Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Власть может продавить, но внутри команды — проблемы

В ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за два скандальных закона: о запрете возврата банков (так называемый «антиколомойский» закон) и об открытии рынка земли. Президент Зеленский заявлял, что принятие этих законов — требование МВФ для предоставления очередных кредитных траншей, без которых экономику Украины ждёт дефолт. 

При этом голосов только «Слуги народа» не хватило, а документ приняли за счёт проголосовавших «за» депутатов от «Европейской солидарности» Порошенко, «Голоса» с Вакарчуком и от депутатской группы «Доверие», на которую оказывают влияние разные олигархи.  

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину
Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину
В то же время голосование проходило со значительным нарушениями регламента, из-за чего оба закона могут отменить в судебном порядке. 

В целом произошедшее в Раде не усилит власть, хотя она и показала способность продавливать необходимые законы, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв: это усугубляет противоречия внутри «Слуги народа», внутри президентской команды.

«Поддержка партий Порошенко и Вакарчука — это «поцелуй Иуды», а не реальное сотрудничество, которое усиливает «Слугу народа» и в целом команду Зеленского. И надо учитывать, что более 70% [украинцев] — против закона об открытии рынка земли. По крайней мере, большинство за то, чтобы подобные кампании власти предварялись всенародным референдумом»,  отметил политолог. 

«Это как продавать бабушкино серебро»

Последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными, прогнозирует руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро, добавил эксперт. 

«Политические последствия для самого Зеленского также будут негативными. Нельзя опираться на голоса своего политического противника — в данном случае Порошенко, партия которого голосовала вместе со «Слугой народа» за законопроект. Поскольку это разрушает электоральное ядро. 

Это аксиома политтехнологии — надо зубами держаться за электоральное ядро и не разочаровывать его», — пояснил Золотарёв. 

Зеленскому пришлось привлекать дополнительные политические силы — в обоих случаях была задействована «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Но за Зеленского на выборах президента  голосовали как за альтернативу Порошенко и его партии, отмечает политолог Алексей Якубин

«Нужно теперь понять, что дальше будет происходить в однопартийном большинстве. Формально у них еще есть 240 голосов, однако им все сложнее голосовать различные инициативы, опираясь только на себя. 

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли
Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли
© REUTERS, AP
То, что мы сейчас видим в Раде, приближает сценарий возможного роспуска парламента. Зеленский уже говорил, что не будет держаться ни за министров, ни за депутатов, если они не будут показывать результат. Правительство уже поменяли», — сообщил эксперт. 

«Плёнки Ермака»: «политическая пуля прошла навылет»

На неделе разгорелся скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака. Уволенный с должности советника президента депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил главу ОП в коррупции и в предательстве национальных интересов. 

Лерос опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи разговоров Дениса Ермака — брата главы Офиса президента — где тот в августе-октябре 2019-го обсуждает вопросы назначений за деньги неких лиц на различные должности, в том числе в киевскую таможню.

Позднее Ермак заявил, что в ситуации будут разбираться правоохранители. Уже 1 апреля к Леросу с обысками пришла СБУ. 

Зеленский вряд ли уволит Ермака, поскольку впрямую его нет на этих плёнках, а за брата он в конечном счете не в ответе. Такое мнение у Вадима Карасёва. Тем более, что мы знаем много случаев и историй, когда братья могут быть по разные стороны баррикад и фронтов, добавил он.

«Тут пытались сбить Ермака, но сбивают-то брата. А Ермака только «зацепили».  Я думаю, что это лёгкое ранение, сквозное — политическая пуля вылетела. Хотя, конечно, позиции Ермака ослаблены, даже если он остаётся главой Офиса президента. А стало быть и ослабляются позиции Зеленского», — сообщил политолог. 

Зеленский в поисках «соломонова решения»

Зеленский прекрасно понимает, что причина появления «записей Ермака» — не борьба с коррупцией, а стремление переформатировать его окружение и выбить одну из ключевых фигур, считает Андрей Золотарёв.

Враг Запада и Коломойского. Эксперты об атаке на главу Офиса Зеленского
Враг Запада и Коломойского. Эксперты об атаке на главу Офиса Зеленского
© пресс-служба президента Украины
По его словам, здесь сошлись интересы украинской партии «ни войны, ни мира» и «вашингтонского обкома». И там, и там недовольны Ермаком, «поэтому неслучайно, что из-под НАБУ вышли эти записи, а НАБУ, как известно, контролируется посольством Соединённых Штатов». 

«Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Сделает вид, что ничего не происходит — это будет убивать его рейтинг. Сдать немедленно Ермака, как того требуют «соросята» и иже с ними — будут выбивать и других. И Зеленский сейчас ищет «соломоново решение»,  заявил эксперт.  

А Алексей Якубин отмечает, что неслучайно появление этих «плёнок» совпало с ситуацией с созданием консультативного совета в рамках политической подгруппы контактной группы в Минске. Как только планировался его запуск в ближайшее время, появляются видео с братом Ермака.

«Если внимательно присмотреться, то видно, что эти кадры записывались мягко говоря не сейчас, а где-то летом прошлого года. Кроме того, те люди, о которых говорилось на видео, не были назначены на должность. 

Я думаю, что это попытка выбить у Зеленского этот трек с мирными инициативами по Донбассу, потому что это один из столпов рейтинга главы государства», — заявил Якубин. 

Рейтинг Зеленского падает, но всё равно рекордный в истории

В четверг, 2 апреля, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные свежего соцопроса. Отмечается, что 48% украинцев считают, что власть не справляется с эпидемией, а 65% — что не может совладать с экономическим кризисом. При этом 70% опрошенных считают, что Зеленский не справляется с задачей прекращения войны. 

Рейтинг Зеленского составил 46%. 

Разочарование властью есть, но скорее властью в целом, а не сфокусированное на образе Зеленского, говорит Вадим Карасёв. Рейтинг Зеленского, по украинским меркам, остаётся достаточно высоким. 

«Катастрофического падения нет. Снижение есть, падения нет. А на Украине бывало часто, что за полгода рейтинги президентов сдувались до более низких отметок», — напомнил политолог.  

Рейтинг Зеленского плавно опускается, а у Ермака обвалился в два раза — опрос
Рейтинг Зеленского плавно опускается, а у Ермака обвалился в два раза — опрос
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
Персональный рейтинг Зеленского в норме, здесь нет никакой трагедии, уверен Андрей Золотарёв. Он прогнозирует, что проблемы начнутся чуть позже, после скандалов с голосованием в Раде и Ермаком.  

«Зеленскому до последнего времени, откровенно говоря, везло, ему удавалось сохранить своё электоральное ядро, демонстрировать людям, что он свой парень, что он не такой, как старая власть», — сказал эксперт. 

Он также подчёркивает, что ни один президент спустя год после прихода к рулю государства не имел такого рейтинга, как Зеленский сейчас. 

«Но число неудовлетворённых тем, как Зеленский решает вопросы войны и мира, наказания коррупционеров — это тревожные звоночки для президента», — заявил Золотарёв. 

Интересно, какими будут рейтинги после голосования за закон о земле, особенно на фоне длительного карантина, говорит Алексей Якубин. 

«Но обратите внимание, у Зеленского по-прежнему остаётся очень низкий антирейтинг, и 46% — это достаточно высокий рейтинг. Это, конечно, не 70%, но и не 10. Зеленскому пока удаётся удерживать позицию лидера ожиданий украинских граждан. 

Одна из возможных реакций Зеленского при дальнейшем снижении рейтинга — досрочные выборы в Раду. Мне кажется, что президент к таким решениям готов», — подытожил политолог.