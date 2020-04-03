Верховная Рада всё же проголосовала за введение рынка земли, а глава Офиса президента попал в коррупционный скандал. Оба этих события отразятся на рейтинге Зеленского, но пока он остаётся рекордно высоким

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Власть может продавить, но внутри команды — проблемы

В ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за два скандальных закона: о запрете возврата банков (так называемый «антиколомойский» закон) и об открытии рынка земли. Президент Зеленский заявлял, что принятие этих законов — требование МВФ для предоставления очередных кредитных траншей, без которых экономику Украины ждёт дефолт.

При этом голосов только «Слуги народа» не хватило, а документ приняли за счёт проголосовавших «за» депутатов от «Европейской солидарности» Порошенко, «Голоса» с Вакарчуком и от депутатской группы «Доверие», на которую оказывают влияние разные олигархи.

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

В целом произошедшее в Раде не усилит власть, хотя она и показала способность продавливать необходимые законы, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв: это усугубляет противоречия внутри «Слуги народа», внутри президентской команды.

«Поддержка партий Порошенко и Вакарчука — это «поцелуй Иуды», а не реальное сотрудничество, которое усиливает «Слугу народа» и в целом команду Зеленского. И надо учитывать, что более 70% [украинцев] — против закона об открытии рынка земли. По крайней мере, большинство за то, чтобы подобные кампании власти предварялись всенародным референдумом», — отметил политолог.

«Это как продавать бабушкино серебро»

Последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными, прогнозирует руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро, добавил эксперт.

«Политические последствия для самого Зеленского также будут негативными. Нельзя опираться на голоса своего политического противника — в данном случае Порошенко, партия которого голосовала вместе со «Слугой народа» за законопроект. Поскольку это разрушает электоральное ядро.

Это аксиома политтехнологии — надо зубами держаться за электоральное ядро и не разочаровывать его», — пояснил Золотарёв.

Зеленскому пришлось привлекать дополнительные политические силы — в обоих случаях была задействована «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Но за Зеленского на выборах президента голосовали как за альтернативу Порошенко и его партии, отмечает политолог Алексей Якубин.

«Нужно теперь понять, что дальше будет происходить в однопартийном большинстве. Формально у них еще есть 240 голосов, однако им все сложнее голосовать различные инициативы, опираясь только на себя.

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

«Плёнки Ермака»: «политическая пуля прошла навылет»

На неделе разгорелся скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака. Уволенный с должности советника президента депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил главу ОП в коррупции и в предательстве национальных интересов.

Лерос опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи разговоров Дениса Ермака — брата главы Офиса президента — где тот в августе-октябре 2019-го обсуждает вопросы назначений за деньги неких лиц на различные должности, в том числе в киевскую таможню.

Позднее Ермак заявил, что в ситуации будут разбираться правоохранители. Уже 1 апреля к Леросу с обысками пришла СБУ.

Зеленский вряд ли уволит Ермака, поскольку впрямую его нет на этих плёнках, а за брата он в конечном счете не в ответе. Такое мнение у Вадима Карасёва. Тем более, что мы знаем много случаев и историй, когда братья могут быть по разные стороны баррикад и фронтов, добавил он.

«Тут пытались сбить Ермака, но сбивают-то брата. А Ермака только «зацепили». Я думаю, что это лёгкое ранение, сквозное — политическая пуля вылетела. Хотя, конечно, позиции Ермака ослаблены, даже если он остаётся главой Офиса президента. А стало быть и ослабляются позиции Зеленского», — сообщил политолог.

Зеленский в поисках «соломонова решения»

Зеленский прекрасно понимает, что причина появления «записей Ермака» — не борьба с коррупцией, а стремление переформатировать его окружение и выбить одну из ключевых фигур, считает Андрей Золотарёв.

Враг Запада и Коломойского. Эксперты об атаке на главу Офиса Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Сделает вид, что ничего не происходит — это будет убивать его рейтинг. Сдать немедленно Ермака, как того требуют «соросята» и иже с ними — будут выбивать и других. И Зеленский сейчас ищет «соломоново решение», — заявил эксперт.

А Алексей Якубин отмечает, что неслучайно появление этих «плёнок» совпало с ситуацией с созданием консультативного совета в рамках политической подгруппы контактной группы в Минске. Как только планировался его запуск в ближайшее время, появляются видео с братом Ермака.

«Если внимательно присмотреться, то видно, что эти кадры записывались мягко говоря не сейчас, а где-то летом прошлого года. Кроме того, те люди, о которых говорилось на видео, не были назначены на должность.

Я думаю, что это попытка выбить у Зеленского этот трек с мирными инициативами по Донбассу, потому что это один из столпов рейтинга главы государства», — заявил Якубин.

Рейтинг Зеленского падает, но всё равно рекордный в истории

В четверг, 2 апреля, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные свежего соцопроса. Отмечается, что 48% украинцев считают, что власть не справляется с эпидемией, а 65% — что не может совладать с экономическим кризисом. При этом 70% опрошенных считают, что Зеленский не справляется с задачей прекращения войны.

Рейтинг Зеленского составил 46%.

Разочарование властью есть, но скорее властью в целом, а не сфокусированное на образе Зеленского, говорит Вадим Карасёв. Рейтинг Зеленского, по украинским меркам, остаётся достаточно высоким.

«Катастрофического падения нет. Снижение есть, падения нет. А на Украине бывало часто, что за полгода рейтинги президентов сдувались до более низких отметок», — напомнил политолог.

Рейтинг Зеленского плавно опускается, а у Ермака обвалился в два раза — опрос © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Зеленскому до последнего времени, откровенно говоря, везло, ему удавалось сохранить своё электоральное ядро, демонстрировать людям, что он свой парень, что он не такой, как старая власть», — сказал эксперт.

Он также подчёркивает, что ни один президент спустя год после прихода к рулю государства не имел такого рейтинга, как Зеленский сейчас.

«Но число неудовлетворённых тем, как Зеленский решает вопросы войны и мира, наказания коррупционеров — это тревожные звоночки для президента», — заявил Золотарёв.

Интересно, какими будут рейтинги после голосования за закон о земле, особенно на фоне длительного карантина, говорит Алексей Якубин.

«Но обратите внимание, у Зеленского по-прежнему остаётся очень низкий антирейтинг, и 46% — это достаточно высокий рейтинг. Это, конечно, не 70%, но и не 10. Зеленскому пока удаётся удерживать позицию лидера ожиданий украинских граждан.

Одна из возможных реакций Зеленского при дальнейшем снижении рейтинга — досрочные выборы в Раду. Мне кажется, что президент к таким решениям готов», — подытожил политолог.