Китай 4 апреля скорбит по согражданам, умершим от эпидемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в этой стране улучшается, на сегодняшний день в КНР выявили свыше 82.5 тысячи заболевших.
Далеко вперед в антирейтинге пандемии вырвались Соединенные Штаты Америки. В США зарегистрировали свыше 275 тысяч случаев инфицирования. Более семи тысяч заболевших скончались.
Среди европейских стран наихудшая ситуация сложилась в Испании, где уже почти 125 тысяч случаев COVID-19. Число летальных исходов в этой стране приближается к 12 тысячам. В связи с этим правительство решило продлить режим повышенной готовности.
К 14 апреля в Италии от коронавируса скончались более 14 680 человек. По данным представителя Италии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 20% процентов граждан страны могут быть инфицированы коронавирусом. В субботу, 4 апреля, самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным.
Бурно развивается пандемия и в соседних с Италией странах. Так, в Швейраии за минувшие сутки число зараженных выросло на 975 человек, в стране зафиксировали 20 278 случаев.
В Румынии уже более 3613 зараженных, за сутки там скончались 25 человек.
Ситуация в России. Бесплатный доступ в интернет во время карантина
В России к 4 апреля зарегистрировали 4731 случай коронавируса. Медицина оказалась бессильна помочь в 43 случаях, свыше 280 пациентов поправились.
За сутки выявили всего 582 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, днем ранее этот показатель был на 19 случаев больше. По-прежнему больше всего новых пациентов находят в Москве. За минувшие сутки ряды заболевших в столице пополнили 434 человека.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новый вирус в Россию завезли из 73 стран.
«У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция — вы знаете, что их больше 170 — завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», — рассказала она журналистам 4 апреля.
Режим самоизоляции в России продлится до 30 апреля. В связи с этим выросла роль интернета для обеспечения повседневных потребностей.
Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам, в том числе к месенджерам, медицинским сайтам и сервисам электронной почты.
Российские медики за границей продолжают оказывать помощь государствам, которые не могут собственными силами справиться с эпидемией.
В Сербии две бригады российских врачей, прибывшие в эту балканскую страну накануне, будут работать в Белграде. Специалистов РХБ защиты и ещё одну бригаду медиков отправят в военный городок Бачка Тополо, где на карантине находятся сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими.
Всего в Сербию прибыло 11 рейсов с 87 российскими военнослужащими и эпидемиологическим оборудованием.
Ситуация на Украине. Пик эпидемии близок
На Украине к 4 апреля зафиксировали 1096 случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших там превышает число выздоровевших — 28 против 23.
Число инфицированных в Киеве за сутки увеличилось со 189 до 214 человек, умерших по-прежнему трое, а 12 человек выздоровели.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал прогноз относительно того, когда Украина переживет пик эпидемии.
«Уже с 14-15 апреля минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов», — рассказал он на субботнем брифинге.
Несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстанвку, украинцы возвращаются на родину. По данным Госпогранслужбы, за минувшие сутки в страну вернулись более семи тысяч граждан. В том числе около 2,5 тысяч человек не имели собственного транспорта. Все пересекающие границу прошли температурный скримминг, который, как уверяют пограничники, не выявил заболевших.
Медреформа экс-главы Минздрава Уляны Супрун продолжает избавлять от кадров украискую медицину даже в разгар эпидемии.
В Березанском районе Николаевской области в рамках второй волны медреформы уволили 34 сотрудника больницы.
Тем временем самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19.
По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, среди них анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты и медсестры.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица