Львовская «запрещенка». Роль шашлыка в современной украинской литературе

Во Львове приступили к борьбе с любителями шашлыков. Причина - легкомысленное отношение львовян к пандемии коронавируса. В рубрике «Литературная кулинария» мы вспоминаем о том, как представлены шашлыки в современной украинской литературе

Мэр Львова Андрей Садовый заявил 1 апреля об ужесточении правил карантина в его городе. Так, во Львове все, кто отправляется в супермакрет, аптеку или общественный транспорт, должны носить маски. «Литературная кулинария»: сладкий символ старого Киева © bufet.net

«Есть предложение, чтобы магазины обеспечили возможность купить маску в помещении людям, которые заходят в зал <…> Если мы будем видеть нарушение, будем жестко реагировать», — заявил Садовый.

Но на этом местные власти не остановились. Львовянам запретили гулять на детских площадках, а также есть и пить в городских парках и скверах.

«В пятницу-субботу будет усилена работа муниципальной стражи и полиции по патрулированию парков, скверов. Потому что, честно говоря, то, что у нас было на прошлых выходных, это было за гранью здравого смысла, когда люди разжигают костры и делают шашлыки. Это недопустимо», — подчеркнул Садовый.

На следующий день — 2 апреля — Садовый напрямую обратился к львовянам.

«Мы с вами наверняка видели кадры, как в прошлую субботу и воскресенье люди во Львове выходили в парки, скверы, жгли костры, жарили шашлыки. Это глупо!» — не сдерживал себя Садовый.

Помянул шашлыки и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство также призывает вас, уважаемые украинцы, хотя погода зовет быть на природе, но удержаться от шашлыков, от прогулок по паркам, от массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели», — заявил он во время обращения к украинцам 3 апреля.

Шашлыки — одно из популярнейших, простейших и древнейших блюд. Однако в современной украинской литературе за ним прочно закрепилась слава блюда социальных низов, хотя это блюдо — недешевое. Убедиться в низком статусе шашлыков среди украинской интеллигенции, помогут цитаты из произведений современных украинских писателей.

Шашлычная как беспроигрышный бизнес

Сергей Жадан родился в Старобельске — городе в Луганской области, который уже упоминался в рубрике «Литературная кулинария». Сам Жадан на современной Украине один из популярнейших писателей. Он поддержал Майдана, а после начала конфликта в Донбассе поддержал сторону Украины. На президентских выборах 2019 года Жадан поддержал Петра Порошенко, а на досрочных выборах в парламент в том же году — партию «Голос». Сейчас он не только пишет книги и стихи, но и занимается музыкальным творчеством. Любимое блюдо украинского защитника летучих мышей, которое довело казаков до Крыма © changeua.com

Роман Жадана «Ворошиловград» был опубликован в 2010 году харьковским издательством «Фолио». «Ворошиловград» одержал победу в конкурсе «Книга года BВС» за 2010 год. 12 декабря 2014 года, в честь десятой годовщины премии, BBC Украина совместно с культурной программой ЕБРР объявили роман «Книгой десятилетия ВВС».

Среди прочего, в этом романе можно встретить и упоминание о шашлыках. Точнее о том месте, где их готовят. Само упоминание шашлычной приходится на диалог главного героя с девушкой Катей, недавно пережившей трагедию: ее собаку — овчарку по кличке Пахмутова, повесили неизвестные. Сам отрывок, в котором упоминается шашлычная, довольно интересен:

«Было совсем светло, утро давно началось, туман оттянуло куда-то в сторону реки, и день обещал быть сухим и солнечным. Одежда кучей валялась на полу, в комнате пахло холодным чаем.

— И куда поедешь?— спросил я.

— В Одессу, — ответила Катя. — К морю.

— Что будешь делать?

— Поступлю в университет.

— А кем ты хочешь стать?— я говорил с ней как настоящий старший товарищ.

— Проституткой, — рассмеялась Катя. — Что у тебя за вопросы дурацкие? А ты, — спросила, — когда поедешь?

— Никогда.

— Что будешь делать?

— Открою шашлычную. Бизнес беспроигрышный. Может, останешься со мной?— предложил. — Поженимся.

— Дурак, — сказала на это Катя, засмеявшись. — Тебя сожгут здесь не сегодня, так завтра. Или повесят. Как Пахмутову, — сказала она и снова заплакала.

— Ну, не плачь, — попытался я ее утешить. — Всё равно за этими очками я твоих слез не вижу.

— Хорошо, что не видишь, — ответила Катя и, примостившись у меня на плече, заснула.

Плохо, что она уезжает, — подумал я. — Хотя было бы гораздо хуже, если бы она осталась».

Главный герой романа — Герман — однажды утром узнает, что его старший брат пропал, и отправляется в город своего детства, где с ним происходит ряд приключений.

Мечта дальнобойщика

Рожденная в Херсоне Ирина Чернова более известна украинскому читателю под псевдонимом Люко Дашвар. Она не только плодовитый писатель, но и опытный журналист и сценарист. Среди прочего она была одним из авторов сценария к документальным фильмам «Русский Титаник. Дожить до рассвета», а также «Голубая кровь. Гибель империи», которые вышли на телеканале «Россия» в 2009 и 2013 годах соответственно. Ее журналистская карьера была связана с газетой «Селянська зоря», которую Чернова возглавила в 2001 году.

Майдан 2014 года писательница поддержала. Ему посвящен ее роман «ПоКров» (может читаться и как «Покров», и как «По кровь» по-украински).

