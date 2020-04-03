По состоянию на 18:00 мск 3 апреля в мире зарегистрировано более одного миллиона больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерло от инфекции свыше 53,9 тыс. человек, а выздоровели — свыше 217,4 тыс. человек. Таковы данные Университета Джона Хопкинса. По данным ВОЗ, количество заразившихся несколько меньше

Больше всего заболевших по-прежнему в США. Там COVID-19 заразилось свыше 245,5 тыс. человек. Следом идет Испания: там свыше 117,7 тыс. заразившихся. Италия теперь на третьем месте — свыше 115,2 тыс. заразившихся. При этом в Испании и в Италии заявляют, что пик кризиса пройден. Следом идет Германия с более чем 84,7 тыс. заразившихся. Замыкает пятерку Китай с более чем 82,4 тыс. заразившихся.

В Великобритании за сутки короновирус унёс 684 жизни, заразились 4450 человек (данные Минздрава страны).

В Бразилии провели расследование и установили, что коронавирус нового типа проник в страну ещё в конце января, об этом сообщил секретарь Министерства здравоохранения Вандерсон де Оливейра.

Сообщается о первой погибшей от коронавируса в Латвии (в больнице Риги скончалась 99-летняя женщина).

Обстановка в России

В России количество зараженных коронавирусом выросло до 4149 человек. За сутки зафиксирован 601 новый случай инфицирования. При этом 281 человек выздоровел, 34 умерли. Проведено более 575 тысяч тестов. Случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах. Большинство субъектов РФ ввело режим самоизоляции для всего населения.

Отчёт о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом можно скачать здесь.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, «введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть состояния больных».

«Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — сказал министр. Он также сообщил, что федеральные и частные медицинские учреждения в пятницу подключаются к оказанию помощи больным с коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Мишустин на совместном заседании президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом потребовал обеспечить полную безопасность работы медиков при борьбе с коронавирусом. Премьер также потребовал «контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указ руководителям региональных подразделений проверить сообщения СМИ о попытках некоторых граждан заработать на эпидемии коронавируса (речь идёт о продаже масок по спекулятивным ценам).

Обстановка на Украине

На Украине по состоянию на 18:00 3 апреля официально объявили о 942 зараженных; умерло от инфекции 23 человека, а вылечилось 19 человек. В тяжёлом состоянии (на ИВЛ) в настоящее время 16 человек.

Кабмин Украины ужесточил ограничительные меры в связи с эпидемией. По данным пресс-службы Нацполиции Украины, за нарушение правил карантина составлено более 3,5 тыс. админпротоколов и открыто 44 уголовных дела. Большинство нарушений зафиксированы в западных областях Украины.

Черновицкую область полностью закрыли на карантин.

В аптеках по-прежнему нет масок. Правительство обязало работников торговли, банков, аптек, магазинов связи и телекоммуникаций и заведений по их ремонту ввести защиту глаз и лица, а также предоставлять посетителям такие средства, в том числе самостоятельно изготовленные маски.

Ранее Кабмин Украины поручил Киевской городской администрации и областным администрациям на въездах и выездах на территории областей установить особый режим и развернуть КПП с привлечением военнослужащих и правоохранителей.

Сообщается, что Генштаб ВСУ на время карантина запретил служебные командировки. Также на период карантина ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки.

Правительство ФРГ направило Киеву медицинский груз, необходимый для сдерживания коронавируса, а также передаёт 150 млн евро в рамках кредита, предоставленного Берлином ещё в 2015 году, об этом сообщает 3 апреля посольство Германии на Украине.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица