифы! Это требование Всемирного банка. Но МВФ — поддерживает.

Так, может, лучше дефолт? Штаты за два века четыре пережили, и ничего. Им так от этого стало плохо, что до сих пор лучше всех живут», — замечает политолог.

Понятно, что украинская власть в «лучших своих традициях» попытается представить себя жертвой, которой нужно срочно помогать. И если международные финансовые институты ранее не очень «велись» на «российскую агрессию», то теперь соратники Владимира Зеленского решили выставить Украину как государство, которое в первую очередь нуждается в поддержке из-за пандемии коронавируса.

Однако, по мнению украинского экономиста, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, этот «фокус» вряд ли убедит МВФ выделить незалежной побольше кредитов для борьбы с эпидемией коронавируса. Охрименко: Украинская власть решила разыграть для МВФ комедию с карантином © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«На прошлой неделе действительно поступили первые результаты работы экономики Украины за март-2020. Ситуация критическая, и, когда премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что нужно начинать запускать экономику Украины, он сказал правду. Так как еще месяц, и уже нечего будет запускать.

Но потом у пацанов появилась новая идея. МВФ обещал выдать Украине деньги (кредит) для борьбы с коронавирусом. Эти деньги можно использовать по своему усмотрению и можно без проблем "распылить" под видом борьбы с коронавирусом.

Всего МВФ выдели на все страны 1 трлн долларов. Украина вначале просила 50 млрд долларов, но потом уже просила 10 млрд долларов. В конечном итоге Украине пообещали на "борьбу с коронавирусом" 4,5 млрд долл., но потом МВФ заявил, что может быть 1,5 млрд долл.

Поэтому пацаны возле кормушки и приняли решение комедию с карантином продолжить и поэтому и ввели ужесточение, чтобы показать МВФ, что ситуация критическая. Заодно "очень странно" начал быстро расти показатель заразившихся коронавирусом и, как и положено, смертей. Нужна нужная картинка для МВФ, в надежде, что он все же даст не 1,5, а 4,5 млрд долл.», — подчеркивает Охрименко.

В целом пользователи соцсетей уверены: хоть новые требования МВФ и Всемирного банка и выглядят вызывающе, у руководства страны уже нет возможности выторговать более приемлемые условия кредитования. Поэтому стоит ожидать, что эти и, вероятно, новые условия международных финансовых структур будут беспрекословно выполнены. Тем более срок погашения ранее взятых заимствований уже наступает, а возможности сгенерировать необходимые средства за счет своей экономики у Украины нет. И, по всей видимости, уже не будет.