Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.
Власть может продавить, но внутри команды — проблемы
В ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за два скандальных закона: о запрете возврата банков (так называемый «антиколомойский» закон) и об открытии рынка земли. Президент Зеленский заявлял, что принятие этих законов — требование МВФ для предоставления очередных кредитных траншей, без которых экономику Украины ждёт дефолт.
При этом голосов только «Слуги народа» не хватило, а документ приняли за счёт проголосовавших «за» депутатов от «Европейской солидарности» Порошенко, «Голоса» с Вакарчуком и от депутатской группы «Доверие», на которую оказывают влияние разные олигархи.
В то же время голосование проходило со значительным нарушениями регламента, из-за чего оба закона могут отменить в судебном порядке.
В целом произошедшее в Раде не усилит власть, хотя она и показала способность продавливать необходимые законы, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв: это усугубляет противоречия внутри «Слуги народа», внутри президентской команды.
«Поддержка партий Порошенко и Вакарчука — это «поцелуй Иуды», а не реальное сотрудничество, которое усиливает «Слугу народа» и в целом команду Зеленского. И надо учитывать, что более 70% [украинцев] — против закона об открытии рынка земли. По крайней мере, большинство за то, чтобы подобные кампании власти предварялись всенародным референдумом», — отметил политолог.
«Это как продавать бабушкино серебро»
Последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными, прогнозирует руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро, добавил эксперт.
«Политические последствия для самого Зеленского также будут негативными. Нельзя опираться на голоса своего политического противника — в данном случае Порошенко, партия которого голосовала вместе со «Слугой народа» за законопроект. Поскольку это разрушает электоральное ядро.
Это аксиома политтехнологии — надо зубами держаться за электоральное ядро и не разочаровывать его», — пояснил Золотарёв.
Зеленскому пришлось привлекать дополнительные политические силы — в обоих случаях была задействована «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Но за Зеленского на выборах президента голосовали как за альтернативу Порошенко и его партии, отмечает политолог Алексей Якубин.
«Нужно теперь понять, что дальше будет происходить в однопартийном большинстве. Формально у них еще есть 240 голосов, однако им все сложнее голосовать различные инициативы, опираясь только на себя.
То, что мы сейчас видим в Раде, приближает сценарий возможного роспуска парламента. Зеленский уже говорил, что не будет держаться ни за министров, ни за депутатов, если они не будут показывать результат. Правительство уже поменяли», — сообщил эксперт.
«Плёнки Ермака»: «политическая пуля прошла навылет»
На неделе разгорелся скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака. Уволенный с должности советника президента депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил главу ОП в коррупции и в предательстве национальных интересов.
Лерос опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи разговоров Дениса Ермака — брата главы Офиса президента — где тот в августе-октябре 2019-го обсуждает вопросы назначений за деньги неких лиц на различные должности, в том числе в киевскую таможню.
Позднее Ермак заявил, что в ситуации будут разбираться правоохранители. Уже 1 апреля к Леросу с обысками пришла СБУ.
Зеленский вряд ли уволит Ермака, поскольку впрямую его нет на этих плёнках, а за брата он в конечном счете не в ответе. Такое мнение у Вадима Карасёва. Тем более, что мы знаем много случаев и историй, когда братья могут быть по разные стороны баррикад и фронтов, добавил он.
«Тут пытались сбить Ермака, но сбивают-то брата. А Ермака только «зацепили». Я думаю, что это лёгкое ранение, сквозное — политическая пуля вылетела. Хотя, конечно, позиции Ермака ослаблены, даже если он остаётся главой Офиса президента. А стало быть и ослабляются позиции Зеленского», — сообщил политолог.
Зеленский в поисках «соломонова решения»
Зеленский прекрасно понимает, что причина появления «записей Ермака» — не борьба с коррупцией, а стремление переформатировать его окружение и выбить одну из ключевых фигур, считает Андрей Золотарёв.
По его словам, здесь сошлись интересы украинской партии «ни войны, ни мира» и «вашингтонского обкома». И там, и там недовольны Ермаком, «поэтому неслучайно, что из-под НАБУ вышли эти записи, а НАБУ, как известно, контролируется посольством Соединённых Штатов».
«Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Сделает вид, что ничего не происходит — это будет убивать его рейтинг. Сдать немедленно Ермака, как того требуют «соросята» и иже с ними — будут выбивать и других. И Зеленский сейчас ищет «соломоново решение», — заявил эксперт.
А Алексей Якубин отмечает, что неслучайно появление этих «плёнок» совпало с ситуацией с созданием консультативного совета в рамках политической подгруппы контактной группы в Минске. Как только планировался его запуск в ближайшее время, появляются видео с братом Ермака.
«Если внимательно присмотреться, то видно, что эти кадры записывались мягко говоря не сейчас, а где-то летом прошлого года. Кроме того, те люди, о которых говорилось на видео, не были назначены на должность.
Я думаю, что это попытка выбить у Зеленского этот трек с мирными инициативами по Донбассу, потому что это один из столпов рейтинга главы государства», — заявил Якубин.
Рейтинг Зеленского падает, но всё равно рекордный в истории
В четверг, 2 апреля, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные свежего соцопроса. Отмечается, что 48% украинцев считают, что власть не справляется с эпидемией, а 65% — что не может совладать с экономическим кризисом. При этом 70% опрошенных считают, что Зеленский не справляется с задачей прекращения войны.
Рейтинг Зеленского составил 46%.
Разочарование властью есть, но скорее властью в целом, а не сфокусированное на образе Зеленского, говорит Вадим Карасёв. Рейтинг Зеленского, по украинским меркам, остаётся достаточно высоким.
«Катастрофического падения нет. Снижение есть, падения нет. А на Украине бывало часто, что за полгода рейтинги президентов сдувались до более низких отметок», — напомнил политолог.
Персональный рейтинг Зеленского в норме, здесь нет никакой трагедии, уверен Андрей Золотарёв. Он прогнозирует, что проблемы начнутся чуть позже, после скандалов с голосованием в Раде и Ермаком.
«Зеленскому до последнего времени, откровенно говоря, везло, ему удавалось сохранить своё электоральное ядро, демонстрировать людям, что он свой парень, что он не такой, как старая власть», — сказал эксперт.
Он также подчёркивает, что ни один президент спустя год после прихода к рулю государства не имел такого рейтинга, как Зеленский сейчас.
«Но число неудовлетворённых тем, как Зеленский решает вопросы войны и мира, наказания коррупционеров — это тревожные звоночки для президента», — заявил Золотарёв.
Интересно, какими будут рейтинги после голосования за закон о земле, особенно на фоне длительного карантина, говорит Алексей Якубин.
«Но обратите внимание, у Зеленского по-прежнему остаётся очень низкий антирейтинг, и 46% — это достаточно высокий рейтинг. Это, конечно, не 70%, но и не 10. Зеленскому пока удаётся удерживать позицию лидера ожиданий украинских граждан.
Одна из возможных реакций Зеленского при дальнейшем снижении рейтинга — досрочные выборы в Раду. Мне кажется, что президент к таким решениям готов», — подытожил политолог.