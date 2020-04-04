К 16.30 4 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 1 млн 348 тысяч человек. Более 60 тысяч человек по всему миру погибли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции. Медики смогли помочь свыше 233 тысячам пациентов. Таковы данные сайта coronavirus-monitor.com

Китай 4 апреля скорбит по согражданам, умершим от эпидемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в этой стране улучшается, на сегодняшний день в КНР выявили свыше 82.5 тысячи заболевших.

Далеко вперед в антирейтинге пандемии вырвались Соединенные Штаты Америки. В США зарегистрировали свыше 275 тысяч случаев инфицирования. Более семи тысяч заболевших скончались.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

К 14 апреля в Италии от коронавируса скончались более 14 680 человек. По данным представителя Италии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 20% процентов граждан страны могут быть инфицированы коронавирусом. В субботу, 4 апреля, самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным.

Бурно развивается пандемия и в соседних с Италией странах. Так, в Швейраии за минувшие сутки число зараженных выросло на 975 человек, в стране зафиксировали 20 278 случаев.

В Румынии уже более 3613 зараженных, за сутки там скончались 25 человек.

Ситуация в России. Бесплатный доступ в интернет во время карантина

В России к 4 апреля зарегистрировали 4731 случай коронавируса. Медицина оказалась бессильна помочь в 43 случаях, свыше 280 пациентов поправились.

За сутки выявили всего 582 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, днем ранее этот показатель был на 19 случаев больше. По-прежнему больше всего новых пациентов находят в Москве. За минувшие сутки ряды заболевших в столице пополнили 434 человека.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новый вирус в Россию завезли из 73 стран.

«У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция — вы знаете, что их больше 170 — завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», — рассказала она журналистам 4 апреля.

Режим самоизоляции в России продлится до 30 апреля. В связи с этим выросла роль интернета для обеспечения повседневных потребностей.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 4 апреля Владимир Путин распорядился обеспечить бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам, в том числе к месенджерам, медицинским сайтам и сервисам электронной почты.

Российские медики за границей продолжают оказывать помощь государствам, которые не могут собственными силами справиться с эпидемией.

В Сербии две бригады российских врачей, прибывшие в эту балканскую страну накануне, будут работать в Белграде. Специалистов РХБ защиты и ещё одну бригаду медиков отправят в военный городок Бачка Тополо, где на карантине находятся сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими.

Всего в Сербию прибыло 11 рейсов с 87 российскими военнослужащими и эпидемиологическим оборудованием.

Ситуация на Украине. Пик эпидемии близок

На Украине к 4 апреля зафиксировали 1096 случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших там превышает число выздоровевших — 28 против 23.

Число инфицированных в Киеве за сутки увеличилось со 189 до 214 человек, умерших по-прежнему трое, а 12 человек выздоровели.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал прогноз относительно того, когда Украина переживет пик эпидемии.

«Уже с 14-15 апреля минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов», — рассказал он на субботнем брифинге.

Коронавирус и режим самоизоляции. Соцсети реагируют с шутками и юмором © trskinfo.ru

Медреформа экс-главы Минздрава Уляны Супрун продолжает избавлять от кадров украискую медицину даже в разгар эпидемии.

В Березанском районе Николаевской области в рамках второй волны медреформы уволили 34 сотрудника больницы.

Тем временем самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, среди них анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты и медсестры.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица