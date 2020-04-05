«Кладбищенский» и «бандитский» Гоголь Санкт-Петербурга - к истории двух памятников

В среду 1 апреля отмечалось 211 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Николая Гоголя. Судьба этого уроженца Малороссии была непростой. Непростой оказалась и судьба его памятников в Санкт-Петербурге

Николай Васильевич Гоголь, чей день рождения отмечался 1 апреля, является одним из величайших русских писателей. Его мастерство признавали современники и потомки. Гоголевский «Ревизор» был любимой русской пьесой императора Николая Ι, который, будучи в уездном городе Чембаре, что под Пензой, воскликнул местным чиновникам: «Ба! Да я вас всех знаю!», пояснив, что те напоминают ему гоголевских персонажей. Гоголь, Пушкин, Шевченко и Эренбург – кто и как писал про коронавирус © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Школьники же любят Гоголя за его мистические рассказы и повести. Впрочем, и жизнь, и смерть самого писателя были полны тайн и загадок. До сих пор существует легенда, что Гоголь похоронен без черепа, который похитили для коллекции купца и любителя театральной старины Алексея Бахрушина. Могилу Гоголя переносили и надгробие на ней меняли да так, что первоначальное надгробие досталось в конце концов другому великому русскому писателю — Михаилу Булгакову.

Поэтому неудивительно, что и с памятниками Гоголю дело нечисто. В центрах двух столиц — Санкт-Петербурга и Москвы — стоят по два памятника этому писателю. Издание Украина.ру расскажет о том, как появились и какие легенды связаны с петербургскими памятниками Гоголю.

Бюст на «недокладбище»

Невский проспект — одна из старейших улиц Санкт-Петербурга. Он возник во второй половине 1710-х годов. В 1737 году, когда главным архитектором «Комиссии о Санкт-Петербургском строении» стал Пётр Еропкин. Под его руководством и был составлен первый генеральный план города, в основу которого было положено трёхлучие из Вознесенского проспекта, Гороховой улицы и Невского проспект, сходящихся у Адмиралтейства.

«Виду Адмиралтейской спицы никакого посягательства быть не признается», — указывалось в этом документе.

Пройдет почти век с тех пор и молодой адъюнкт по кафедре истории Петербургского университета, живший к тому времени в столице пять с лишним лет, написал повесть «Невский проспект». Начиналась она со следующих слов:

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта».

В этой повести он рассказал о том, насколько важен и в то же время таинственен и непостоянен Невский проспект.

«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде», — завершил свою повесть выходец из Малороссии. Многоликая «Ночь перед Рождеством»: как казаки и не только Гоголя экранизировали © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк

Вряд ли молодой Гоголь догадывался, что в будущем всякий, кто будет гулять по Невскому проспекту, увидит не один, а целых два памятника Гоголю. И оба будут связаны с интересными историями.

Первый памятник Гоголю у основания Невского проспекта — в Александровском саду, что перед Адмиралтейством, появился в 1896 году. История этого сада тоже неразрывно связана с Невским проспектом: 1721 году пленные шведы на Адмиралтейском лугу высадили аллею берёз, ведущих к проспекту от ворот Адмиралтейства. Город рос, Адмиралтейство лишилось канала, вдоль самого здания появлялись новые бульвары, пока, наконец, в 1874 году к 200-летию со дня рождения Петра Ι не был открыт Александровский сад. Идея его создания принадлежала уроженцу Николаева, генерал-адъютанту и сенатору Самуилу Грейгу (о роли его отца в истории Крыма писало издание Украина.ру).

Новый сад надлежало украсить. И вот в 1879 году в саду появился фонтан. Но на этом решили не останавливаться. В 1880 году на заседании Городской думы Санкт-Петербурга предложили украсить сад бюстами знаменитых деятелей в области науки и словесности. Изначально представили список из 14 лиц, что у некоторых вызвало нарекания: мол, будет не сад, а будто бы кладбище. Но список менялся, дополнялся и перерабатывался. И вот в 1887 году появился первый бюст — поэта Василия Жуковского. Его установили к столетию поэта. Свою роль сыграло и то, что Жуковский был наставником императора Александра ΙΙ, который и открыл сад. Спустя пять лет у Жуковского появился первый «сосед». В саду открыли памятник почётному гражданину Санкт-Петербурга Николаю Пржевальскому. Правда, стоял этот памятник чуть поодаль — ближе к Исаакиевскому собору. Настоящая столица Украины. Стоит ли Петербург на казацких костях © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

А вот «ближайшие соседи» у бюста Жуковского появились в 1896 году. Это были бюсты Николаю Гоголю и Михаилу Лермонтову. На постаменте у бюста Гоголя поместили две цитаты. Одна — из «Мертвых душ».

«Определено мне чудною властью озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать её сквозь видный мiру смех и незримыя, неведомыя ему слёзы!» — гласила она.

Другая — из письма Гоголя Жуковскому: «Знаю — моё имя после меня будетъ счастливее меня».

Что примечательно, скульптором бюстов и Жуковского, и Лермонтова и Гоголя был Василий (урожденный Вильгельм) Крейтан. Именно благодаря ему скандальный отказ лучших выпускников Императорской Академии художеств от участия в конкурсе на большую золотую медаль, проводившемуся к столетию Академии в 1863 году, получил название «бунт четырнадцати». В событиях, предшествовавших бунту, Крейтан участие не принимал и прошений в Совет Академии не подписывал. Он подал личное прошение о выходе из Академии лишь узнав о скандале 9 ноября 1863 года. Тем самым Крейтан не дал состояться «чертовой дюжине» и сделал количество бунтовщиков «счастливым» числом.

Остается лишь добавить, что умер Крейтан за недели до установки бюстов Гоголя и Лермонтова в Александровском саду. Можно сказать, что два этих бюста стали символичными надгробиями Крейтана.

А вот другой памятник Гоголю у Невского проспекта имеет более «хищную» историю.

С намеком на бандитскую победу

В 1952 году в Ленинграде к столетию со дня смерти Гоголя решили установить памятник писателю. На Манежной площади даже установили закладной камень, но ни один из проектов не удовлетворил требовательные власти. В то время, как в Москве на Гоголевском бульваре в спешке установили памятник, многими позже признанный неудачным, в Ленинграде ждали. Ожидание растянулось на 45 лет, пока, наконец, уже в Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной улице, выходящей на Невский проспект, установили новый памятник Гоголю. Его автором были скульптор Михаил Белов и архитектор Владимир Васильковский.

Официальная причина, по которой бронзовый Гоголь очутился на Малой Конюшенной, проста: в 1996 году улицу решили превратить в пешеходную зону. Тогда же общественная Ассоциация «Клуб «Невский проспект» и предложила установить на этой улице памятник Гоголю. При этом сам писатель изображен кутающимся в свой плащ и смотрящим вниз. Очевидно, это отсылка к строкам из «Невского проспекта».

«О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы», — писал Гоголь в 1833-1834 годах.

Впрочем, есть и другая версия, почему на Малой Конюшенной появился этот памятник. Одна городская легенда связывала его историю с лихими временами в истории города да и всей страны — «девяностыми». Именно тогда Санкт-Петербург становится криминальной столицей России. Одной из самых влиятельных преступных группировок города тогда была Тамбовская ОПГ. Ее лидер и сооснователь — Владимир Барсуков (урожденный Кумарин) был чем-то похож на Гоголя, что и дало старт легенде.

«Поставили в Питере памятник Николаю Васильевичу. Тут же журналисты обнаружили портретное сходство и заявили, что памятник поставили вовсе не Гоголю, а мне. На первой кнопке телевизора есть одна дура истеричная, лепит сюжеты по криминалу, так она вообще договорилась до того, что памятник Гоголю-Кумарину напротив Казанского собора поставили как символ непримиримой борьбы тамбовских с казанскими…», — якобы рассказывал сам Барсуков, находясь уже за решеткой.

Эти слова можно найти в книге «Замурованные. Хроники Кремлёвского централа». Ее написал Иван Миронов, которого обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса. Он сидел в так называемом «Кремлёвском централе» — спецблоке СИЗО «Матросская тишина», где был и Кумарин. Самый красивый и самый северный. Как в Санкт-Петербурге появился буддийский храм и при чем здесь Нежин © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

При этом городская легенда утверждала, что на постаменте памятника упомянуты члены Тамбовской ОПГ. И что характерно, в этом она может быть отчасти правдива.

«Памятник установлен по замыслу и на средства Ассоциации Клуб «Невский проспект». В сооружение памятника внесли вклад: администрация Центрального района /Предприятия: / «Девиз-группа», «Норд», «Пассаж», «Дом Ленинградской / торговли», «Дом Книги», «Невский проспект, 25», «Свелен» / «Петройл», завод «Монументскульптура», завод / строительных алюминиевых конструкций, «Шельф», / ресторан «Невский» / Граждане: / В. А. Адикаев, А. Н. Аладушкин, А. Г. Ананов, Ю. В. Архипов, / Б. П. Григорьев, Ю. А. Зорин, С. Т. Колесников, А. Е. Ловягин, / С. В. Сайкин, В. А. Телицын, С. С. Чернова, / В. А. Шевченко, С. А. Шевченко / Санкт-Петербург/ 1997 год», — указывалось в надписи.

И если изучить внимательно этот список, можно обнаружить там интересных людей. Так, Юрия Зорина, который в 1997 был президентом Ассоциации «Клуб «Невский проспект», некоторые СМИ связывали с Тамбовской ОПГ.

Зорина убили на Кипре в 2004 вместе с переводчицей Викторией Третьяковой и экс-депутатом Госдумы от ЛДПР Вячеславом Шевченко. Имя последнего тоже есть на памятнике, как и имя его брата Сергея. Их петербургские медиа также связывали с «тамбовскими».

«Созданная Вячеславом и его братом Сергеем бизнес-группа «Норд» присутствует во многих прибыльных сферах бизнеса города. Центральный офис братьев Шевченко находится на Невском, 46, где расположены «Голливудские ночи» и «Норд». На протяжении многих лет коммерческую и политическую деятельность Шевченко связывали с т.н. «тамбовским сообществом», — писало издание «Фонтанка» в 2004 году, в статье, посвященной братьям Шевченко.

Примечательно, что отпевание Зорина и старшего Шевченко произошло 1 апреля 2004 года — на 195 годовщину со дня рождения Гоголя. И отпевали их в том самом Казанском соборе, к которому обращен бронзовый Гоголь. Чертовщина да и только!

Вышедшая на следующий день в издании «КоммерсантЪ» статья была озаглавлена «В Казанском отпели тамбовских спонсоров коммерсантов и просто «авторитетных людей».

Сегодня многие гуляющие по Невскому проспекту глядя на памятник Гоголю на Малой Конюшенной и не догадываются о его интересной истории.

Вот так, спустя полтора с лишним столетия после смерти писателя, Невский проспект — улица, которую Гоголь называл всемогущей, получил еще одну мрачную легенду. И благодаря кому — самому Гоголю!