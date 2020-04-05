По состоянию на 20:00 5 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 238,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 67,2 тыс. человек скончались, свыше 255,6 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на шестом месте с результатом 82,9 тыс. заболевших, пропустив вперед Францию с 89,9 инфицированных, Германию с 97,3 тыс. зараженных, Италию, где 124,6 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 130,7 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США оказались недосягаемыми, обнаружив у себя более 321,6 тыс. больных.

Между тем в Италии самая высокая в мире смертность от коронавируса (12,33%), скончались более 15,3 тыс. человек, в Испании — более 12,4 тыс., в США — более 9,1 тыс., во Франции — более 7,5 тыс. человек, в Великобритании — 4,9 тыс. человек, в Иране — почти 3,6 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 1,7 тыс.

Россия

В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 5394 случая заболевания, 46 заразившихся умерли, 389 выздоровели. Смертность составляет 0,86%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 апреля заявила, что ее ведомство определит, сколько россиян уже получили иммунитет к коронавирусу.

«На следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал "Вектор", она определяет антитела», — сообщила Попова.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Между тем медики выяснили, что после выздоровления от COVID-19 еще целый месяц человек остается опасен для окружающих, так как «выделяет вирус». Об этом рассказал заместитель директора российского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов.

«У таких людей тоже при повторных находках вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение», — сказал медик.

Он также назвал оптимальную температуру для передачи коронавируса.

«Коронавирус какое-то время живет в окружающей среде, но не бесконечно долго. Оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов», — отметил Попов. По его словам, сухая жаркая погода препятствует распространению COVID-19, однако он подчеркнул, что эти данные нуждаются в проверке.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 1251 случай заболевания, 32 заразившихся умерли (смертность 2,6%), 25 выздоровели.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что из-за карантина киевский бюджет теряет ежемесячно 1,6 млрд грн, и эта сумма в дальнейшем может вырасти.

«Потери 1,6 миллиарда. Мы подсчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет», — отметил Кличко.

Ранее пресс-служба столичной мэрии сообщила, что из-за карантина около полумиллиона киевлян были вынуждены уйти в отпуск за свой счет.

Тем временем Киево-Печерская лавра закрылась на карантин из-за коронавируса.

«В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией),» — сообщила пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

Там добавили, что в Лавре продолжат совершать все уставные богослужения, а записки на поминовение и пожертвования можно подать на сайте.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии. Итальянские медики создали протоколы выхода на улицу, возвращения домой и совместного проживания в людьми, которые потенциально могут быть подвержены коронавирусу.

В частности, гражданам рекомендуется надевать одежду с длинным рукавом, собирать волосы, не носить кольца, серьги и браслеты, надевать маску, не пользоваться общественным транспортом, а во время прогулок с собакой стараться, чтобы она не прикасалась или не терлась к поверхностям.

Также необходимо брать с собой одноразовые салфетки и касаться поверхностей ими, кашлять и чихать в локоть, не платить наличными, не трогать лицо до тех пор, пока не помоете руки с мылом.

При возвращении домой нужно снять всю одежду и бросить в пакет, чтобы потом постирать, оставить сумки, ключи или кошелек в коробке у входа, протереть дезинфектором телефон и помыть с мылом очки. Также настоятельно рекомендуется принять душ и продезинфицировать лапы у пса.

Крах украинского бизнеса, рекламы и доходов из-за коронавируса. «Косты» режут все © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ну а европейские бюрократы заявляют об экономическом кризисе из-за коронавируса, который сравним со Второй мировой войной.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что бюджету Европейского союза нужны масштабные инвестиции, аналогичные тем, что США осуществляли в Европе после 1945-го.

«Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — заявила фон дер Ляйен.

«План Маршалла» — название программы финансовой помощи Европе после Второй мировой войны со стороны США.

Он предусматривал прямое внешнее управление деньгами, которые были предоставлены США странам Западной Европы для восстановления экономики.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица