Подобно средневековым хронистам, писавшим свои летописи на основании слухов, басен и песен странствующих бардов, картина вселенского карантина полнится народным творчеством, переполняющим социальные сети

Кроме пресловутого спама и флуда в этом водовороте достаточно и здравых рецептов с рекомендациями «как выжить в карантине». Лучшие из рекомендаций освящаются авторитетными медиа.

Итак, для примера можно взять любого творческого человека — скульптора или художника. Или, фотографа, стилиста, дизайнера. А лучше сразу ознакомиться с мнением нескольких творческих людей — пусть даже и архитекторов (они ведь тоже в душе художники, а если еще вспомнить, что «архитектура — застывшая музыка», то и композиторы). Журнал PRAGMATIKA, существующий и в онлайн, и в офлайн форматах, спросил у нескольких молодых дизайнеров и архитекторов о тяготах онлайна и борьбе с ними.

Гриша Зотов отвечает из Амстердама:

— Вдохновила ли нынешняя ситуация вас на новые идеи дизайна, архитектуры, которые в будущем станут новой реальностью?

— Yes, of course! Коронавирус и режим самоизоляции. Соцсети реагируют с шутками и юмором © trskinfo.ru

— Как боретесь с отвлекающими факторами (дети, родственники, холодильник, другое)?

— Я с ними играю, мою им попу, готовлю кушать. И в целом наслаждаюсь дополнительным временем, которое можно провести вместе!

На последний вопрос у Дмитрия Сивака из Одессы другой ответ:

— Я занимаюсь спортом, но волнуюсь, что после карантина могу не узнать некоторых членов команды-сладкоежек.

— Чем занимаете себя на досуге? Как боретесь с грустью от самоизоляции?

— Я обожаю архитектуру с дизайном и никогда не считал это работой, поэтому на досуге я с удовольствием возьму книгу о модном урбанизме, чтобы было о чем поспорить с хипстерами.

А вот Денис Соколов из Днепра от души делится интеллектуальной благотворительностью:

— У нас есть интеллектуальный ресурс, которым сейчас мы готовы делиться бесплатно. Мы с радостью пытаемся помочь людям создать вокруг себя хорошую обстановку и атмосферу и пережить карантин. Мы НЕ пытаемся заработать на этой ситуации денег, считаем это неправильным. Как показали несколько дней консультаций, желающих очень много. Кто-то не мог себя этого позволить, кто-то ни находил свободного времени. Земля круглая. И мы уверены, если есть возможность нужно помогать друг-другу. Мы можем помочь таким образом — и помогаем.

Очевидно, что такая тактика весьма дальновидна. Хоть и не скороспела. Но архитекторам и дизайнерам проще — они почти всегда работают непосредственно с клиентами. В отличие от тех, кто «на том конце провода» — например, в издательском деле. Конечно, издатели печатают и предлагают почитать не себя, а других. Поэтому услышать из первых уст мнение издателя о ситуации с пандемией карантина очень интересно. Потому что, с одной стороны, люди должны больше читать — полки же с книгами находятся рядом круглосуточно. С другой стороны, новые книги надо же еще и напечатать. Особенно если старые пылятся в закрытых ныне библиотеках и вот-вот будут декоммунизированы на свалку истории, как обещала директор Института книги Александра Ковальчук.

Для широты обзора следует заглянуть на популярный «Левый берег» или «Украинскую правду» — эти сайты сдабривают обычный для последнего времени политический полуфабрикат специями креативных индустрий. Выражение «последнего времени» просьба не воспринимать в контексте пандемического апокалипсиса. Просто именно в последние годы и месяцы украинская политика настолько скороспела и неудобоварима, что встреча с прекрасным, иногда, единственное, что может спасти и сохранить. Итак, в разделе «Культура» сетевого медиа LB.ua Генеральный директор издательства Виват Юлия Орлова пишет: «С началом карантина в Украине культурные институты и бизнес приложили все усилия, чтобы подбодрить население. Музеи устраивают бесплатные онлайн-экскурсии для всех желающих, организаторы литфестивалей проводят онлайн-чтения с известными писателями. Издатели выкладывают в свободный доступ электронные версии своих книг. Мы понимаем, что людям трудно, многим вообще не до книг. Чем прокормить семью — первый вопрос настоящего. Поэтому по примеру европейских, американских коллег сделали все, чтобы поддержать людей в период экономического кризиса».

Далее она анализирует, в общем, не радужные перспективы государственного финансирования культурного сектора, но заканчивает, все же, оптимистичной цитатой австрийской писательницы Андреа Грилло: «Никто не будет писать книгу и не будет проводить исследования, когда у виска свистят пули. Но только они (культура и искусство) дают силы для того, чтобы вынести невыносимое, не просто принять его, а пережить и обдумать». Речь здесь, конечно же, не о буквальных пулях — в столице Украины это эвфемизм, в отличие от столицы Донбасса.

А для полноты восприятия всей этой богемы затворников желательно получить бесплатный совет профессионала. Потому что только в период карантина можно получить такой совет бесплатно — профессионалы всячески активничают, стараясь удержаться в поле зрения постоянных и потенциальных клиентов. Оттого и делятся в карантине бесплатно тем, что в обычной практике стремится к монетизации. Итак, обратимся к сетевой активности Киевского института современной психологии и психотерапии. Его ректор Борис Херсонский еще в 2018 в ходе видеолекции «Театр коллективного бессознательного» припоминал былину про Василия Буслаева. Вернее, о том, к чему может привести озорничанье в замкнутом пространстве. В случае с Василием Буслаевым его матушка решила отправить его от греха подальше в паломничество в Иерусалим. А чтобы не было ему одиноко в пути, то подбирали Ваське дружинников. Кто выпьет чашу зелена вина в полтора ведра и стерпит удар по голове палкой со свинчаткой — тот годен отправляться купаться в реке Иордан. Конечно, не случайно вся ватага полезла потом купаться в святую реку голышом (такие удары по голове даром не проходят). Но, в итоге, в видеолекции знаменитого психиатра можно набраться много полезных советов по успешному выходу из внутреннего заточения. Не зря же этот институт выложил в сеть эту запись именно сейчас? Как говорится, сказка ложь, да в ней намек.

С начала этого беглого анализа карантинной самозанятости на ум приходит украинская пословица «дурному не скучно и самому». Но никаких оснований для того, чтобы быть вплетенной в ткань повествования, как видно, она не находит. Да это и правильно — хватает нам всем уже одних только не скучных действий чиновных самодуров. Остальные граждане — по крайней мере, упомянутые выше — демонстрируют весьма прагматичный оптимизм и заражают им прочих. В хорошем смысле, конечно, заражают. Выравнивая среднюю температуру по палате.