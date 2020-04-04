По состоянию на 12:00 4 апреля в мире зафиксировано около 1 млн 120 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019, более 59 тыс. человек погибли, и свыше 229 тысяч заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Лидером по числу заражений остается США (277,5 тыс), а лидером по числу смертей — Италия (14,6 тыс.). Помимо перечисленных стран очень велико число заболеваний во Франции (82,1 тыс.), в Иране (53,1 тыс.) и в Великобритании (38,1 тыс.). Более 10 тыс. случаев COVID-2019 также зафиксировано в Турции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Канаде, Австрии и Южной Корее.

Ситуация на Украине. Критика от Порошенко и самочувствие простых граждан

Как сообщает Минздрав Украины, по состоянию на 10:00 4 апреля в стране зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 28 человек скончались, а 23 пациента выздоровели. Всего за сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Если говорить о регионах, то наибольшее число зараженных было зафиксировано в Киеве и Киевской области (272), Черновицкой области (206), Тернопольской (135), и Ивано-Франковской (94).

При этом не обошлось без скандальной ситуации, когда депутаты от партии предыдущего президента Петра Порошенко заявили о фальсификации закона про борьбу с коронавирусной инфекцией, который предусматривает дополнительные социальные и экономические гарантии.

По их словам, текст документа был изменен после голосования за него в парламенте. Нардеп Николай Княжицкий пояснил, что закон должен был поддержать арендаторов и освободить их от платы за пользование имуществом.

«"В исходном тексте закона было написано: "Наниматель освобождается от платы за пользование имуществом". Однако после обнародования документа данная норма отражена в совершенно другой редакции, а именно: "Наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом», — указал он.

По его мнению, это существенно меняет смысл документа и является нарушением закона со стороны власти. В конечном итоге депутаты написали обращение в офис генерального прокурора и в Госбюро расследований с требованием начать разбирательство по этому делу.

Если говорить о настроении рядовых граждан, то по словам опрошенного изданием Украина.ру маркетолога из Днепра Александра, пока многие надеются, что их «как-нибудь пронесёт», но у них кончаются деньги.

Коронавирус в Европе: более полумиллиона заболевших, почти везде карантин, в Швеции — ограничительные меры © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Ситуация в России. Рост зараженных и некоторые объяснения.

Как сообщил штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за сутки выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах. При этом в Москве подтвердили заражение у 14 детей.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах, 34 человека погибли и 281 поправился.

К тому же Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родин. График вывоза россиян представят в понедельник.

Как сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций, пилотный проект по применению новый системы для диагностики коронавируса планируется запустить в Москве и Подмосковье в апреле.

Речь идет об экспресс-тестах, разработанных российско-японской компанией «Эвотек-Мирай Геномикс». Они уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение. Конкретную дату старта проекта определит столичное правительство, которое закупает тест-системы.

Помимо этого, власти страны ответило на некоторые интересующие граждан бытовые вопросы в связи с распространением инфекции.

Минпромторг в частности пояснил, что в период режима самоизоляции можно посещать крупные гипермаркеты, супермаркеты, рынки и ярмарки, которые не расположены близко к местам проживания граждан.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, жителям российской столицы можно передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к «массовому катанию». Градоначальник добавил, что власти не ограничивают количество людей в машинах, но призвал граждан быть сознательными.

Ситуация в мире. У нас и у них

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, дал развернутое в интервью телеканалу РБК, в котором сравнил ситуацию в РФ и Италии.

По его словам, тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием, когда власти региона долго не хотели вводить ограничительные мероприятия, хотя это нужно было сделать на три недели раньше.

Семнов подчеркнул, что итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы, в результате чего система не выдержала серьезной нагрузки на реанимацию и лечение тяжелобольных.

Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что хотя в России ограничительные меры ввели «на пределе», в отличие от Италии существует определенная проблема с дисциплиной, когда в магазины набивается по десять человек, и граждане не соблюдают социальную дистанцию.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица