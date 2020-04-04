Проект дистанционного обучения школьников на Украине начинается с политического скандала. Учителям одной из частных школ Львова запретили использовать контент дистанционного обучения трёх оппозиционных телеканалов - «112 Украина», «Zik» и «NewsOne»

Ученикам и родителям руководство школы рекомендовало отказаться от просмотра видеоуроков на этих каналах. Об этом сообщается на странице школы в Facebook.

«В связи с широко разрекламированной кампанией по внедрению удаленного обучения украинских детей «Всеукраинская школа онлайн» с 6 апреля 2020 года сообщаем о развитии онлайн-занятий с вашими детьми на украинских каналах Zik, 112 и NewsOne!» — говорится в сообщении, подписанном директором школы.

Далее сообщается, что руководство школы приняло решение не рекомендовать родителям и детям использовать контент этих каналов для дистанционного обучения. При этом преподавателям школы «запрещено использовать образовательный контент с этих каналов при подготовке собственных стримов уроков, тематических презентаций и разработке онлайн-классов». Одесские школьники заболели вирусом Коксаки, объявлен карантин © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

На такое решение руководства львовской школы отреагировали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В обнародованном 2 апреля на сайте партии заявлении подчёркивается, что «пандемия коронавируса и введенные в Украине карантинные меры сделали невозможным нормальный учебный процесс для украинских школьников и студентов». В этих условиях телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK принимают участие в проекте «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого начнут транслировать видеоуроки для учеников 5-11 классов.

В партии считают, что «участие этих телеканалов крайне важно для реализации проекта, поскольку они являются самыми крупными и узнаваемыми среди тех, кто по просьбе президента Зеленского согласился пожертвовать своим эфирным временем в интересах украинских школьников и их родителей».

«Ведь транслировать видеоуроки не согласились ни «1+1», ни ТРК «Украина», ни СТБ, ICTV и «Новый», отмечается в заявлении. Однако, считают в ОПЗЖ, сегодня «дети стали заложниками политических игрищ действующей власти, очередными жертвами борьбы со свободой слова». Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей © pixabay.com

«Лишение телеканала «112 Украина» цифровой лицензии (Т2) уже сделало его недоступным для миллионов телезрителей, как и отключение NewsOne от кабельных сетей. Расправа власти над телеканалами бьет по наименее защищенным гражданам — тем, кто не может смотреть обучающие видео, как и телеканалы «112 Украина» и NewsOne, в сети Интернет», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ подчёркивают, что «даже гуманитарно-образовательный проект не дает покоя оголтелым русофобам и националистам». Приведя пример с решением руководства львовской школы запретить учителям использовать видеоуроки этих каналов, в ОПЗЖ отмечают: «Ответом властей на такое заявление было молчание».

«Видимо, и. о. министра, которая, напомним, курировала конкурс детского рисунка на тему дивизии СС «Галичина», как и директор вышеуказанного учебного заведения, считает, что детям лучше быть необразованными, но «патриотичными», — заявили в ОПЗЖ.

Львовский инцидент — не единичный. Против трансляции видеоуроков на упомянутых телеканалах выступил экс-директор скандально известного Института национальной памяти Владимир Вятрович. Его позиция, считают в ОПЗЖ, «представляет интерес для психиатра», но и общая тенденция очевидна…

В заявлении ОПЗЖ подчёркивается, что «борьба власти с инакомыслящими, независимыми журналистами и СМИ, которая изначально была аморальной и незаконной, сегодня обернулась против украинских детей, их права на получение знаний, их права на достойную жизнь».

Однако политическая возня вокруг проекта дистанционного обучения продолжается.Так, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа сочла недопустимым, что часть видеоуроков для школьников будет транслироваться на телеканалах, которые, по ее словам, имеют пророссийскую позицию. Об этом она заявила в обращении к Офису президента и к Министерству образования и науки, обнародовав его на своей странице в Facebook.

Отметив, что саму идею видеоуроков она поддерживает, секретарь комитета заявляет: «Но под видом заботы о детях власти заставляют школьников смотреть пророссийские пропагандистские каналы!»

По её мнению, это каналы, которые категорически отрицают «российскую агрессию», регулярно призывают страну сдаться, выступают за снятие санкций с России и за «признание оккупационных органов Донецка и Луганска».

Наталья Пипа заявила, что считает трансляцию видеоуроков такими «откровенно пророссийскими каналами» недопустимым. В Офисе президента пока молчат.

Напомним, украинские телеканалы во время карантина покажут уроки для школьников с пятого по одиннадцатый класс. С понедельника, 6 апреля, стартует анонсированный Владимиром Зеленским проект «Всеукраинская школа онлайн». Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Школьники смогут дистанционно изучать 11 предметов. Уроки будут транслировать каждое утро с 10:00. На съемках уроков присутствуют украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями, отмечают в пресс-службе.