«Кто завтрашнего дня страшится — сегодня не живет, а Майдан жил, вдохновенно и уперто разливал вокруг волны желанной воли как достоинства по грязи, сломанным лавкам, автопокрышкам, смятым пластиковым стаканчикам — форма таяла, уступая место сути. Разве свобода бывает чистенькой, как отутюженный фрак? Когда это свобода пахла духами? Только потом…» — описывается в романе Майдан.

Дебютный же роман Черновой — «Село не люди» вышел в 2007 году в харьковском издательстве «Клуб семейного досуга». Его Чернова подала на конкурс «Коронация слова». Поскольку конкурс был анонимный, возникла писательница Люко Дашвар — этот псевдоним возник из имен дорогих для Черновой людей. Роман вызвал противоречивую реакцию. Он начинается со сцены орального секса 13-летней жительницы села с мужчиной, разменявшим четвертый десяток. Собственно, сам роман посвящен жизни депрессивного села и населяющих его людей, среди которых главная героиня — 13-летняя Катерина. Роман завоевал 2-ю премию «Коронации слова» в 2007 году.

В сцене побега главной героини романа в Киев она встречается с двумя дальнобойщиками, которые по ошибке поначалу приняли ее за проститутку. Когда выяснилось, что она просто хочет доехать до Киева, один из водителей захотел ее высадить.

« — А как шлюху подберем, то куда посадим? Тебе на голову?— закричал лысый. «Литературная кулинария»: булгаковская сцена у Стругацких © klin-demianovo.ru | Перейти в фотобанк

Катерина рюкзак к себе прижала, дрожит.

— Да уже подъезжаем, — засмеялся лысый. — Через десять километров — разъезд в лесу. А там тебе… и кафе с шашлыками, и душ за пять гривен, и кабинка, чтобы пос**ть с бумагой. А курв тех… Больше, чем шашлыков в том кафе и деревьев в том лесу!»

Катерина испугалась и попросила ее высадить. Но в итоге дальнобойщики над ней сжалились и таки довезли ее до Киева.

В другом романе Дашвар-Черновой — «На запах мяса» — шашлыки — один из проблемных вопросов во взаимоотношениях дачников и селян.

«Шумные столичные компании вырывались сюда на шашлыки в выходные, зас**али лес бутылками и шумом и с вдохновенными улыбками возвращались в столицу», — описывает писательница село, куда попала главная героиня.

Этот роман тоже посвящен нелегкой женской судьбе — на этот раз судьбе провинциалки Майи, которая оказалась чужой в Киеве.

Приземленный шашлычник

Любко (Любомира) Дереша называли вундеркиндом украинской литературы. Его первая книга — «Культ» — была напечатана в 2001 году, когда Дерешу было всего 16 лет. Этот уроженец Львовской области на удивление прохладно отнесся к Майдану 2014 года и не стал делать никаких политических заявлений.

«Если ты писатель — ты играешь в большой матч, а все твое творчество — это забивание голов в одни и те же ворота. А «играть в политику» — значит разменивать тот большой матч на какие-то мелкие и кратковременные. Для эффективных решений политических вопросов существуют политики, а писательство скорее укрепляет твое ценностное и мотивационное сознание <…> Мне чужда идея социальных революций как таковых. В отношении социума мне больше нравится идея эволюции», — пояснял он в интервью изданию Insider.

В комментарии другом изданию — «Бульвару Гордона» — Дереш говорил, что пошел бы воевать, только если бы его мобилизовали, но не добровольцем.

В вышедшем в харьковском издании «Клуб семейного досуга» в 2007 году романе Дереша «Немного темноты» одна из героинь — Лорна — вспоминает о своем дяде.

«Дядя Валера был отцовским братом. Когда я спросила его, кем он работает, мама сказал, чтобы я шла в свою комнату, а дядя Валера сказал, что он работает фокусником. Но мне почему-то после маминого тона («а ну марш в комнату») расхотелось видеть его фокусы. Когда меня привезли к дяде Валере в Каркаралы (Каркаралинск — город в Казахстане — Ред.), я узнала, что дядя Валера работает никаким не фокусником, а жарит шашлыки на базаре», — рассказывала Лорна об одном из детских разочарований. Чей борщ? Украинцы задумали через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © РИА Новости, А. Усанов | Перейти в фотобанк

В общем, шашлыки здесь — это метафора чего-то низкого, приземленного. Хотя именно дядя Валера потом сыграл одну из важных ролей в жизни Лорны.

В другом романе Дереша — «Намерение!» — главный герой, рассказывая о брате, упоминает, что тот устроился охранником в Мукачево.

«Продавал налево какие-то электрошашлычницы. Надеюсь, он не крал их у себя на работе. Но нет, он не такой», — писал главный герой.

В другой части романа он просто сжег сухие яблоневые ветки, «хорошее дерево для огня», ведь, как сам признавался, шашлык не ел.

Подытоживая, можно отметить, что шашлыки для современных украинских писателей — это один из атрибутов окружающей серой действительности, а любовь к ним — маркер не добившегося особых успехов или неразвитого в культурном плане человека.

Но, по иронии судьбы, на воспетом многими современными украинскими писателями Майдане тоже весьма уважали шашлыки. По крайней мере, об этом свидетельствует фотография, сделанная в декабре 2013 года в лагере митингующих.

«ЕС-шашлык», — написано на железной бочке, которая тогда играла роль импровизированного мангала.